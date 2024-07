"A-Listic" เตรียมเปิดตัวนวัตกรรมล่าสุด "New Dublo Two" เครื่องยกกระชับ ประสิทธิภาพเหนือชั้นเครื่องแรกในไทย

หมอต้อง - พญ.ต้องหทัย ตั้งสินมั่นคง แพทย์ผิวหนังผู้เชี่ยวชาญด้านปรับโครงหน้าและเวชศาสตร์ชะลอวัย และ คุณหมิว - ปณภัทร พลอึงรัตนวงศ์ Co-Founder และ Beauty assistance ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด จาก A-Listic Clinic เตรียมสร้างปรากฏการณ์สั่นสะท้านวงการธุรกิจความงาม ด้วยการเปิดตัวเครื่องยกกระชับ "New Dublo Two" นวัตกรรมล่าสุดที่กำลังได้รับความนิยมสูงสุดในเกาหลีใต้ พร้อมมอบประสบการณ์ยกกระชับแบบเหนือระดับ ตอบโจทย์ความต้องการสวยย้อนวัยไว้ในเครื่องเดียวหมอต้อง - พญ.ต้องหทัย ตั้งสินมั่นคง กล่าวถึงความพิเศษของเครื่อง "New Doublo Two" ที่ A-ListicClinic นำมาใช้เป็นรายแรก ว่าเป็นเครื่องยกกระชับที่ผสาน 2 พลังงาน ได้แก่ MFU และ MULTIPOLAR RF เข้าไว้ด้วยกัน จึงให้ผลลัพธ์แบบคูณ 2 ในครั้งเดียว นอกจากนี้ยังมาพร้อมหัวพิเศษ “SYNERGY DOTTING” ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยกกระชับได้ทุกชั้นผิว สามารถทำแล้วเห็นผลได้ทันที“ความเยี่ยมยอดของ New Doublo Two ไม่เพียงแค่ผสานสองพลังงานในการช่วยยกกระชับเท่านั้น แต่ยังมีการใช้เทคโนโลยี “FOCUSED LINE AR” ที่สามารถยิงได้ทั้งแบบ Dots และแบบ Linear (เส้นตรง) ในหัวเดียว จึงช่วยให้การยกกระชับทั่วใบหน้าทำได้ดีกว่านวัตกรรมแบบเดิม โดยจะเห็นผลทันทีถึง 20%หลังทำ และผลลัพธ์จะคงอยู่ได้นานไม่ต่ำกว่า 6-12เดือน โดย New Doublo Two ถือเป็นนวัตกรรมยกกระชับใบหน้าล่าสุดที่จะช่วยแก้ปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อย ริ้วรอย และผิวดูแก่ก่อนวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ” พญ.ต้องหทัย กล่าวด้าน คุณหมิว- ปณภัทร พลอึงรัตนวงศ์ Co-Founder และ Beauty assistance ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การตลาด กล่าวว่า ทางคลินิกมีแผนที่จะเปิดตัวเครื่องยกกระชับ “New Doublo Two” อย่างเป็นทางการเร็ว ๆ นี้ เพื่อเป็นการสมนาคุณแก่ลูกค้า และผู้สนใจให้ได้พิสูจน์ความมหัศจรรย์เหนือระดับของ “New DoubloTwo” ก่อนใคร จึงได้จัดโปรโมชันในราคาพิเศษสุด เพียง 17,990 บาท จากปกติราคา 30,000 บาท (MFU 300 + RF 3,000 ช็อต) โดยรับเคสรีวิวเพียง 100 ท่านแรก เท่านั้นผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ A-Listic Clinic โทร.094-368-8264 หรือผ่านช่องทางไลน์ @alisticclinic รีบตัดสินใจ...เพราะความสวยรอกันไม่ได้