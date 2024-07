“ซิซซ์เล่อร์” ดึงกลยุทธ์ ฟู้ด เอ็กซ์พลอเรอร์ ลุยเสิร์ฟ 3 เมนูใหม่ ชูคอนเซปต์ Sizzling World Taste “German Fest” เพิ่มประสบการณ์ผู้บริโภคด้วยรสชาติสไตล์เยอรมันแท้

– “ซิซซ์เล่อร์” เดินหน้าสร้างประสบการณ์พิเศษผ่านเมนูสเต๊กพรีเมียมให้กับผู้บริโภคในคอนเซปต์ Sizzling World Taste ล่าสุดเปิดตัว 'German Fest' สเต๊กพรีเมียมสไตล์เยอรมัน ส่ง 3 เมนูหลัก ได้แก่ หมูชุบเกล็ดขนมปังทอดสไตล์เยอรมัน, สเต๊กพอร์คชอปสไตล์เยอรมัน และ สเต๊กพอร์คชอป ขาหมูเยอรมันทอด และไส้กรอกรวมย่างสไตล์เยอรมัน (เมนูสำหรับ 3 ท่าน) รวมถึงยังมี เมนูออเดิร์ฟ ไส้กรอกรวมย่างสไตล์เยอรมัน ทานคู่กับ บัตเตอร์เบียร์ เพิ่มอรรถรสและสร้างประสบการณ์การรับประทานอาหารตะวันตกอย่างลงตัว พร้อมให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2567 ที่ซิซซ์เล่อร์ทุกสาขากล่าวว่า “สำหรับปี 2567 ซิซซ์เล่อร์ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ด้านการส่งมอบความสดใหม่ ความพรีเมียม และคุณภาพ ผสานเข้ากับกลยุทธ์หลักของไมเนอร์ ฟู้ด ในการเป็นผู้นำด้าน ฟู้ด เอ็กซ์พลอเรอร์ (Food Explorer) พร้อมต่อยอดความสำเร็จ ภายใต้คอนเซปต์ Sizzling World Taste ที่จะพาผู้บริโภคได้สัมผัสกับรสชาติอาหารจากทุกมุมโลกหลากสไตล์ตลอดทั้งปี โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมาได้ส่งมอบประสบการณ์ผ่านเมนูสเต๊กพรีเมียมในธีม Cafe de Paris ซึ่งช่วยเพิ่มจำนวนผู้บริโภคเพิ่มขึ้นถึง 23% เมื่อเทียบจากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า ต่อด้วยไตรมาสที่สองกับการนำเสนอเมนู The New Sizzling USA BBQ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยมไม่แพ้กันจากผู้บริโภค ตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านประสบการณ์การรับประทานอาหารตะวันตก ทำให้ในไตรมาสที่ 3 นี้ ซิซซ์เล่อร์ เตรียมต่อยอดนำเสนอความอร่อยแบบไม่ซ้ำในสไตล์เยอรมันขนานแท้ หรือ 'German Fest' ที่มีจุดเด่นคือการรวบรวมเมนูอาหารที่มีชื่อเสียงจากประเทศเยอรมนีมารังสรรค์เป็นเมนูจานหลัก 3 เมนู คาดว่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเหมือนเช่นที่ผ่านมา”ซิซซ์เล่อร์ชวนสัมผัสรสชาติสไตล์เยอรมันขนานแท้ ผ่านเมนูสเต๊ก 3 เมนูจากหลัก ประกอบด้วยหรือเมนู ชนิทเซิล (Schnitzel) ที่เป็นการนำเนื้อหมูคุณภาพเยี่ยมไปทุบจนได้ความนุ่มก่อนนำไปชุบเกล็ดขนมปังที่ปรุงรสพิเศษและทอดจนกรอบเป็นสีเหลืองทอง พร้อมให้สัมผัสกรอบนอก แต่นุ่มชุ่มฉ่ำด้านในอย่างลงตัว เสริมความอร่อยด้วยซอสพริกไทยดำ เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงอย่างเพรทเซลหรือขนมปังขึ้นชื่อของประเทศเยอรมนีที่มีรูปร่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซาวร์เคร้าท์ หรือกะหล่ำปลีดอง สไปซี่ซัลซาสับปะรด มันบดและเลมอนฝาน พร้อมสลัดบาร์ไม่อั้นจำนวน 1 ท่าน ในราคาเพียง 399 บาท (จากปกติ 549 บาท)จานพิเศษเหมาะสำหรับสายปาร์ตี้ ที่ควบรวมเอา 3 เมนูเด็ดมาไว้ในจานเดียว ได้แก่ สเต๊กพอร์คชอปชิ้นโตเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำ ย่างจนได้กลิ่นหอม มาพร้อมขาหมูเยอรมันทอดหนังกรอบ เนื้อข้างในนุ่มละลายในปาก หอมกลิ่นเครื่องเทศแบบเยอรมัน ทานคู่ไส้กรอกหลากชนิด ที่แต่ละชิ้นมีรสชาติเฉพาะตัว ย่างจนผิวนอกเกรียมหอม ในขณะที่ด้านในยังคงความฉ่ำ เสริมความอร่อยในสไตล์เยอรมันด้วยขนมปังเพรทเซล กะหล่ำปลีดอง และผักสลัด เสิร์ฟคู่กับสไปซี่ซัลซาสับปะรด และซอส 3 สไตล์ โดยมาพร้อมสลัดบาร์ไม่อั้นจำนวน 3 ท่าน ในราคา 1,299 บาท (จากปกติ 1,599 บาท)นอกจากเมนูจานหลัก ยังมีเมนูทานเล่นให้สั่งเพิ่มเติมได้ตามความต้องการ ได้แก่ในราคาเพียง 159 บาท (จากปกติ 199 บาท) และเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ที่จะมอบความหวานอ่อน ๆ พร้อมเนื้อสัมผัสแบบครีมมี่ หอมกลิ่นบัตเตอร์สก๊อต ละมุนลิ้น ในราคาแก้วละ 79 บาท (จากปกติ 129 บาท)พร้อมกันนี้ซิซซ์เล่อร์ยังมอบความคุ้มค่ายิ่งกว่าเมื่อสั่งเซตเมนูจากหลักพร้อมเครื่องดื่มบัตเตอร์เบียร์จะได้รับส่วนลดมูลค่าสูงสุดถึง 587 บาท โดยเมนู German Fest พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 30 กันยายน 2567 เท่านั้น ที่ร้านซิซซ์เล่อร์ทุกสาขาทั่วประเทศ (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ “ซิซซ์เล่อร์” โทรศัพท์ 02-365-6934 เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/SizzlerThai หรือเว็บไซต์ www.sizzler.co.th ซิซซ์เล่อร์ เป็นร้านอาหารประเภทสเต๊ก ซีฟู้ด และสลัด สไตล์ตะวันตก มีสาขาอยู่ทั่วโลก โดยซิซซ์เล่อร์ ประเทศไทยได้ซื้อสิทธิ์แฟรนไชส์จาก บริษัท คอลลินส์ ฟู้ด เมืองแอนเนอร์เลย์ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย โดย บริษัท เอ็มเอฟ คาเฟ่ แอนด์ เรสเตอรองต์ จำกัด ในเครือบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้นำ "ซิซซ์เล่อร์" เข้ามาในประเทศไทยและเปิดสาขาแรกที่อาคารฟิฟฟ์ตี้ฟิฟฟ์ พลาซ่า (Fifty Fifth Plaza) สุขุมวิท 55 (ปิดบริการแล้ว) ในปี 2535 และได้ขยายสาขาเพิ่มขึ้น ปัจจุบันซิซซเล่อร์มี 64 สาขา มีบริการช่องทางเดลิเวอรี่ โดยทุกสาขาของซิซซ์เล่อร์ในประเทศไทย ดำเนินงานตามหลักการของซิซซ์เล่อร์ทั่วโลกที่มีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีอาหารหลายชนิดให้เลือกทั้งสเต๊กเนื้อ ไก่ หมู อาหารทะเลทั้งทอดและย่าง รวมทั้งสลัดบาร์ที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งมีทั้งผักสด ๆ ซุป และพาสต้า ให้เลือกมากมาย และสามารถเติมได้ไม่จำกัด พร้อมทั้งของหวานและผลไม้ครบครัน