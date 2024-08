อย. ขานรับนโยบายรัฐบาล เชิดชูผู้ประกอบการน้ำดี นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพคุณภาพตามหลัก GIP Plus

ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่รางวัลเกียรติยศ GIP Plus ให้แก่ผู้นำเข้าที่ปฏิบัติตามวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร ประจำปี 2567 เพื่อสร้างแบบอย่างให้ผู้ประกอบการรายอื่นพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในการนำเข้าสินค้าที่ถูกต้องได้มาตรฐานและปลอดภัยพร้อมกิจกรรมต่างๆ อาทิ นิทรรศการของกองด่านอาหารและยา และบูทตัวอย่างสินค้าของผู้นำเข้าที่ได้รับการรับรอง GIP Plus และการเสวนาในหัวข้อ “เศรษฐกิจดีด้วย GIP Plus”นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เผยถึงการดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในการผลักดันส่งเสริมผู้ประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพตามวิธีการที่ดีในการนำหรือสั่งผลิตภัณฑ์สุขภาพเข้ามาในราชอาณาจักร หรือ GIP Plus ซึ่งการดำเนินงานส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ และศูนย์กลางขนส่งของภูมิภาค กล่าวได้ว่าผู้ประกอบการนำเข้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนี้ จะช่วยส่งผลต่อการเพิ่มมูลค่าการนำเข้ากว่า 18,000 ล้านบาท รวมทั้งจะเป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูงที่มีธรรมาภิบาลประกอบกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอีกทั้งมีการนำระบบคุณภาพมายกระดับและพัฒนาองค์กร เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุขภาพนำเข้าที่ออกสู่ท้องตลาดมีคุณภาพโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาพร้อมเป็นหุ้นส่วนของการสร้างคุณค่าเชิงรุก (co-creator) ร่วมกับผู้นำเข้า เพื่อสนับสนุนการประกอบกิจการและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในขณะที่ยังเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ซึ่งปัจจุบันมีผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผ่านการรับรอง GIP Plus รวมจำนวน23 ราย ซึ่งผู้ผ่านการรับรองจะได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ ตรวจปล่อยอาหารอัตโนมัติ รับบริการที่ช่องทางด่วนพิเศษ GIP Lane ทำให้การตรวจปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสในการแข่งขันต่อไปเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้ายว่า ผมขอแสดงความยินดีกับอีกก้าวความสำเร็จของผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้ง 23 ราย ที่ได้ผ่านการรับรองตามวิธีการที่ดี และขอให้รักษาคุณภาพมาตรฐานที่ดีต่อไป ตลอดจนขอเชิญชวนผู้นำเข้ารายอื่นที่กำลังพัฒนายกระดับตนเองให้เป็นผู้นำเข้าคุณภาพสูง เข้าสู่กระบวนการประเมินการรับรอง GIP Plus ต่อไป