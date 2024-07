กรุงศรีธนาคารแรก คนไทยสแกนจ่ายได้แล้วที่ลาว กรุงเทพ-กรุงไทย-กสิกรไทย รอปลายปี

วันนี้ (5 ก.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR (Cross Border QR Payment) ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) โดยนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจจากประเทศไทย สามารถใช้แอปพลิเคชัน KMA ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สแกนจ่ายที่ร้านค้าใน สปป.ลาว ที่ติดตั้ง QR Code ของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ สามารถทำรายการได้สูงสุด 100,000 บาทต่อรายการ ไม่เกิน 500,000 บาทต่อวันสำหรับธนาคารใน สปป.ลาว ที่้เข้าร่วมโครงการ มีทั้งหมด 8 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารเอซีลีดา (ACLEDA BANK) ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม (AGRICULTURAL PROMOTION BANK) ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว (BCEL) ธนาคารร่วมพัฒนา (Joint Development Bank) ธนาคารกสิกรไทย ลาว (KASIKORNBANK LAOS) ธนาคารพัฒนาลาว (Lao Development Bank) ธนาคารร่วมธุรกิจลาว-เวียด (LAO VIET BANK) และธนาคารเอสที (ST Bank)อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 4/2567 จะมีธนาคารไทยร่วมให้บริการเพิ่มเติม ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ผ่านแอปฯ Bangkok Bank ธนาคารกรุงไทย ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT และธนาคารกสิกรไทย ผ่านแอปฯ K PLUSก่อนหน้านี้ เมื่อเดือน เม.ย. 2567 ที่ผ่านมา ผู้ใช้บริการจาก สปป. ลาว สามารถใช้แอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์ลาว มาสแกน Thai QR code เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการกับร้านค้าในไทย ซึ่งโครงการมีผลตอบรับที่ดี ในเดือนเมษายนเดือนเดียว มียอดธุรกรรมกว่า 47 ล้านบาท ทั้งนี้ QR Code ธนาคารไทยที่สามารถรองรับแอปฯ ธนาคารลาว ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (Be Merchant Next Gen) ธนาคารกสิกรไทย (K SHOP) ธนาคารกรุงไทย (ถุงเงินกรุงไทย) และธนาคารกรุงศรี (กรุงศรีมั่งมีช้อป)