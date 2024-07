เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส คว้ารางวัลแชมป์ดีลเลอร์ Dealer Champions League Award 2023พร้อมกวาดอีกหลายรางวัลพิสูจน์เป็นเลิศรอบด้าน

บริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จำหน่ายบีเอ็มดับเบิลยูอย่างเป็นทางการ ทั้ง 4 สาขา รามอินทรา จรัญสนิทวงศ์ ดอนเมือง และราชพฤกษ์ ภายใต้กลุ่มบริษัท ไซม์ ดาร์บี้ มอเตอร์ส (Sime DarbyMotors) คว้า 11 รางวัลจากบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นเลิศทั้งในด้านการขาย การบริการหลังการขาย และการดำเนินธุรกิจบนวิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืน ด้วยรางวัล Dealer Champions League Award 2023 จากการวัดผลด้านการขายและการบริการ 3 รางวัล จาก 3 สาขาในกลุ่มผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู และอีก 7 รางวัลด้านการบริการหลังการขาย ตอกย้ำภาพลักษณ์ผู้นำการบริการที่เป็นเลิศพร้อมส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับเพื่อสร้างความประทับใจสูงสุดให้ลูกค้า สะท้อนความเชื่อมั่นในการบริการและความพึงพอใจของลูกค้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์สที่มีมาอย่างยาวนาน นอกจากนี้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ยังพิสูจน์ถึงการดำเนินธุรกิจบนวิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืน ด้วยรางวัลยอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าจากการผลักดันและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานหันมาใช้ยนตรกรรมไฟฟ้ามากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์สู่องค์กรพลังงานสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ตั้งเป้าลดการปล่อยคาร์บอนลง 30% ภายในปี 2030 เตรียมทุ่มงบอีก 340 ล้านบาทเปิดโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรสาขาอยุธยา ตั้งเป้ายอดขายรวมเติบโต 20% ภายในสิ้นปี 2024มร. พอล ชาน อิง เชง กรรมการผู้จัดการบริษัท เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส เรามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นพัฒนาการบริการเพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับ โดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางในการออกแบบการบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดในทุกมิติเมื่อมาใช้บริการที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ที่ครอบคลุมการบริการทุกเซกเมนต์ทั้ง รถยนต์ตระกูล M, รถยนต์ไฟฟ้าตระกูล i และยนตรกรรมเหนือระดับแบรนด์บีเอ็มดับเบิลยู รวมถึงรถยนต์มือสองคุณภาพพรีเมียม BMW Premium Selection จึงทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส คว้ารางวัลDealer Champions League Award 2023 ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดจากบีเอ็มดับเบิลยูประเทศไทย อันเป็นเครื่องการันตีความพึงพอใจของลูกค้าในการขายและการบริการของเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศด้านงานบริการหลังการขายอีก 7 รางวัล ในด้านกระบวนการงานบริการ, ด้านการบริหารจัดการอะไหล่, ด้านการให้บริการผ่านช่องทางดิจิตอล และด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า อันสะท้อนถึงการบริหารธุรกิจที่มีความพึงพอใจของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และความเชื่อมั่นในการบริการของเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ”“ซึ่งเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส เราไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์การบริการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าทุกท่านให้ได้รับบริการที่เหนือระดับ และเอ็กซ์คลูซีฟเหนือใครกับสิทธิประโยชน์ที่มีเพียงลูกค้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์สเท่านั้นที่จะได้รับ กับสิทธิพิเศษ Beyond Expectation อาทิ บริการสไลด์ส่งรถยนต์ถึงหน้าบ้านหลังจากเข้ารับบริการสำหรับรถยนต์ตระกูล M (Delivery service to return car & Priority lane) เพื่อความสะดวกสบายเมื่อมารับบริการที่ศูนย์บริการเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส สาขาราชพฤกษ์,บริการรถรับส่งสนามบินดอนเมือง สำหรับลูกค้ากลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของบีเอ็มดับเบิลยู เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเดินทางสู่การท่องเที่ยวแบบไร้กังวล โดยสามารถนำรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูมาจอดที่ศูนย์บริการเพอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์ส สาขาดอนเมือง พร้อมบริการสำรองที่จอดรถ และบริการส่งไปยังสนามบินดอนเมือง(Performance Airport Shuttle Service) พร้อมชาร์จไฟให้กับรถยนต์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ หากลูกค้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์สเกิดเหตุฉุกเฉินยังสามารถนำรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการเพอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์สได้ทุกสาขาตลอด 24 ชั่วโมง”“ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมอบโปรแกรมสิทธิประโยชน์และบริการเหนือระดับเอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบีเอ็มดับเบิลยู ในกลุ่ม Luxury Class กับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก BMW Excellence Club ที่จะได้รับอภินันทนาการบริการอันหลากหลายพร้อมสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตลอดอายุสมาชิก เป็นระยะเวลา 3 ปี อาทิ บริการรับ-ส่งจากที่พักสู่สนามบินด้วยบีเอ็มดับเบิลยูซีรี่ส์ 7 