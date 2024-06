เคนโด้ สำนึกรักบ้านเกิดเดินหน้าพัฒนาอีสาน Young One ปูพรมให้ความรู้ออนไลน์ โปรโมตของดีชุมชน นำร่อง ภูเวียง ขอนแก่น

เคนโด้ เกรียงไกรมาศ พจนสุนทร ผู้ประกาศดัง ผลงานปราบแชร์ลูกโซ่ Forex3D จากผู้ประกาศดังปราบธุรกิจสีเทามาแล้วมากมาย วันนี้ความฝันของเคนโด้คือการให้ความรู้คนไทยเท่าทันมิจฉาชีพและได้มีโอกาสรู้จักธุรกิจดีๆสร้างรายได้ ได้จริงจึงตัดสินใจเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ยังวัน เดินสายทั่วไทยช่วยคนให้มีรายได้ ไม่ตกเป็นเหยื่อ มิจฉาชีพและแชร์ลูกโซ่ ด้วยโครงการให้ความรู้ ปราบแชร์ลูกโซ่ทั่วไทย การเลือกธุรกิจที่ถูกต้อง วิธีสังเกตุแชร์ลูกโซ่ ใครจริงใครมิจฉาชีพ ด้วยประสบการณ์ของคุณเคนโด้ จะช่วยสร้างให้ชุมชนมีรายได้ ทั้งโปรโมทสินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยวผ่านระบบยังวันโครงการนำร่อง อำเภอ ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น แหล่งไดโนเสาร์ เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ภูเวียง ผ้าทอมือซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอภูเวียง การจัดงานในครั้งนี้ชุมชนได้ร่วมกันจัดงานนี้เพื่อชาวบ้านในพื้นที่ นำทีมโดยนายอำเภอภูเวียง นางสุวรรณา วรรณศรีเสมียนตราอำเภอ นางสาวจุฑารัตน์ น้อยเอาะภารโรงที่ว่าการอำเภอภูเวียง ผู้จัดเตรียมสถานที่นายไวพจน์ ฝีปากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลภูเวียง นายฉิน วรปัญญาสถิตย์รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลภูเวียง นายทวี ศรีภานายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง นางสาวนิภาพร กงชาสถานีตำรวจภูธรภูเวียง พ.ต.อ.คารม พรมคุณ ผกก.สภ.ภูเวียงผู้ดำเนินงาน คุณฉัตรพงศ์ พรหมราชและคุณนายธนพร ทัพธานีหนังสือพิมพ์ข่าวตำรวจอีสาน บก.จงจิต ทองสอดแสง รองบก. วัลลภ จิตจักรเป็นการตอกย้ำความสามัคคีในชุมชนที่ทุกภาคส่วนร่วมจัดงานนี้เพื่อคนในชุมชนอย่างแท้จริง ภายในงานมีการออกบู้ทสินค้าOTOP ของดีภูเวียง ทั้งผ้าทอ เครื่องจักสาน ทึ่เป็นเอกลักษณ์ชุมชนทางคุณเคนโด้และทีมโค้ชYoung One ยังมีคอร์สสอนขายออนไลน์ให้กับธุรกิจชุมชน สามารถใช้ชื่อเสียงของคุณเคนโด้โปรโมทชุมชนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป็นแนวคิดของคุณเคนโด้ที่ต้องการใช้ชื่อเสียงของตัวเองพัฒนาชุมชน และประเทศชาติรวมทั้งแนะนำวิธีสร้างรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์ Young One ที่มุ่งเน้นช่วยคนไทยให้มีรายได้ ด้วยระบบที่ทันสมัย ยกระดับการเป็นชุมชนดิจิทัลโดยคุณเคนโด้ได้ศีกษาถึงปัญหาการทำธุรกิจ เพื่อหาวิธีการแก้ไข จึงพบว่ามีปัญหาที่เกิดขึ้นมากมาย โดยปัจจุบันการลงทุนเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเรื่องที่ยากมาก อาทิ งานขาย ขายไม่ได้ ทำตัวแทนไม่เป็น ขายออนไลน์ก็ยากเพราะไม่มีความรู้ เงินจมกับสต๊อก ค่าสื่อโฆษณา ค่าพรีเซ็นเตอร์ การลงทุนคอร์สต่างๆสอนตัวแทน ระบบหลังบ้าน ซึ่งมีต้นทุนที่สูงมาก สุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จYoung One สร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นข้างต้นด้วยการออกแบบธุรกิจเป็นแฟรนไชส์ ที่คุ้มค่าที่สุด มีระบบ สินค้า โดยเริ่มจากตลาดสกินแคร์ One Super Serum เซรั่มหน้าฉ่ำวาว ที่เป็นกระแสที่สุดในตอนนี้จากประสบการณ์ของCEO เคนโด้ผ่านการทำข่าวช่วยเหลือผู้คนจำนวนมาก มีเครดิตในสังคม มีความน่าเชื่อถือ บริษัทยังมีคอร์สพัฒนาตัวแทนเรียนฟรี มีพรีเซนเตอร์ มีสื่อโฆษณา เพียงแค่คุณมาเรียนก็มีโอกาสสร้างรายได้หลักล้านได้ไม่ยากระบบ Young One สามารถเชื่อมโยงสินค้าท้องถิ่น วัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว ผ่านระบบออนไลน์ และ ออฟไลน์ พัฒนาชุม ให้ความรู้ประชาชน ขายของเป็น มีรายได้เพิ่ม ด้วยวิสัยทัศน์ของ CEO เคนโด้ “มีชื่อเสียงแล้วช่วยคนไม่ได้ก็ไม่ต้องมี”