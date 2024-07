มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม LIMITLESS GRACE เพื่อขอบคุณผู้มีอุปการคุณ “เพราะทุกท่าน คือ ฮีโร่” มาตลอด 50 ปี

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ( World Vision Foundation of Thailand) นำโดย ดร.สราวุธ ราชศรีเมือง ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ จัดกิจกรรม LIMITLESS GRACE (Charity Gala Dinner) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหนึ่งกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้บริจาค ผู้สนับสนุน และพันธมิตร ที่ได้กลายเป็น “ฮีโร่” ที่แท้จริงมาตลอดการเดินทาง 50 ปีของมูลนิธิฯ ในการช่วยเหลือเด็กและชุมชน กลุ่มเปราะบาง เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พันธมิตรทุกภาคส่วน ได้มาร่วมพบปะพูดคุยกระชับความสัมพันธ์กันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ซึ่งกิจกรรมที่ถือเป็นไฮไลต์ของงานในค่ำคืนดังกล่าวอยู่ที่ช่วงการมอบโล่เกียรติคุณ เพื่อแทนคำขอบคุณให้กับผู้อุปการะ และผู้บริจาคทั้งที่เป็นรูปแบบองค์กรและรายบุคคล ที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิฯ มาอย่างยาวนาน ทั้ง 25 ปี 20 ปี 15 ปี และ 10 ปี จำนวน 27 รายด้าน คุณเกรซ มหาดำรงค์กุล นักธุรกิจ พิธีกร นักแสดง และผู้อุปการะมูลนิธิศุภนิมิตฯ กล่าวถึงความรู้สึกในฐานะฮีโร่ผู้ให้ มาตลอด 25 ปีว่า “ทุกท่านที่มาร่วมงานวันนี้ ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ และเราทุกคนไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า การได้เห็นคนที่เราช่วยเหลือเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม ทุกครั้งที่เกรซได้เขียนจดหมายโต้ตอบกับน้องในความอุปการะ จะบอกเสมอว่าให้ตั้งใจเรียน อยากเรียนถึงไหนให้บอก พร้อมจะสนับสนุนส่งเรียนให้ถึงที่สุดเท่าที่เขาอยากเรียน แต่ขอให้เรียนให้ตั้งใจ ให้เป็นเด็กดีช่วยดูแลพ่อแม่ กลับไปพัฒนาบ้านและชุมชนของเขาต่อไปด้วย เกรซ สนับสนุนศุภนิมิตฯ มา 25 ปีแล้ว ตกใจมาก เพราะเวลาเราสนับสนุนก็ทำมาเรื่อย ๆ ไม่คิดว่าการเดินทางครั้งนี้ จะยาวนานขนาดนี้ ก็ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง และก็อยากเป็นกระบอกเสียงต่อไปให้กับศุภนิมิตฯ ที่จะได้ทำสิ่งดี ๆ ให้กับสังคมไทยตลอดไป”ในส่วนของ คุณภาณุ อิงคะวัต นักสร้างสรรค์งานโฆษณา นักออกแบบแฟชั่น อดีตผู้ก่อตั้ง บริษัท เกรย์ฮาวด์ และผู้อุปการะ มูลนิธิศุภนิมิตฯ มา 25 ปี ให้ความหมายของคำว่า ฮีโร่ ไว้ด้วยว่า “ฮีโร่ สำหรับผม คือใครสักคนที่เป็นเหมือนผู้มีพลังผู้มีอำนาจสามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือใครบางคนได้ โดยที่เขาไม่เหนื่อยหรือเจ็บตัว ซึ่งเป็นการทำให้กับผู้ที่ร้องขอหรือผู้ที่ประสบปัญหาได้หลุดพ้นจากสถานการณ์เหล่านั้นได้ บางครั้งผมเห็นน้องเด็ก ๆ นักเรียน จับมือผู้สูงอายุเดินข้ามสะพานลอย นี่ก็ถือเป็นฮีโร่ในวิถีของเขาได้ ทุกคนจึงเป็นฮีโร่ได้ ถ้าเราได้ช่วยเหลือ หรือทำให้ความสามารถของเราเป็นประโยชน์กับคนที่เขากำลังต้องการได้”ปิดท้ายด้วยหนึ่งในผลสัมฤทธิ์จากการให้ของฮีโร่ ส.อ.กรวุฒิ ขุนม่วง ในฐานะเยาวชนในโครงการอุปการะและโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและบอกเล่าความประทับใจว่า “ผมได้รับโอกาสในชีวิตมากมายจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ได้รับความรู้ ได้กำลังใจ ได้เพื่อน ได้ทักษะ สร้างจุดเปลี่ยนของชีวิตให้ผมอย่างมาก และในวันนี้ผมก็ยังได้รับโอกาสที่ดีอย่างต่อเนื่องได้รับทุนเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ในโครงการส่งน้องจบ ป.ตรี ปัจจุบัน ผมเรียนอยู่คณะรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชั้นปี 4 และกำลังจะจบการศึกษาในปี 2568 นี้ ผมเป็นคนแรกในครอบครัวที่ได้เรียนจบในระดับอุดมศึกษา ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่มอบโอกาสชีวิตที่ดีให้ผม และผมก็จะมอบโอกาส ที่ดีต่อไปแบบทุกท่านเมื่อมีโอกาส” กิจกรรม LIMITLESS GRACE (Charity Gala Dinner) จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Lotus Suite 1 - 4 Centara Grand Convention Center at the Central World