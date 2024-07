"คุณหญิงสุดารัตน์" ชวนร่วมงาน Open House หลักสูตร CBL รุ่น 2

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานหลักสูตร (CBL) เชิญร่วมงาน Open House China Business Leader (CBL) รุ่นที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม เวลา 10.00 น. ณ. ศูนย์แสดงสินค้า Huzhou ชั้น4 อาคาร SC Place รัชดา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมกล่าวว่า CBLรุ่นที่2 นั้น มาตามคำเรียกร้อง จากการสมัครเข้ามาแบบล้นทะลัก หลังจากผู้เรียน รุ่นที่1 ได้สะท้อนถึงผลสำเร็จจากการเรียนที่รุ่น 1 ได้รับอย่างเต็มที่โดยปรัชญาของหลักสูตร CBLไม่ใช่แค่มาฟังเล็คเชอร์ แต่เป้าหมายของเราเราคือนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และ SMEs เข้าไปตีตลาดจีนให้สำเร็จได้จริงซึ่งในรุ่นที่ 2 นี้ จะเพิ่มความเข้มข้น โดยเฉพาะเนื้อหา ความรู้ในการเจาะตลาดจีนด้วยกลไกที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง ออนไลน์ / ออฟไลน์การลงมือทำจริง ขายจริง จากตัวจริงที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชียวชาญการเจาะตลาดจีนที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว ที่จะหมุนเวียนมาให้ความรู้ ประสบการณ์ อย่างเต็มที่ไม่มีกั๊ก ที่สำคัญคือการสร้างเครือข่าย ที่พร้อมเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย เพื่อความสำเร็จในฐานะผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวัตถุประสงค์ที่สำคัญของหลักสูตรนั่นคือการ สนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้มีโอกาสบุกไปทำตลาดจีนให้สำเร็จ ซึ่งตลาดจีนเป็นตลาดสำคัญ เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทย และถ้าเรารู้จริง การเจาะตลาดจีนไม่ใช่เรื่องยาก และมีลูกค้ารออยู่จำนวนมหาศาลกว่า 1,400 ล้านคนสำหรับหลักสูตรนี้เหมาะกับผู้ที่ต้องการให้สินค้าและบริการ เป็นที่นิยมสำหรับคนจีนที่มาท่องเที่ยวในไทย และผู้ที่ต้องการส่งสินค้าไปขายยังประเทศจีนทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ทั้งนี้ หลักสูตรจะแบ่งเป็น 4 ModulesModule 1) รู้จริงรู้ลึกตลาดจีน Know Who & Know HowModule 2) รู้ช่องทางการจัดจำหน่าย ทั้ง online และ off-line เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในต้นทุนที่ต่ำ จากผู้เชี่ยวชาญที่รู้จริงในการเจาะตลาดจีนModule 3) รู้จริงเรื่องกฎหมาย ระเบียบ,ใบอนุญาตต่างๆ ในการนำสินค้าเข้าจีนให้ประสบ ความสำเร็จและ Module 4) ลงมือขายจริง ทั้ง online และ off-line เพื่อให้ได้ออเดอร์ปังๆ พร้อมได้คอนเนคชั่นและเครือข่าย จากนักธุรกิจจีน รวมทั้งการทำ Business Matchingนอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้พบกับการเดินทางสุดพิเศษ ศึกษาดูงานเซี่ยงไฮ้ หางโจว พร้อมนำสินค้าเข้าร่วมงาน China International Import Expo 2024 (CIIE) งานแสดงสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อนำมาจำหน่ายในประเทศจีน ที่ใหญ่ที่สุด จัดแค่ปีละเพียง 1 ครั้ง ถ้าพลาด Class นี้ ต้องรอไปอีกหนึ่งปีสำหรับการอบรมจะจัดกันทุกวันศุกร์ เริ่ม 27 กันยายน - 4 ธันวาคม 2567 เวลา 13.30น. - 22.00 น.ท่านที่สนใจติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/chinabusinessleaderhttps://forms.gle/WMxwGkEXAsmu3k3b8ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Line:@chinabizleader หรือโทร : 093-314-1686.