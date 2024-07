แบรนด์ซุปไก่สกัด แท็กทีม ดีป้า จัดกิจกรรม AI Talk Session กับ 8 คนดัง เดินสายโรดโชว์ 8 จังหวัดทั่วประเทศ ใน “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด”

พร้อมบูธกิจกรรมให้ร่วมสนุก ในแคมเปญแท็กทีมเดินสาย Coding Road Show 8 จังหวัดทั่วประเทศ คู่ขนานกับกิจกรรมออนไลน์ เพื่อบูสต์สมองและขยายการเรียนรู้โลก AI แห่งอนาคตอย่างไม่สิ้นสุด กุญแจสู่ความสำเร็จในการต่อยอดด้านอาชีพ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ภายใต้โครงการ “Coding For Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย” เพื่อส่งเสริมให้ประเทศขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง สร้างความได้เปรียบให้กับประเทศในทุกมิติ ตลอดเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2567 นี้ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัด บริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด(ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า แบรนด์ซุปไก่สกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพสมอง ประกอบกับโลกปัจจุบันและอนาคตที่ AI จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก จึงสร้างสรรค์แคมเปญ “BRAND’S Brain Camp บูสต์สมองเด็กไทยสู่โลก AI ไร้ขีดจำกัด” โดยเปิดเวที AI Talk Session by แบรนด์ซุปไก่สกัด สร้างแรงบันดาลใจเรื่องโลกแห่ง AI ผ่านประสบการณ์ของ 8 ศิลปินวัยรุ่นคนดัง และ AI Expert ตัวจริงจากหลากหลายวงการมาเล่าประสบการณ์ตรง และมุมมองต่างๆ ในการนำ AI ไปต่อยอดอาชีพสู่ความสำเร็จในอนาคต พร้อมทั้งกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมายที่บูธกิจกรรมจากแบรนด์ซุปไก่สกัด รวมถึงแบบทดสอบความพร้อมสู่โลกดิจิทัลผ่านแบบทดสอบอินเทอร์แอคทีฟ ซึ่งกิจกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดเปิดกว้าง ต้อนรับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า และไม่มีค่าใช้จ่าย​กิจกรรม BRAND’S Brain Camp ดำเนินการไปแล้ว 2 จังหวัด คือ ขอนแก่น และกรุงเทพฯ ซึ่งกิจกรรม AI Talk Session by แบรนด์ซุปไก่สกัด และกิจกรรมอื่น ๆ ที่มุ่งพัฒนาทักษะดิจิทัลได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมอย่างคับคั่ง หลังจากนี้แบรนด์ซุปไก่สกัดยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมโรดโชว์บูสต์สมองเด็กไทย สู่โลก AI ไร้ขีดจำกัดอย่างต่อเนื่องในอีก 6 จังหวัด ได้แก่- วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี พบกับ เต-ตะวัน วิหครัตน์- วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก พบกับ ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน- วันที่ 18-19 กรกฎาคม 2567 Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ พบกับ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล- วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2567 โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต พบกับ เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร- วันที่ 15-16 สิงหาคม 2567 Thailand Digital Valley ศรีราชา จังหวัดชลบุรี พบกับ อเล็กซ์ เรนเดลล์- วันที่ 19-20 สิงหาคม 2567 ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีจังหวัดสงขลา พบกับ จิมมี่-จิตรพล โพธิวิหค​สำหรับน้อง ๆ นักเรียน และผู้ปกครองที่สนใจเรียนรู้โลก AI กับแบรนด์ซุปไก่สกัด แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าวสามารถติดตามดูคอนเทนต์ย้อนหลัง พร้อมร่วมทำแบบทดสอบเตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัล เพิ่มทักษะจากคอร์สเรียนออนไลน์ได้ที่ www.BRANDSBRAINCAMP.com และเตรียมความพร้อมด้วยแบรนด์ซุปไก่สกัดที่มีคาร์โนซีน ซึ่งเป็นไดเปปไทด์ขนาดเล็กที่ดูดซึมง่าย​ติดตามข่าวสารกิจกรรมดี ๆ ได้ที่ Line official : @brandsworld และ Facebook : Brand’s World Thailand ( https://www.facebook.com/BRANDSWorldThailand