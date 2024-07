ร่วมงาน 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ม.แห่งชาติลาว การไฟฟ้าลาว และ อิโนวา อินทิเกรชั่น

ในโอกาสนี้ยังได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ((Memorandum of Cooperation : MOC) ในหัวข้อ “Academic & Research Cooperation on Smart Grid” ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การไฟฟ้าลาว (Electricite du Laos : EdL) โดยท่าน Vilaphorn Visounnarath รองผู้อำนวยการการไฟฟ้าลาว มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (National University of Laos : NOUL) โดยท่าน Sumek Inthala หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ในฐานะตัวแทนของ รองศาสตราจารย์ ดร. Soulyphanh Kannitha คณบดีคณะวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว และ ดร.นพชัย ถิรทิตสกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนวา อินทิเกรชั่น จำกัดซึ่งวัตถุประสงค์ของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือโครงการด้านวิชาการ การวิจัย และการพัฒนาในด้านโครงข่ายอัจฉริยะ (Smart Grid) โดยตระหนักถึงความจำเป็นในระดับนานาชาติที่มีต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมกระชับความสัมพันธ์สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว การไฟฟ้าลาว และบริษัท อิโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้