เผยเบื้องหลัง "กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์" ผู้มอบปริญญาเอกให้ ส.ว.เกศกมล ขุดกันยับไม่พบจบ ป.เอก

(ข้อสังเกต) โอเคครับ.... ตอนนี้ท่านคงยังไม่จบเอก (ปริญญาเอก)

(ข้อสังเกต) โอเคครับ.... ท่านคงสอนอะไรที่ไหนซักที่ ก็เรียกได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์แหล่ะครับ





แต่โดยปกติแล้ว ผู้ทำงานด้านการศึกษา ถ้าทำงานในแวดวงมหาวิทยาลัย ไม่มีใครหรอกครับที่จะให้เบอร์ส่วนตัวเพื่อติดต่อสอบถามงานบรรยาย ท่านอาจจะให้ความสะดวกแก่การติดต่อ

(ข้อสังเกต) สรุปคือขายคอร์สอบรม ดังนั้นการใช้ อ.นำหน้า ก็คงไม่แปลกอะไร

(ข้อสังเกต) ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ที่ได้จบ ป.เอก และได้ใช้ ดร. นำหน้าชื่อครับ

แต่ไม่เห็นท่านโพสอะไรเกี่ยวกับที่มาของคำนำหน้าว่า ดร. ซึ่งแปลก เพราะถ้าเป็นผมนะ ยิ่งอยู่ในแวดวงการรับบรรยายพิเศษ จัดคอร์สอบรม ผมจะรีบโฆษณาเลยว่า จบ ดร.แร้ววว ที่ม...... สาขา...... เมื่อวันที่...





เอาเถอะครับ นั่นเป็นสิทธิ์ของท่าน ผมคงไม่ก้าวก่าย แต่ผมอยากเขียนชีวประวัติท่าน หากขาดเรื่อง จบ ป.เอก ที่ไหน รายละเอียดยังไง คนอ่านคงสงสัยแย่

(ข้อสังเกต) เหมือนท่านเพิ่งจะได้ ป.เอก มาเองนะครับ ถึงจะได้มาในวัย 57 ผมว่าก็ถือเป็นการประสมความสำเร็จ





หลังจากนั้นท่านก็แทนตัวด้วย ดร. นำหน้าเรื่อยมา

(ข้อสังเกต) โอเคร คงได้ ดร. ทางบริหารแหล่ะ

(ข้อสังเกต) สรุปตอนนี้ท่านมี 2 เพจละนะ ขยันมากๆ





ระหวางนี้ก็ขายคอร์สอบรมนู่นนั่นนี่ ไม่เอ่ยถึงละกัน

(ข้อสังเกต) คอร์สดีๆ แบบนี้เราต้องไปเรียนบ้างแล้ว





กรุณาให้ความสนใจที่เบอร์ติดต่อ 061 (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)

(ข้อสังเกต) ยินดีด้วยครับกับหนังสือเล่มใหม่





ในระหวางนี้ โพสต์การขายหนังสือก็มีเรื่อยๆ ราวๆ 10 โพส เล่มละ 199 บาทเท่านั้น ‼️

(ข้อสังเกต) หลักสูตรเยอะแยะเลย น่าสนใจทั้งนั้น แต่...





‼️ สถาบันส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม (สสศส.) - มีจริงหรอครับ ผมค้นที่ไหนก็ไม่เจอสถาบันนี้นะ





จะเข้าไปดูเว็บ www.ISE0611658899 ก็...ไม่มีหางท้าย ว่าจะ .com .net หรือ .org หาในอากู๋ ก็ไม่มี และ เลข 061 (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์) เนี่ย ทำไมคุ้นๆ ... อ๋อ ... เบอร์โทรศัพท์เมื่อปี 2018/12/4 ท่านใช้เพื่อการขายคอร์ส Coach Power นี่นา ทำไมกลายเป็นชื่อเว็บสถาบันล่ะ

(ข้อสังเกต) โปสเตอร์แต่งดีใหม่ ความเดิม





สถาบันส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม (สสศส.) (INSTITUTE FOR SOCIAL ENTERPRISE) www.ISE0611658899





