BDI เปิดเวที "connect-the-dots #1: DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs" ชี้ทางรอดผู้ประกอบการไทยด้วยการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนธุรกิจ

วันที่​ 19 กรกฎาคม 2567, กรุงเทพฯ -จัดงานหวังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความสำเร็จ ตลอดจนเป็นเวทีแห่งการเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ นักวิเคราะห์ข้อมูล และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การต่อยอดธุรกิจและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจในอนาคต พร้อมเปิดตัวโครงการ The UP: Unlock Potential with Data -- Scaling up Business Program ปลดล็อกศักยภาพธุรกิจด้วยพลังของข้อมูลกล่าวว่า สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่​ (องค์การมหาชน) หรือ BDI ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยมีภารกิจหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการเชื่อมโยงและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ผ่าน 3 โปรเจกต์หลักประกอบด้วยBig Data Integration and Governanceประสานและเชื่อมโยงข้อมูลที่จำเป็นจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการการวิเคราะห์ข้อมูลตามโจทย์และความเหมาะสมพัฒนาผู้ประกอบการโดยสร้างทั้งอุปสงค์และอุปทานของศาสตร์ด้านข้อมูล และพัฒนาทักษะด้านข้อมูลและความรู้ เพิ่มกำลังคนด้าน Big Data ขานรับนโยบายรัฐบาลการจัดงาน “connect-the-dots #1” ในครั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลักที่ BDI มุ่งมั่นเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสร้างระบบนิเวศด้านข้อมูลของประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทย สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในยุคดิจิทัลที่ข้อมูลกลายเป็นทรัพยากรสำคัญ ผู้ประกอบการ SMEs จำเป็นต้องปรับตัวและเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน งานนี้จึงเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการจะได้เรียนรู้แนวทางการใช้ข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ สร้างความตระหนักและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ไทยก้าวสู่การเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Business) ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศในระยะยาวต่อไปกล่าวถึงผลสำรวจการประยุกต์ใช้ข้อมูลของผู้ประกอบการ พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะประสบปัญหาการขาดเครื่องมือ หรือระบบในการจัดเก็บและจัดการข้อมูล ขาดทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่ครบถ้วนหรือไม่น่าเชื่อถือ ข้อมูลมีความผิดพลาด ขาดการตรวจสอบ ไม่อัปเดต และปัญหาหลักมีข้อมูลแต่ไม่รู้จะใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์ ทาง BDI เล็งเห็นถึงปัญหาเหล่านี้ จึงเดินหน้าจัดโปรแกรมให้คำปรึกษาการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการ SMEsให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบรายกิจการจากผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data & AI เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 31 สิงหาคม 2567 ผู้ที่สนใจสมัครฟรี ได้ที่ https://bdi.or.th/theup ในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้ เทคนิค และเคล็ดลับอย่างเข้มข้น เริ่มด้วยหัวข้อ เปิดกลยุทธ์พลิกขาดทุนสู่กําไรด้วยข้อมูล “DATA-DRIVEN SUCCESS for SMEs” โดยนางสาวกุลธิรัตน์ ภควัชร์ไกรเลิศ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ "INSIGHT not INSTINCT เจาะความสำเร็จธุรกิจด้วย DATA" โดยผู้ประกอบการตัวจริงจากหลากหลายธุรกิจ ได้แก่ นายอริยะ จิรวรา Co-Founder & Head of New Business จาก SOS Group เสื้อผ้าแฟชั่นมัลติแบรนด์ไทย, นายประจิตร จันทร์ประสิทธิ์ ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ PAÑPURI แบรนด์ลักซ์ชูรีด้านเวลเนสและสปาของไทย, นายมงคล จารุจรรยา Buddy of Founder จาก NPP BOX ผู้ผลิตและจําหน่ายกล่องบรรจุภัณฑ์ และนางสาวอัญนิตา ลิขิตอํานวยพร Head of Marketing และ Business Coach LinkedIn Content Strategist เจ้าของร้านปิรันยา@สยาม พร้อมด้วยผู้บริหารจาก BDI มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การใช้ข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจกันแบบเจาะลึกนอกจากนี้ ทาง BDI ยังเดินหน้าเสริมแกร่งผู้ประกอบการ SMEs ไทย ด้วยการจัดกิจกรรมที่เจาะลึกกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ไทยแบบอินไซด์ อีก 2 กิจกรรมปลดล็อกสู่ความยั่งยืนด้วยข้อมูล สำหรับธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว และการผลิต และทุกกิจกรรมที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลไม่ควรพลาดเข้าร่วมอัปสกิลฟรี! ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BDI ได้ที่เว็บไซต์ www.bdi.or.th และทาง เพจเฟซบุ๊ก BDI - Big Data Institute: www.facebook.com/bdithailand