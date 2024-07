สจล.ร่วมกับสถาบัน Fraunhofer IMW เยอรมนี สร้างความร่วมมือด้านงานวิจัย​ เพิ่มโอกาสการศึกษา พร้อมดัน “ต้นธูปฤาษี” สู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้าง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับในการสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการยกระดับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้กับประเทศ ในส่วนหนึ่งของความร่วมมือในครั้งนี้ พร้อมดันงานวิจัยที่เกี่ยวกับ​วัชพืชที่ถูกมองข้าม แต่มีคุณสมบัติพิเศษ และมีเยอะในประเทศไทยมาเป็นวัสดุในการสร้างบ้าน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยี มาทำเป็นวัสดุก่อสร้าง ที่เรียกว่าใช้เป็นวัสดุในการสร้างบ้านไม้ทรงไทยเขตร้อน นอกจากนี้ยังมีการวางแนวทางถึงโครงการวิจัยร่วมในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน เพื่อนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาจริงในสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไปกล่าวว่า สจล. เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาในหลากหลายด้าน โดยเฉพาะในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม และมีบทบาทสำคัญในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความเจริญเติบโตและความยั่งยืน นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทำให้นักศึกษามีทักษะและความรู้ที่ทันสมัยพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ความร่วมมือในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาแลกเปลี่ยน ปรับเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนกล่าวว่า Fraunhofer มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัยพื้นฐานและการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจ ความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรอย่าง สจล. นั้น จะช่วยให้นักวิจัยทั้งสองสถาบัน ได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีและสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่ เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะสร้างมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด ซึ่งโครงการ CHARMS เป็นโครงการที่พัฒนา “Typha Board” ยังได้รับความสนใจจาก คณะผู้แทน Federal Ministry of Education and Research (BMBF) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และตัวแทนจากสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมโครงการ CHARMS ต้นแบบบ้านประหยัดพลังงาน เมื่อปลายเดือน มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมาอีกด้วยที่เข้าร่วมงาน กล่าวว่า สจล. และเยอรมันมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนาน ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะร่วมกันสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมต่างๆ ซึ่ง สจล.เป็นสถาบันการศึกษาที่มีเป้าหมายชัดเจนในการเป็นผู้นำนวัตกรรมระดับโลก หรือ The World Master of Innovation การลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการในครั้งนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ อาจารย์และนักวิจัยของทั้ง 2 สถาบันได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อใช้พัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์เป็นที่ยอมรับในระดับโลก สร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เพิ่มโอกาสการวิจัยและการศึกษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรจากทั้งสองสถาบัน และเพื่อขับเคลื่อนประเทศต่อไปติดตามข่าวสารผลงานวิจัยได้ที่ https://www.facebook.com/share/p/QZPGsZjirTebGb4K/ ติดตามความเคลื่อนไหวอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ทาง https://www.facebook.com/kmitlofficial และเว็บไซต์ https://www.kmitl.ac.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-329-8000