ผมคาดว่าโปสเตอร์เดิมคนเรียนอาจจะน้อย เพราะใส่ชื่อเว็บไม่เต็ม แต่โปสเตอร์ใหม่ ชื่อเว็บก็ยังไม่ครบอยู่ดี

(ข้อสังเกต) ปกติแล้วชื่อย่อสถาบัน เค้าก็ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทุกตัว ยกเว้นตัวย่อกำกวม ถึงจะขยายด้วยตัวที่สองด้วยตัวเล็ก เช่น Ph.D. แต่มาตรฐานแล้วก็น่าจะใช้ IPIE ซึ่งก็ไม่เห็นแปลกอะไร





กดหาดูในอากู๋ (Google) ก็ไม่เห็นจะเจอข้อมูลอะไร

(ข้อสังเกต) ผมก็ไม่รู้ว่าท่านเคยลงสมัครเลือกตั้งอะไรรึเปล่านะ เอาเป็นว่าท่านเชี่ยวชาญเรื่องการเลือกตั้งแหล่ะ

(ข้อสังเกต) ดีใจกับชาวพิษณุโลกด้วยครับ

(ข้อสังเกต) ออกหนังสือเล่มที่สามแล้ว ดีใจด้วยครับ

(ข้อสังเกต) ท่านชอบใครสิทธิ์ของท่าน แต่ องค์กรไทยแบ่งปัน มีอยู่จริงหรอครับ จะจัดตั้งองค์กรได้ต้องจดทะเบียนนะครับ ไม่ทราบท่านประธานลืมไปจดรึเปล่า เพราะผมกดหาไม่เจอ

(ข้อสังเกต) เบอร์คุ้นๆนะ ใช่เบอร์ติดต่อของ สถาบันส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม รึเปลา? เอ๊ะ ใช่หนิครับ ไม่เป็นไร ท่านคงไม่อยากมีภาระถือมือถือหลายเครื่อง

(ข้อสังเกต) ผมคาดว่าท่านคงได้ตำแหน่ง อธิการบดี จาก UPIM-UI เรียบร้อยแล้ว





แต่ตำแหน่งอธิการบดี ปกติแล้วต้องมีตำแหน่งทางวิชาการว่าเป็น ศาสตราจารย์ ด้วย หรืออย่างน้อยต้องได้รับมอบตำแหน่ง ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ในกรณีดำรงตำแหน่งสำคัญของมหาวิทยาลัย แต่ผมไม่เห็นท่านกล่าวถึงนะ





วลีที่ท่านว่า “เพียงคุณถ่ายทอดประสบการณ์ของคุณ เท่าที่สามารถให้ได้ uipm พร้อมพิจารณา” คือสรุปว่ามหาวิทยาลัยท่านเปิดสอนอะไรไหม? หรือว่าแค่มาเล่าประสบการณ์ก็ได้วุฒิเลย? #จบปอเอกได้เพียงแค่มีปสก โถถถถถ เพื่อนทั้งหลาย ท่านไม่น่าไปเสียเวลาทำวิจัย ตีเปเปอร์เลย ท่านมารับ ป.เอก ที่นี่ได้เลย

(ข้อสังเกต) อ๋อ...เป็นมหาวิทยาลัยออนไลน์ คงไม่มีตึกรางบ้านช่องหรอก





061 (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์) แหม่ ท่านอธิการ ท่านจะใช้เบอร์เดียว 3 มหาองค์กรเลยไม่ได้นะ เวลาท่านรับสายคงงงน่าดูเลย





เข้าเว็บแล้วมันฟอเวิดไป www.uipm.ac.id อู้ว...ไม่ยักรู้ว่ามหาวิทยาลัยออนไลน์ ต้องเปิดเว็บสาขาที่อินโดนีเซียด้วย สรุปท่านจะทำมหาวิทยาลัยออนไลน์ หรือมันคือมหาวิทยาลัยที่อินโดฯ กันแน่ครับ





Member UN Global Compact Number 709191 - อะไรของท่านครับ UNGC มันคือหน่วยงานเกี่ยวกับความยั่งยืนทางเศรษฐกิจโลก





