ไมเนอร์ ฟู้ด พร้อมมุ่งสู่องค์กรระดับโลก การันตีด้วยรางวัล “สุดยอดการตลาด Marketing 3.0” จากสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย ตอกย้ำการเป็นผู้นำธุรกิจอาหาร ที่ยกระดับมาตรฐานการตลาดสู่สากล

– ไมเนอร์ ฟู้ด ตอกย้ำความเป็นผู้นำวงการร้านอาหารของเอเชีย ที่พร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กรระดับโลก ล่าสุดคว้ารางวัล "องค์กรสุดยอดการตลาดแห่งเอเชีย ประเภท Marketing 3.0" จากสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (The Asia Marketing Federation หรือ AMF) ด้วยกลยุทธ์ นโยบายและวิสัยทัศน์ในการส่งมอบประสบการณ์พิเศษ คู่ไปกับการสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่ผู้บริโภค รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการ เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับประทานอาหาร พร้อมการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย และการสื่อสารกับลูกค้าหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาวิเคราะห์ข้อมูลผู้บริโภค​ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมรอบด้าน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมอาหารที่ตอบโจทย์ครอบคลุมอย่างแท้จริงเปิดเผยว่า ธุรกิจร้านอาหาร เป็นหนึ่งในเซ็กเตอร์ใหญ่ของภาคธุรกิจและเศรษฐกิจประเทศไทย ด้วยมูลค่าตลาดกว่า 400,000 ล้านบาท ทั้งยังเป็นธุรกิจที่อยู่ในชีวิตประจำวันและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ซึ่งไมเนอร์ ฟู้ด ตั้งเป้าเป็นองค์กรระดับโลก​ ซึ่งในปัจจุบันเราถือเป็นผู้นำธุรกิจร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ด้วยจำนวนร้านที่มีมากกว่า 2,600 แห่ง​ใน 24 ประเทศ ภายใต้แบรนด์ต่าง ๆ ในเครือ ไม่ว่าจะเป็น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริเวอร์ไซด์ หม่าล่า, พูเลท์, บอนชอน, สเวนเซ่นส์, ซิซซ์เลอร์, แดรี่ ควีน และเบอร์เกอร์ คิง ฯลฯ เป็นต้น โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการดำเนินงาน​ เพื่อส่งมอบประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในทุกด้าน พร้อมสร้างความพึงพอใจสูงสุด ตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้บริโภคและทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วม“ปัจจุบันด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้ไมเนอร์ ฟู้ด ต้องปรับตัวรวมถึงมองหากลยุทธ์ใหม่ ๆ อย่างครอบคลุมเพี่อตอบโจทย์ผู้บริโภค และขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายสิ่งแรกที่ไมเนอร์ฟู้ดให้ความสำคัญที่สุดคือประสบการณ์ของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันนิยมมองหาความสะดวกสบายในการใช้บริการขึ้น ทำให้แต่ละแบรนด์ต้องมีการตอบสนองต่อพฤติกรรมดังกล่าว เช่น การการันตีความเร็วในการจัดส่งที่เร็วขึ้นมีการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายแบบ Omnichannel เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงต้องมีการสร้างประสบการณ์พิเศษใหม่ ๆ เช่น การทำร้านรูปแบบ pop up ที่ให้บริการในเมนูพิเศษ เป็นต้นสิ่งสำคัญส่วนต่อมาคือการสร้างความชัดเจนในแต่ละแบรนด์ ที่จะต้องมีการใช้ข้อมูลจากผู้บริโภคนำมาพัฒนาและนำเสนอให้ตรงกับความต้องการ เช่น การปรับแบรนด์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น การปรับบรรยากาศร้านและทำร้านหลากหลายรูปแบบเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆตลอดจนการนำเสนอเมนูใหม่อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันต้องให้ความสำคัญกับสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาทักษะบุคลากรและพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค เป็นต้นจากการดำเนินงานที่มุ่งมั่นทั้งหมดข้างต้น ส่งผลให้ไมเนอร์ ฟู้ด สามารถคว้ารางวัล "สุดยอดการตลาดประเภท Marketing 3.0" จากการเข้าร่วมแข่งขันในเวที Asia Marketing Excellence Award 2024 จากสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย ซึ่งเป็นการยกย่ององค์กรที่มีกลยุทธ์การตลาดที่เป็นเลิศในทุกมิติ โดยคำนึงถึงผลลัพธ์เชิงบวกที่มีต่อผู้บริโภค ชุมชนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากความสำเร็จทางธุรกิจ ซึ่งรางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์และช่วยตอกย้ำความเป็นองค์ระดับโลกของไมเนอร์ ฟู้ดได้” นายธันยเชษฐ์ กล่าวด้านกล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของ ไมเนอร์ ฟู้ด ที่ได้นำเสนอนโยบายและกลยุทธ์บนเวทีการแข่งขัน Asia Marketing Excellence Award 2024 เป็นการเน้นย้ำถึงการดำเนินธุรกิจของไมเนอร์ ฟู้ดที่มีความเป็น​responsible marketing-preneur หรือองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการมี DNA ของความเป็นผู้ประกอบการ ผ่านการดำเนินงานโดยให้ความสำคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านลูกค้า (Customer-focused entrepreneurialspirit)โดยคำนึงถึงความสะดวกสบายของผู้บริโภคเป็นหลัก เช่น เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ที่มีการปรับเพิ่มช่องทางการให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับผู้คนและสามารถเข้าถึงได้ เช่น การทำให้เมนูพิซซ่าเข้าถึงเด็กในโรงเรียนบริเวณชายขอบประเทศ ผ่านโครงการส่งเสริมรักการอ่าน ซึ่งมีเด็กที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 2 ล้านคน การส่งมอบอาหารให้กับทีมแพทย์ในโรงพยาบาล รวมถึงสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในช่วงที่เกิดระบาดของไวรัสโควิด 19 เป็นต้นสำหรับด้านที่สองคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกให้สังคมและสิ่งแวดล้อม (Socio-Economy Environmental Impact) โดยไมเนอร์ ฟู้ด มีการตั้งเป้าที่ชัดเจน เช่น ลดการใช้พลาสติก 75% จากปี 2018 ซึ่งเป็นปีที่มีการใช้พลาสติกสูง​ รวมถึงการลดคาร์บอน ขณะที่แบรนด์ซิซซ์เล่อร์มีการส่งเสริมการใช้ข้าวอินทรีย์จากเกษตรกรจังหวัดอำนาจเจริญ รวมถึงส่งเสริมการใช้พืชผักสลัดที่มาจากชุมชนที่ไม่ทำลายป่าไม้ สำหรับแบรนด์สเวนเซ่นส์มีการส่งเสริมเกษตรกรปลูกมะม่วงพันธุ์อกร่องทอง เพื่อนำมาพัฒนาเป็นไอศกรีมอกร่องทอง ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้รสชาติดีแต่ไม่เป็นที่นิยมปลูกเนื่องจากมีราคาต้นทุนสูงรวมถึงการพัฒนาเมนูกาแฟในรูปแบบ Edible cup แก้วกาแฟจากแป้งโฮลวีท ที่สามารถรับประทานได้ ของเดอะ คอฟฟี่ คลับที่ช่วยลดการใช้พลาสติกได้ดี รวมถึงการเลือกใช้ไข่ไก่จากแหล่งผลิตที่ไม่ใช้กรงขัง (Cage free Eggs) เป็นต้นและด้านที่สาม คือการส่งเสริมศักยภาพบุคคลากร (People Potential) โดยไมเนอร์ ฟู้ด มีการสนับสนุนเรื่องความเท่าเทียมทั้งด้านอายุและเพศให้พนักงานทุกคน มีโอกาสเติบโตเป็นหัวหน้างานและผู้บริหาร รวมถึงเริ่มมีการรับพนักงานที่มีอายุเกิน 60 ปีเข้าร่วมในองค์กร โดยมีการสนับสนุนทักษะความสามารถ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ร่วมสร้างการเติบโตและความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งจากการดำเนินงานดังกล่าว จึงเล็งเห็นว่า ไมเนอร์ ฟู้ด เหมาะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอผลงานในเวทีนี้ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นผลประกอบการ แต่ยังคำนึงถึงผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดรางวัลสุดยอดการตลาด Marketing 3.0 ที่มุ่งสร้างคุณค่าระหว่างธุรกิจ ผู้บริโภค และสังคมโดยรวมขณะที่กล่าวว่า “สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสหพันธ์การตลาดแห่งเอเชีย (The Asia Marketing Federation หรือ AMF) มีสมาชิกมากกว่า 18 ประเทศในเอเชีย​ โดยมีนโยบายหลักในการมุ่งมั่นยกระดับวิชาชีพทางการตลาด ทั้งในระดับนักการตลาดบุคคลและองค์กร ซึ่งทุกปีจะมีการประกวดที่เรียกว่าสุดยอดการตลาดแห่งเอเชีย หรือ Asia Marketing Excellence Award ที่จะมอบรางวัลให้กับองค์กรและบุคคลที่มีผลงานด้านการตลาดโดดเด่น โดยในระดับองค์กรแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลสุดยอดการตลาดแห่งเอเชีย​ ประเภท Marketing 3.0 และประเภท Marketing Company of the Year ซึ่งสมาคมจะคัดเลือกเพียง 1 องค์กรเพื่อเข้าร่วมประกวด โดยในปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้รับชัยชนะในระดับองค์กรทั้ง 2 ประเภท ซึ่ง บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Marketing 3.0จากความสำเร็จ ของไมเนอร์ ฟู้ด ที่มีความแข็งแกร่งตรงตามเกณฑ์การพิจารณาของสมาคมฯ ทั้งด้านผลประกอบการที่เติบโตแบบดับเบิลดิจิต 3 ปีติดต่อกัน การมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ชัดเจน มีการใช้การตลาดเป็นส่วนขับเคลื่อนองค์กรรวมถึงใช้สร้างนวัตกรรมและสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในสังคมและโลก สอดคล้องกับหลักการของรางวัลสุดยอดการตลาดMarketing 3.0 ซึ่งการที่องค์กรในประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าว ไม่เพียงแต่เป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของวงการธุรกิจและการตลาดไทยในระดับนานาชาติเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการตลาดที่ดี และเป็นแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ พัฒนากลยุทธ์การตลาดที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมของอุตสาหกรรมและสังคมในระยะยาว ทำให้รางวัลนี้​ มีความหมายมากกว่าการยกย่องความสำเร็จขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่เป็นการขับเคลื่อนมาตรฐานการตลาดของไทยให้ก้าวไกลในระดับสากล”สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้ที่ เว็บไซต์ www.minorfood.com