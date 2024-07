เจ้าตำนานการ์ดสติกเกอร์สะสมแห่งยุค 90 อนิเมท ปริ๊นต์ แอนด์ ดีไซน์ x หมากฝรั่งคิดคิด ร่วมเปิดตัว การ์ด คอลเล็คชั่น “อุลตร้า กาแล็กซี่ ไฟต์” แรร์ไอเท็ม 358 แบบ

Animate ในตำนาน x หมากฝรั่งคิดคิด เปิดตัวการ์ดคอลเล็คชันชุดใหม่ Ultra Galaxy Fight เผยโฉมสุดยอดการ์ดวิบวับระยิบระยับงดงามตระการตาครบทุกระดับ รวมทั้งหมด 358 แบบ พร้อมแจกฟรี การ์ดคอลแล็คชั่นชุดแรก Limited Sample 200 กล่อง 2 วัน 13-14 ก.ค. ในงาน “ULTRAMAN THE HERO PREMIERE 2024 IN THAILAND” ณ ซีคอนสแควร์ ฮอลล์ ชั้น 1 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์นายสมคิด เกษรขจรทิพย์ ประธานบริหาร บริษัท อนิเมท ปริ๊นต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ร่วมฉลองครบรอบ 15 ปี อุลตร้าแมน ภายในงาน “ULTRAMAN THE HERO PREMIERE 2024 IN THAILAND” โดยนำการ์ดในคอลเล็คชั่น อุลตร้ากาแล็กซี่ไฟต์ เป็นการนำตัวคาแร็คเตอร์จากซีรี่ส์สุดฮิต “อุลตร้า กาแล็กซี่ ไฟต์” ทั้ง 3 ภาค ในชุด “อุลตร้าแมน” ของบริษัท “ซึบุราญ่า โปรดักชั่น” มาทำเป็นการ์ดสะสมสุดงาม โดยทาง บริษัท อนิเมท ปริ๊นต์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท โรงงานลูกกวาด เม่งเซ้ง จำกัด ผู้ผลิต หมากฝรั่งคิดคิด ที่เด็กยุค’90 รู้จักกันดี ผลิตออกมาในรูปแบบของแคนดี้ทอยส์ (การ์ดแถมหมากฝรั่งหรือหมากฝรั่งแถมการ์ด) สำหรับรูปแบบของการ์ดในคอลเล็คชั่นนี้จะมีให้แฟนๆ ได้ ตามเก็บสะสมกันทั้งหมดมากกว่า 350 แบบ ซึ่งถือว่าเป็นคอลเล็คชั่นการ์ดที่มีจำนวนแบบมากที่สุดตั้งแต่ที่บริษัทอนิเมทฯ เคยผลิตออกมาทั้งนี้ตัวสินค้าในหนึ่งกล่องจะมีการ์ด 3 ใบ+หมากฝรั่ง 1 ซอง (มี 2 เม็ด) การ์ดทั้ง 3 ใบจะบรรจุมาในแผ่นพับที่มีให้สะสมทั้งหมด 5 แบบ (จัดวางโชว์เป็นฉากสวยๆ ได้เลย) สำหรับกล่องบรรจุจะมี 2 แบบ สวยงามน่าเก็บทั้งคู่เช่นเดียวกับกล่องโหลที่ดูผิวเผินที่ทำคิดว่าเป็นกล่องของเล่น โดยมีราคาจำหน่ายเพียงกล่องละ 20 บาท เท่านั้น สำหรับกล่องโหลหรือกล่องแพ็ค จะบรรจุกล่องเล็ก 12 กล่อง ในราคาแพ็คละ 240 บาท และแบบยกลัง บรรจุ 6 แพ็ค ราคาลังละ 1,440 บาท เท่านั้น โดยทางอนิเมทรันที่เป็นผู้จำหน่ายจะเปิดพรีออร์เดอร์ (สั่งจอง) ในวันที่ 27 กรกฎาคม - 12 สิงหาคมนี้ เฉพาะผู้ที่พรีออร์เดอร์สินค้าในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับโปรโมการ์ดสุดพิเศษผลิตจำนวนจำกัด 1 ใบต่อการพรีออร์เดอร์สินค้า 1 ลัง ในราคาลังละ 1,440 บาท โดยโปรโมการ์ดในช่วงเปิดพรีออร์เดอร์จะมีให้สะสม 8 แบบด้วยกันสำหรับใครสนใจพรีออร์เดอร์สินค้า สามารถติดต่อได้ที่ช่องทาง ช่องทางจัดจำหน่ายของอนิเมท รัน ผ่าน Line: https://shop.line.me/@animaterun หรือทาง Shopee: https://shopee.co.th/animate_run ส่วนหน้าร้านพุทธมณฑลสาย 1 เปิดให้บริการทุกวัน โทรศัพท์ 097-001-5944 และเมก้าพลาซ่า วังบูรพา ชั้น 5 เปิดให้บริการ (ยกเว้นวันพุธ) โทรศัพท์ 085-150-7373 นอกจากนี้สามารถติดต่อผ่านทางตัวแทนจำหน่าย ที่ร้าน Tanoshii Cafe (ชลบุรี)โทรศัพท์ 098-824-5682, 089-059-0848 และร้าน DMKCollector (ดอนเมือง) โทรศัพท์ 086-521-6140