UIPM SINGAPORE LLP - สรุปท่านจะเปิดมหาวิทยาลัย หรือจดทะเบียนการค้าหรอครับ





Marketing: +65 98004599





Study Program: +91 8709307470





เอาไงท่าน ทำการตลาดสิงคโปร์ (+65) ซึ่งปกติมหาวิทยาลัยจะไม่มีหน่วยงานที่เรียกว่า Marketing มีแต่ Admission





ทำไมโปแกรมเรียน เบอร์โทรมันไปที่อินเดีย (+91)

(ข้อสังเกต) นึกถึงกรุ๊ปไลน์ที่มีผู้สูงวัย ส่งมาสวัสดีตอนเช้ากัน

(ข้อสังเกต) ท่านอธิการก็ว่างเนอะ มีเวลามาเปิดร้านอาหาร ยังไงใครอยู่ใกล้ เรียนเชิญไปอุดหนุนท่านนะครับ

(ข้อสังเกต) ท่านครับ วุฒิที่ท่านว่า สามารถเป็นนายสิบได้ คือ ม.6 ครับท่าน ท่านจบ ป.ตรี ได้ ร้อยเอก จบโทเอก ได้ พันตรี ท่านจะไปเป็นนายสิบทำไมครับ

(ข้อสังเกต) คลายความสงสัยซักที ว่าท่านมีตำแหน่งวิชาการอะไรกันแน่ สรุปว่า ศ.ดร. เลยนะ





ใครอยากเล่นเกมส์ เปิดหาดูในเว็บนี้นะ แล้วมาตอบว่า อะไรแปลก (แคปพร้อมชี้และอธิบาย)





รางวัลหรอ ไม่มีหรอกนะ

(ข้อสังเกต) จบละใน FB มาต่อกันใน google

(ข้อสังเกต) ก็ท่านเป็นอธิการ ก็ต้องมอบปริญญาป่ะ แต่ทำไมท่านยังใช้ ผศ. ล่ะครับ





ส่วนวารสารนี้ถ้าดูดีๆ จะจัดต้้งอยู่ที่ USA นะครับ แต่ถ่อมาทำพิธีมอบปริญญาถึงฮ่องกงเชียว สุดยอดมาก

(ข้อสังเกต) ลองอ่านดูละกันครับ ยังไม่จบบบบบบบ ลืมไปว่า ท่านมีอีกเฟสนึง ใช้ชื่อ Drkanoksak เลย แต่เหนื่อยละวันนี้ เอาเป็นว่าวันนี้ได้ความรู้จากท่านอธิการบดี UIPM-UI ศ.ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ แบบเป็นน้ำจิ้มก่อนแล้วกัน เพราะจานเด็ดอยู่ที่ UIPM, UIPM-UI ขอบอกเลย มหาวิทยาลัยนี้มีสาขาทั่วโลก น่าจะเป็นอันดับ 1 ของโลกเลย





สรุปว่า จบเอกที่ไหน - ไม่รู้ ‼️

ได้ ผศ ที่ไหน ยังไง - ไม่รู้ ‼️

ได้ รศ ที่ไหน ยังไง - ไม่รู้ ‼️

ได้ ศ ที่ไหน ยังไง - ไม่รู้ ‼️





ที่แน่ๆ มีผลงานประพันธ์ หนังสือสามเล่ม

1. ชีวิตลิขิตได้

2. นักสู้บนตู้รถไฟ

3. เมื่อคุณ...ต้องพูด - ทุกโอกาสที่คุณต้องพูด หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้





‼️ ที่แน่ๆคือไม่ใช่ในประเทศไทยแต่นอน เพราะจะได้ ศ. ต้องโปรดเกล้าฯ ออกข่าวแน่นอน





ตึ่งโป๊ะ!"

