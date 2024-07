Supersports ฉลองครบรอบ 27 ปี เปิดตัวแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ ชูความสำเร็จพร้อมเดินหน้าร่วมสร้างสังคมไทยให้สุขภาพดี

คุณอเล็กซองต์ อัมเบล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล หรือที่รู้จักกันในนาม Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) เผยว่า “เป็นเวลากว่า 27 ปี ซูเปอร์สปอร์ตมุ่งสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนมาโดยตลอด และเราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อส่งมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในทุกด้านให้กับลูกค้า เพื่อตอกย้ำความเป็นอันดับ 1 ของวงการ Performance Sports Retailer ตามไดเรคชั่น แบรนด์ Move You, Move Sports ซูเปอร์สปอร์ตเดินหน้าขยายสาขาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ พัฒนาปรับโฉมรูปแบบร้านซูเปอร์สปอร์ตให้ครองใจนักช้อปสายสปอร์ต และครองบัลลังก์อันดับหนึ่งของวงการร้านค้าปลีกอุปกรณ์กีฬา ในการเป็นผู้นำในทุกหมวดของกีฬา เรารวบรวมอุปกรณ์กีฬาและแอคเซสซอรีที่เกี่ยวข้องไว้มากกว่า 100 แบรนด์ ทั้งแบรนด์ระดับโลกและแบรนด์สัญชาติไทย เพื่อสร้างประสบการณ์ทุกการ ช้อป และเพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้าคนสำคัญทางเราจึงจัดแคมเปญพิเศษ “Supersports Super Game 27th Anniversary” เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมาและถือเป็นการต้อนรับมหกรรมกีฬาโอลิมปิคเกมส์ 2024 โดยเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มาร่วมสนุก ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมการออกกำลังกายไปกับซูเปอร์สปอร์ต กับ 2 กิจกรรมสุดพิเศษที่ไม่ควรพลาด“Get Fit! ฉลอง 27 ปี Move ใหญ่ให้โชค” ลุ้นของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท และรับส่วนลด 270บาท ทันที พร้อมสติ๊กเกอร์ลาย Sports สุดเท่ห์เพื่อฉลองมหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024 ออกแบบโดยศิลปิน New Year เมื่อซื้อสินค้าในร้านครบ 1,700 บาท/ใบเสร็จ ตั้งแต่ 26 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2567“Get Fun! มูฟมันส์ยิ่งกว่า” เพื่อต้อนรับมหกรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติโอลิมปิคเกมส์ 2024 ที่กำลังจะถึงนี้ กับการเนรมิตร้านให้กลายเป็นสเตเดี้ยมแข่งกีฬาสุดมันส์และเกมส์กีฬาสุดท้าทาย อาทิ Move & Shoot / Move & Punch / Move & Bounce/ Move & Jump ร่วมสนุกเข้าแข่งขันได้ทุกภาค รวมถึงรอบ Challenge ร่วมสนุกฟรี! ทุกวัน วันละ 3 รอบ 11.00 – 12.00 น. / 14.00 – 15.00 น. / 17.00 – 18.00 น. เพียงทำคะแนนสูงสุดในรอบ รับเลย! ของรางวัลสุดพิเศษมูลค่า2,500 บาท จาก adidas และซูเปอร์สปอร์ต ซึ่งกิจกรรมนี้ เราจะจัดขึ้นที่ 6 สาขา โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมในแต่ละสาขา ดังนี้26 - 28 กรกฎาคม 2567 ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลพระราม 92 - 4 สิงหาคม ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลเชียงใหม่9 - 12 สิงหาคม ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลเวิลด์16 - 18 สิงหาคม ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลอุดรธานี23-25 สิงหาคม ที่ รานซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่30 สิงหาคม -1 กันยายน ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกตและในโอกาสพิเศษของแคมเปญฉลองครบรอบ 27 ปีนี้ทางซูเปอร์สปอร์ต ได้ร่วมมือกับ noiinah ศิลปินที่มีผลงานเป็นเอกลักษณ์และมีลูกเล่นเฉพาะตัว ร่วมคอลแลปส์สร้างสรรค์ผลงาน กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิรุ่นลิมิเต็ด ในผลงาน “Supersports Tumbler Limited Edition Designed by noinah” เพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษสำหรับลูกค้าคนสำคัญของซูเปอร์สปอร์ต โดยทุกท่านสามารถเป็นเจ้าของกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิขนาด 1,200 ml รุ่นลิมิเต็ด มูลค่า 1,450 บาทนี้ ได้ง่ายๆ เพียงช้อปสินค้าที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาทั่วประเทศครบ 5,500 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 กันยายน 2567 สินค้ามีจำนวนจำกัด นอกจากนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษตลอดทั้งปี