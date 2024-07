กรมการขนส่งทางบกจัดงาน “DLT KID ON THE ROAD”

กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนน้องๆ เยาวชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม “DLT KID ON THE ROAD” ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ กรมการขนส่งทางบกภายในงานพบกับฐานการเรียนรู้ “DLT KID ON THE ROAD” เสริมสร้างทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร พร้อมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนให้เยาวชน นำไปสู่การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างยั่งยืน ทั้งหมด 7 ฐาน ได้แก่ ฐาน 1 ภารกิจกรมการขนส่งทางบกที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ฐาน 2 การขับขี่รถจักรยานยนต์ ฐาน 3 การเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการข้ามถนนสำหรับคนเดินเท้าและผู้ขับขี่ ฐาน 4 เครื่องหมายจราจรการฝึกทักษะขี่จักรยานในสนามจำลอง ฐาน 5 การเอาตัวรอดและการช่วยเหลือตนเองในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฐาน 6 การเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนอย่างปลอดภัย และ ฐาน 7 การสวมหมวกนิรภัย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมให้อาหารสัตว์ กิจกรรมขี่จักยาน กิจกรรม simulator บ้านบอล พร้อมรับของรางวัลและของที่ระลึกมากมาย ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ กรมการขนส่งทางบก