วันนี้ (18 ก.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Nat Montague" ของนายณัฐ เตรียมชัยศรี ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอย อาจารย์พิเศษ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดเผยภาคต่อของการได้มาซึ่งตำแหน่งศาสตราจารย์แบบไม่ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ของ น.ส.เกศกมล เปลี่ยนสมัย สมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า เบื้องหลังมาจากบุคคลที่ใช้ชื่อว่า ศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ อธิการบดี UIPM-UI มหาวิทยาลัยออนไลน์แห่งเดียวของโลก ผู้มอบปริญญาเอกให้ น.ส.เกศกมล ระบุดังนี้วันนี้เรามาตามสัญญาแล้วนะ ชีวประวัติของท่าน ศ.ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ท่านอธิการบดี UPIM-UI (ตามคำกล่าวคุณหมอเกศ) ชีวประวัติของท่านรอบนี้ ผมจะยังไม่ลงลึก เกี่ยวกับ UPIM นะครับ สำหรับ UPIM โปรดรอ EP ต่อไปสืบเนื่องจาก FB โพสของ ศ.ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย ในวันที่ 2022/11/30 ว่า ”ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ อธิการบดี UIPM รองอันดับ 1 Miss Grand Thailand 2022 อมันดา อแมนด้า เจนเซ่น และมิสแกรนด์พิษณุโลก ปี 2022"ถึงแม้ว่าผมจะหาไม่เจอว่า มีการมอบ ป.เอก ให้แก่ท่าน ศ.ดร.พญ.เกศกมล เปลี่ยนสมัย หรือไม่ แต่มีรูปที่ หมอเกศ ใส่ชุดครุยสามขีด (ในทางวิชาการ ผู้สวมครุย 3 ขีด หมายถึง ผู้รับ ป.เอก) ติดโลโก้ UIPM-UIดังนั้นคงเดาไม่ยากว่า หมอเกศ ได้รับ ป.เอก จาก UIPM-UI เช่นกันดังนั้นเรามาดูชีวประวัติท่านอธิการบดีดีกว่าครับจัดเรียงตามของเก่าถึงปัจจุบัน(ปี ค.ศ./เดือน/วัน)2016/9/2 โพสแรกใน FB เรียกตนเองว่า กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์2016/9/2 โพสติดกันในวันเดียว แต่รอบนี้เขียนว่ารายการ คุยข้ามคลื่นดำเนินรายการโดย อาจารย์กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ผลิตโดย สภาสื่อภาคประชาชนแห่งชาติ (สค.สช.)- กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ -กด Like & Share ส่งต่อข้อมูลข่าวสารกันได้เลยนะครับ ติดต่อสอบถามงานบรรยายFB: https://www.facebook.com/Kanoksak-Likitpriwan-1496507070375201/ Tel: 02 - (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์), 090 - (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)2016/9/4 กลับมาใช้แทนตัวเอง โดยไม่มี อ. นำหน้า2017/4/16 วนกลับมาใช้ อ. นำหน้า ข้อความว่าการพูดเพื่อแสดงวิสัยทัศน์โดย อาจารย์กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์อบรมเข็มเต็ม 2 วันสนใจเข้าอบรมโทร. 095 - (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)2017/9/2 เป็นครั้งแรกที่มีการใช้ ดร. นำหน้าชื่อ พร้อมรูปประกอบคำคม“ความฝัน คือ จินตนาการอย่างหนึ่งที่จะนำพามนุษย์ ไปสู่ความจริงได้เสมอ แต่ที่ไปไม่ถึง เพราะมนุษย์ส่วนใหญ่ มักจะมีแต่ความเพ้อฝัน...เท่านั้น“(ลงชื่อ) ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์2017/9/3 โพสต์ FB บางส่วนว่าผม..ทำงานมากว่า 20 อาชีพ กับวัย 57 ปีล้มเหลวเกือบทุกอาชีพ เพราะอะไร ?คงไม่มีใครอยากรู้...เพราะมันล้มเหลว จะรู้ไปทำไม ?ผมก็เลยอยากจะเป็นโค้ชบ้าง....ในเรื่องที่ผมถนัดนั่นก็คือ..."