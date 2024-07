บ.​มอนเดลีซ ขึ้นแท่ยรับ 3 รางวัล Marketeer No.1 Brand Award รางวัลแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค ด้วยสามแบรนด์ใหญ่ แบรนด์โอริโอ เดนทีน และฮอลล

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับ 3 รางวัล Marketeer No.1 Brand Award รางวัลแบรนด์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภค ด้วยสามแบรนด์ใหญ่ แบรนด์โอริโอ เดนทีน และฮอลล์ ตอกย้ำความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และกลยุทธ์การตลาดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอโดยแบรนด์โอรีโอ ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นครั้งที่ 3 ในหมวดขนมปังกรอบผู้จัดการฝ่ายผลิตโอริโอ (คนที่สองจากซ้าย) กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย และสร้างประสบการณ์ที่ดี สนุกสนาน ให้กับผู้บริโภค ดังสโลแกน ‘บิด ชิมครีม จุ่มนม’ การรับรางวัลนี้แสดงถึงความรักและความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับคนไทยต่อไป”สำหรับแบรนด์เดนทีน ที่ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 7 ในหมวดหมากฝรั่ง โดยมี(คนที่หนึ่งจากซ้าย) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล โดยคุณณัชชา กล่าวว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดขึ้นได้ด้วยความไว้วางใจจากผู้บริโภค เดนทีนบริหารงานภายใต้แนวคิด 'Passion Need Focus, Passion Takes Time' เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราช่วยให้ทุกคนโฟกัสกับแพชชั่นของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น และจะมุ่งมั่นออกนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคต่อไป”ปิดท้ายด้วยแบรนด์ฮอลล์ โดยมี คุณผู้จัดการผลิตภัณฑ์ฮอลล์ (คนที่สองจากขวา) เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัล โดยเป็นการรับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ในหมวดลูกอม “ฮอลล์มุ่งมั่นพัฒนาภายใต้แบรนด์ purpose 'Breath for it หายใจแล้วไปต่อ' ล่าสุดเราเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ‘ฮอลล์เคี้ยวหนึบ’ ที่สร้างสีสันทำให้ผู้บริโภคสนุก ผ่อนคลาย และพร้อมที่จะลุยต่อไปด้วยกันกับฮอลล์ และในปีนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาให้ทุกคนติดตามกันอย่างแน่นอน” คุณจุฬารัตน์กล่าว(คนที่หนึ่งจากขวา) “ความสำเร็จในครั้งนี้ ไม่เพียงแสดงถึงความเชื่อมั่นที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ภายใต้มอนดลีซเท่านั้น แต่เป็นผลลัพธ์ของความมุ่งมั่นในการส่งมอบขนมคุณภาพโดนใจคนไทย โดยเราได้นำอินไซต์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค มาปรับใช้กับกลยุทธ์ของเรา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง มอนเดลีซจะยังคงนำเสนอแคมเปญทางการตลาดใหม่ๆ ให้ได้ติดตามกันตลอดทั้งปี เพื่อครองอันดับหนึ่งในใจของคนไทยต่อไป”อีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ต่างๆ ภายใต้บริษัทมอนเดลีซ ที่อยู่คู่ผู้บริโภคไทยตลอดระยะเวลาหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามตามวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ยึดมั่นในการส่งมอบขนมที่ดี มีคุณภาพ ให้คนไทยได้บริโภคอย่างเหมาะสม และสนุกสนานได้อย่างเต็มที่ และในเร็วๆ นี้ แบรนด์ต่างๆ ของเรายังมีโปรเจกต์ทางการตลาดใหม่ๆ เตรียมออกสู่ตลาด เพื่อตอกย้ำการเป็นแบรนด์ที่สร้างประสบการณ์ รอยยิ้มและเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยต่อไปเกี่ยวกับมอนเดลีซ ประเทศไทยบริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล อิงค์ ซึ่งจำหน่ายสินค้าในกว่า 150 ประเทศทั่วโลก เรามีพันธกิจหลักในการส่งเสริมการบริโภคของว่างอย่างเหมาะสม โดยเราเป็นผู้นำด้านขนมและของว่างในประเทศไทยด้วยแบรนด์ดังมากมาย อาทิ ลูกอมฮอลล์ หมากฝรั่งเดนทีน ลูกอมคลอเร็ท คุกกี้โอรีโอ แครกเกอร์ริทซ์ ช็อกโกแลตแคดเบอรี ช็อกโกแลตทอปเบอโรน แทงก์ กัมมี่ส์ และชีสฟิลาเดลเฟีย สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ได้ที่ www.mondelezinternational.com หรือกดติดตามทวิตเตอร์ www.twitter.com/MDLZ