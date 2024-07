“สถานทูตสวีเดน” ร่วมแสดงความยินดีกับ “ลิซ่า” หลังปล่อยเพลงใหม่ ”ROCKSTAR”

หลังจาก “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” ออกผลงานโซโล่เดี่ยวครั้งใหม่ออกมา ที่ใช้ชื่อว่า ”ROCKSTAR” ก็เป็นที่สนอกสนใจจากทั่วโลกทั้งนี้ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. สถานทูตสวีเดนประจำประเทศไทย ได้โพสต์แสดงความยินดีกับ “ลิซ่า” ผ่านเพจเฟซบุ๊ก โดยระบุว่า“🌟 🎼 Lisa, the pride and soft power of Thailand has topped the chart on Spotify, Sweden’s soft power! 🇸🇪 🇹🇭 (English below)🗣️ “Lisa, can you teach me Japanese? I said Hai Hai!” 🎵🎤ขณะนี้เพลงฮิตติดหูของคุณลิซ่ากำลังสร้างกระแสไปทั่วโลก (หากมีใครมาขอให้สอนภาษาสวีเดนก็อย่าลืมพูดว่า 'Hej Hej' แทนนะ ) 😉🎉 ขอแสดงความยินดีกับคุณลิซ่าในการเปิดตัวซิงเกิลใหม่ซึ่งทะยานขึ้นสู่สิบอันดับแรกบน Spotify ทั่วโลก และมียอดดูมากกว่า 50 ล้านวิวในยูทูป 🌍🔟🔗 ฟังเพลงของเธอจาก Spotify ได้ที่นี่ https://open.spotify.com/album/7wIIhHPyaxAHRvdNQQO2G9 🎵Spotify ซึ่งตั้งอยู่ในสวีเดน เป็นผู้ให้บริการสตรีมมิ่งเสียงและบริการสื่อระดับโลก🗣️ “Lisa, can you teach me Japanese? I said Hai Hai!” 🎵🎤Her catchy track is making waves worldwide. 🌊 🎧( But if you are asked to teach Swedish, don’t forget to say ‘Hej Hej’ ) 😉🎉 Congratulations to Lisa! On its debut, her single has soared into the Top Ten on Global Spotify and garnered over 50 million views on YouTube 🌍🔟🔗 Listen to her song on Spotify here https://open.spotify.com/album/7wIIhHPyaxAHRvdNQQO2G9 🎵Spotify, based in Sweden, is a global provider of audio streaming and media services.“หลังโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาชื่นชม สถานทูตสวีเดน ว่าน่ารักมากที่ช่วยกันโปรโมท และสนับสนุนน้อง บางรายก็บอกว่าสถานทูตน่ารักขนาดนี้ทำให้อยากไปเที่ยวสวีเดนเลย