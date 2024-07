ไต้หวันชวนชมการแสดง วงซิมโฟนีออร์เคสตราไต้หวันรุ่นเยาวชน ครั้งแรกที่ประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2567 เวลา 16.00 น.

ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM Hall)

บัตรราคา 500/700/1,000 บาท





โปรแกรม:

Gabriela Lena Frank: Concertino Cusqueño

Samuel Barber: Violin Concerto, Op.14

Manuel de Falla: Three-Cornered Hat Suite No.2

Nikolai Rimsky-Korsakov: Capriccio Espagnol, Op.34

วาทยากร: Jun Märkl,

นักไวโอลิน: Richard Lin

วงซิมโฟนีออร์เคสตราไต้หวันรุ่นเยาวชน (The National Symphony Youth Orchestra:NSYO) ภายใต้การนำของ Jun Märkl ผู้อำนวยการด้านดนตรี ร่วมกับริชาร์ด หลิน (Richard Lin) นักไวโอลินชาวไต้หวันชื่อดัง จะเปิดตัวทัวร์นานาชาติครั้งแรกที่ประเทศไทย ในวันที่ 4 สิงหาคม ณ หอแสดงดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (MACM Hall) เพื่อแสดงให้ทั่วโลกได้เห็นศักยภาพที่ไม่มีที่สิ้นสุดของนักดนตรีรุ่นเยาว์ของไต้หวันและการแสดงอันน่าทึ่งของปรมาจารย์ด้านดนตรีริชาร์ด หลิน (Richard Lin) เป็นนักไวโอลินที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันไวโอลินนานาชาติที่อินเดียนาโพลิสประจำปี 2018 (2018 International Violin Competition of Indianapolis) เขาผ่านการแสดงในเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือในสถานที่ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง การเปิดตัวครั้งแรกใน Carnegie Hall ในปี 2022 ของเขา ได้รับการวิจารณ์โดย New York Concert Review ว่า “น่าหลงใหล”โปรแกรมการจัดแสดงในครั้งนี้เริ่มต้นด้วยบทเพลง ConcertinoCusqueño ของ Gabriela Lena Frank ตามมาด้วยบทเพลงViolin Concerto, Op. 14 ของ Samuel Barber และบทเพลง Three-Cornered Hat Suite No. 2 ของ Manuelde Falla ปิดท้ายด้วยบทเพลง Capriccio Espagnol, Op. 34 ของ Nikolai Rimsky-Korsakov.สำหรับคนที่รักในเสียงดนตรีสามารถดูรายละเอียดและซื้อบัตรได้ที่ https://www.npac-nso.org/en/concerts/doc-gxa67ft0a4.