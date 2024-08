ในหลวง-พระราชินีทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 55” พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการและพระเนตรผลิตผลทางการเกษตร

วันนี้ (1 ส.ค.) เมื่อเวลา 18.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 55”ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ โครงการหลวง ประธานกรรมการอำนวยการจัดงาน “โครงการหลวง 55” พร้อมด้วย นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ชั้น 1 เสด็จเข้าบริเวณพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 55”พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง และนางพัชรินทร์ เก่งกาจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสูจิบัตร ต่อจากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง กราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “โครงการหลวง 55”ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทอดพระเนตรการแสดงเปียโน และทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง “สัมผัสทุกไออุ่น คุณความรักจากแผ่นดิน” (The Royal Project Celebrations “Love For The Earth”) เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดงาน “โครงการหลวง 55”แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “72 พรรษา ทศมมหาราชา พระมหากรุณาหลั่งไหลสู่แผ่นดิน” นำเสนอภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงการหลวงและงานพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่สูง ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้โดยเสด็จสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่สูงตั้งแต่พุทธศักราช 2513 และนิทรรศการโครงการหลวงส่วนพระองค์ในโอกาสนี้ ทอดพระเนตรผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนาสายพันธุ์มานานกว่า 20 ปี ได้แก่ สาลี่พันธุ์ใหม่ ในชื่อพระราชทาน “รอยัล ลัสเชิส (Royal luscious)” มีลักษณะเด่นคือ มีเนื้อละเอียด มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่ำ เนื้อภายในผล ไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และสามารถเก็บรักษาได้นาน และทอดพระเนตรดอกเอเดลไวส์ ดอกไม้สายใยรัก ที่มีต้นกำเนิดบนเทือกเขาแอลป์ ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อนำไปขยายพันธุ์ที่สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จนสำเร็จจากนั้น ทอดพระเนตรร้านจำหน่ายของโครงการส่วนพระองค์ บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ร้านค้าของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงของมูลนิธิโครงการหลวง ส่งตรงจากยอดดอยในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน พะเยา ลำปาง และตาก มาสู่ชาวเมือง อาทิ สาลี่พันธุ์สุภัทร เมล่อนสีทอง มะเขือเทศเชอรี่สีเหลือง มะระหัวใจ รวมถึงสินค้าหัตถกรรมจากเส้นใยกัญชง ผลิตภัณฑ์บุหงา ดอกไม้แห้ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชสมุนไพรและดอกไม้แห้ง สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับงาน “โครงการหลวง55” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-13 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์นายกกิตติมศักดิ์มูลนิธิโครงการหลวง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิโครงการหลวง และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2567 รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จการดำเนินงานในโอกาสครบ 55 ปี ของมูลนิธิโครงการหลวง และส่งเสริมการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง และหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นที่ประจักษ์ชัดจากพื้นที่สูงสู่เมืองหลวง เพื่อความอยู่ดีมีสุขของชาวไทยและชาวโลก