วิธีก้าวข้ามความล้มเหลว"เรื่องนี้...ผมตัวจริง ครับติดต่อสอบถามงานบรรยายFB: ดร.กนกศักดิ์ - คิดเป็นเห็นงานทำเป็นเห็นเงินTel: 095 - (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์), 095 - (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)2017/11/1 โพสต์ FB ว่ารับบรรยายในหัวข้อชุด "คิดเป็นเห็นงานทำเป็นเห็นเงิน"ติดต่อสอบถามงานบรรยายFB: ดร.กนกศักดิ์ - คิดเป็นเห็นงานทำเป็นเห็นเงินTel: 095 - (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)และมีรูปพร้อม caption ลงชื่อว่าดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างกลยุทธ์องค์กร2017/12/22 ก่อตั้ง และดำรงตำแหน่งประธานผู้ก่อตั้งองค์กรไทยแบ่งปัน2018/1/2 พบการทำ FB account/page เพิ่มขึ้นมา ใช้ชื่อ ดร.กนกศักดิ์ - คิดเป็นเห็นงานทำเป็นเห็นเงิน พร้อมเปิดตัวหนังสือ "ชีวิตลิขิตได้“2018/12/4 โพสต์ FB ว่าCoach Powerเพิ่มเติมความรู้1.ปรัชญา 2.พลัง 3. จิตวิทยา และ 4. ศิลปะ ต้อนรับต้นปีแห่งความสำเร็จสนใจลงทะเบียนได้ที่อินบล็อกหรือโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061 - (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)2019/5/11 โพสต์ FB ว่าคลอดแล้วค่ะ!!!! "นักสู้บนตู้รถไฟ"หนังสือเล่มแรกโดยดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์2019/7/22 โพสต์ FB มีการลงโปสเตอร์ บนหัวเขียนว่าสถาบันส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อสังคม (สสศส.) (INSTITUTE FOR SOCIAL ENTERPRISE) www.ISE0611658899มีถึง 12 หลักสูตร!วิทยากรดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ผู้เชี่ยวชาญการจัดการเชิงกลยุทธ์การสร้างกลยุทธิ์, การออกแบบวัฒนธรรมองค์กร, จิตวิทยาการบริหารจัดการ และการตลาดประยุกต์2019/8/29 ขายคอร์สใหม่ศาสตร์แห่งการพูดเป็นศาสตร์ชั้นสูง มีอานุภาพ มีพลัง และมีประสิทธิภาพ "หากใช้เป็น"• คอร์สนี้จะทำให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างสง่างามและ สัมฤทธิ์ผล.สนใจเรียนสอบถามได้ที่ 02 - (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)2020/11/11 โพสต์ Logo ของ “สถาบันส่งเสริมการศึกษาอิสระ Institute Promotion of Independent Education" แต่ชื่อย่อใส่ว่า IPIe *ไอ-พี-ไอ-อี(ตัวเล็ก)*2021/2/2 โพสต์แนวๆ ว่า รับปรึกษา รับเป็นโคช สำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง2021/3/13 โพสต์ FB ว่า “กำลังจะเกิดขึ้นที่พิษณุโลก”ด้านล่างมีรูปโลโก้ ระบุว่าPPCสภาสื่อมวลชนพิษณุโลกPhitsanulok Press Council2021/8/11 เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่“เมื่อคุณ...ต้องพูด - ทุกโอกาสที่คุณต้องพูด หนังสือเล่มนี้ช่วยคุณได้“โดย ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ประสบการณ์กว่า 35 ปี ที่ใช้การพูดเป็นอาชีพ2021/12/27 โพสต์รูป พร้อมแคปชั่นนานมาละ"ผมชอบมากที่บิลเกตส์ เศรษฐีโลกกล่าวว่า “ไม่ผิดเลยที่คุณเกิดมาจน แต่จะผิดมากเมื่อวันที่คุณตายก็ยังจนอยู่” โดย ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ - ประธานผู้ก่อตั้งองค์กรไทยแบ่งปัน“2022/1/16 โพสต์ FB เชิญ ร่วมงาน รางวัลโพธิ์ทองคุณธรรม โดย สภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนแห่งชาติด้านล่างเขียนว่า โทร 061 (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)2022/4/30 โพสต์ FB ว่าเมื่อโลกเปลี่ยนจึงต้องเปลี่ยน(Logo ระบุ UPIM UNIVERSITY INTERNATIONAL (UPIM-UI) ออกแบบมาสวยงาม)ความสำเร็จจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาคือทฤษฎีความรู้ที่พิสูจน์แล้วว่าใช้ได้จริงuipm เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในโลกที่ให้ปริญญาบัตรกับความรู้แบบนี้ได้ทั้งตรี-โท-เอกเพียงคุณถ่ายทอดประสบการณ์ของคุณเท่าที่สามารถให้ได้ uipm พร้อมพิจารณา2022/3/19 โพสต์ FBUIPM มหาวิทยาลัยออนไลน์ 100% แห่งเดียวของโลกที่รับรองประสบการณ์ความสำเร็จจากมืออาชีพทั่วโลก ให้ปริญญาโดยการสัมภาษณ์ประวัติและการนำเสนอผลงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 061 - (ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)www.uipmcenter.netรูปประกอบมีพูดถึงUNITED NATIONS UNGM NO: 709131UIPM University InternationalUN Global Market Place - UN Global CompactUIPM SINGAPORE LLPขอตัดส่วนไม่มีประโยชน์Singapore, 179098Marketing: +65 98004599Study Program: +91 8709307470info@uipmcenter.net and info@uipm.org2022/6/2 โพสต์โลโก UIPM-UI พร้อมแคปชั่น สวัสดี วันพฤหัส โชคดี มีความสุข สุขภาพแข็งแรง2023/2/8 เปิดร้านอาหาร อีสาน แสงดาว พร้อมแคปชั่นจองโต๊ะ 095-(ขอสงวนเบอร์โทรศัพท์)2023/2/10 เชิญชวนคนไปทานร้าน อีสาน แสงดาวพร้อมแคปชั่น ”ทำมาหากิน ว่ากันไป ครับ“2023/3/5 โพสต์ยาวมาก สรุปง่ายๆ คือ อยากให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร พร้อมลงชื่อ Dr.Kanoksakมีประโยคหนึ่งท่านบอกว่าผมมีโอกาสได้รับราชการต่อ เพราะมีวุฒิการศึกษาที่สามารถเป็นนักเรียนนายสิบได้ ตรงนี้เองที่ทหาร ได้ให้ความรู้กับผมในเรื่องการเมือง การทหาร และจิตวิทยามวลชน ผมจึงได้รู้ความจริงว่า การรักชาติบ้านเมืองนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นทหาร ผมจึงได้ลาออก2023/4/9 โพสต์แรกที่มีการใช้ ศ. นำหน้า อ้างอิงตามข่าวจากเว็บไซต์ ม.เชียงใหม่เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 UIPM. Thailand จัดงาน Alumni โดย ศาสตราจารย์ ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ ณ ห้องบัวตอง สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2023/6/4 โพสต์เกี่ยวกับ IPIe ว่า10 หลักสูตรของ IPle ประกอบด้วย1. วิธีการสร้างและพัฒนาวิสัยทัศน์สำหรับผู้บริหาร2. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย-โลก3. User Generate Content Marketing4. เทคนิคการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่อ่อนล้า5. ปลุกพนักงานด้วย 10 ปัญญา6. จิตวิทยาการสื่อสารสำหรับผู้นำองค์กร7. Connection Management8. กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ (ฉบับสามกัก)9. จิตวิทยาการเจรจาต่อรองโดยไม่ต่อรอง10. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง2018/10/19 พบเอกสารระบุว่าวารสารโพธิศาสตร์ปริทรรศน์ ฉบับที่ 1Oct 19, 2561 BE — 24 มีนา 61 พิธีมอบปริญญาหลักสูตร Dr.CEO#1 ถูกจัดขึ้น ทีประเทศฮ่องกง โดยมี ผศ.ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ เป็นผู้ดูแลหลักสูตรนี้..2020/3/5 พบการใช้คำว่า ผศ.ดร.กนกศักดิ์ ลิขิตไพรวัลย์ เขียนบทความเรื่อง “วิธีวิทยาว่าด้วยวิจักษณ์”