พร้อมสิทธิพิเศษในสนามบิน ซึ่งบีเอ็มดับเบิลยูยังคำนึงถึงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างของสมาชิก จึงได้ออกแบบทางเลือกสุดพิเศษอีก 6 แพ็คเกจ ให้ลูกค้าคนพิเศษได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ซึ่งถือเป็น Customer loyalty program ที่เราตั้งใจสร้างสรรค์และพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิพิเศษเหนือระดับสู่ลูกค้าคนพิเศษของบีเอ็มดับเบิลยูอย่างต่อเนื่อง” มร. พอล กล่าวนอกจากนี้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ยังตั้งเป้าสู่การเป็นองค์กรพลังงานสะอาดเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยเดินหน้าลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ลดลง 25 – 30% ภายในปี 2030 ซึ่งนำร่องด้วยโครงการ “Beyond Expectations: E Drive” ที่ผลักดันการเดินทางสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าในการนำรถยนต์ไฟฟ้าจากบีเอ็มดับเบิลยูหลากหลายซีรีส์ มาใช้เป็นรถประจำตำแหน่งของทีมผู้บริหาร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยมีการมอบเงินสนับสนุนให้แก่พนักงานที่ซื้อรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของบีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ปในการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมยานยนต์ให้มุ่งสู่ยานพาหนะที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จนได้รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า(Excellence in Electromobility Initiatives)ประจำปี 2023 นอกจากนี้ยังวางแผนในการวางระบบบำบัดน้ำเสีย และการกำจัดน้ำมันที่ใช้แล้วอย่างรับผิดชอบที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียง และใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยการนำร่องติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์บริการเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส สาขาราชพฤกษ์ และจรัญสนิทวงศ์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2024ด้วยความเชี่ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ ความไว้วางใจจากลูกค้า กับมาตรฐานระดับโลกทั้งในด้านคุณภาพ ความเป็นมืออาชีพ และความเชี่ยวชาญของศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากบีเอ็มดับเบิลยู (BMW Certified Body and Paint Center) รวมถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ทำให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส เติบโตอย่างก้าวกระโดดในฐานะผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของบีเอ็มดับเบิลยู ประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อมอบประสบการณ์ยนตรกรรมที่เหนือระดับให้แก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงและครอบคลุมยิ่งขึ้น โดยได้วางแผนลงทุนในการเปิดตัวโชว์รูม และขยายพื้นที่การให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ที่เริ่มตั้งแต่ปี 2020 เป็นต้นมา กับการเปิดโชว์รูม เพอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์ส สาขาดอนเมือง ด้วยงบลงทุน 260 ล้านบาท และเดินหน้าลงทุนต่อเนื่องอีก 400 ล้านบาท กับการเปิดตัวโชว์รูม เพอร์ฟอร์แมนซ์มอเตอร์ส สาขาราชพฤกษ์ในปี 2022 ภายใต้คอนเซปต์ “Retail.Next” ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์อันทันสมัยพร้อมรังสรรค์ประสบการณ์การเดินทางแบบ ‘phygital’ ผสมผสานประสบการณ์จริงและประสบการณ์ดิจิตอลเข้าด้วยกันสู่ภาพลักษณ์ศูนย์บริการที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดและในเดือนสิงหาคม ปี 2024 นี้ยังเตรียมเปิดโชว์รูมเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส สาขาอยุธยาเพิ่มอีก 1 แห่ง ด้วยงบลงทุน 340 ล้านบาท ทำให้มีการลงทุนขยายธุรกิจรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้านบาทตั้งแต่ปี 2020 โดยตั้งเป้าให้เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส สาขาอยุธยาเป็นทั้งศูนย์บริการลักชูรี่คาร์ แบรนด์ บีเอ็มดับเบิลยู มินิและรถยนต์มือสองระดับพรีเมียม โดยจากแผนการดำเนินธุรกิจทั้งการพัฒนาการบริการ สิทธิประโยชน์เพื่อลูกค้าคนพิเศษ และแผนการลงทุนขยายธุรกิจดังกล่าว คาดว่าจะช่วยส่งเสริมยอดขายโดยภาพรวมทั้งส่วนจัดจำหน่ายรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยูและธุรกิจศูนย์บริการรถยนต์มือสองระดับพรีเมียมให้เติบโตขึ้น 20% ภายในสิ้นปี 2024“และภายในปี 2030 เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ยังได้วางแผนในการขยายพื้นที่การให้บริการโชว์รูมจำหน่ายและศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 แห่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ และศูนย์รถยนต์มือสองระดับพรีเมียมอีก 5 แห่งทั่วกรุงเทพฯ ลูกค้าจึงได้รับบริการครบทั้งเลือกชมเลือกซื้อยนตรกรรมนำเข้าสุดหรู บริการซ่อมตัวถังและสีที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลกจากบีเอ็มดับเบิลยู และการบริการลูกค้าที่โดดเด่นตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการของผู้ใช้บริการ สู่ความสะดวกสบายสูงสุดจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส อันเป็นการตอกย้ำว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส คือผู้นำอันดับหนึ่งทั้งการขายและการบริการ” มร. พอล กล่าวทิ้งท้ายสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส และโชว์รูมแห่งใหม่ หรือจองเวลาเพื่อเข้ารับบริการกับโชว์รูมเพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ได้ที่ เพอร์ฟอร์แมนซ์ มอเตอร์ส ประเทศไทย โทร 02-561-0999 หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube, TikTok และ Line Official: BMW Performance Motors