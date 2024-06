เฟิสท์ ทรานสปอร์ต สุดปลื้ม TCEB ไว้วางใจให้เป็น Official Transportation Partner ในงาน Thailand Innovation Meeting Exchange 2024

บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด สุดปลื้ม สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) หรือ TCEB (ทีเส็บ) ไว้วางใจให้เป็น Official Transportation Partner ในงาน Thailand Innovation Meeting Exchange 2024 หรือ TIME 2024 ระหว่างวันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2567 ที่กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ พร้อมเผยถึงความภาคภูมิใจกับโอกาสที่ได้รับกับการส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัย ให้กับผู้ร่วมงานที่เป็น Buyer จากทั่วโลก ด้วยเครือข่ายรถยนต์หลากหลายรูปแบบที่สามารถรองรับการจัดงานที่จัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยจากการที่ บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้นำในธุรกิจบริการด้านการเดินทางรถเช่าได้รับความไว้วางใจจาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) หรือ TCEB (ทีเส็บ) ให้เป็น Official Transportation Partner หรือพันธมิตรด้านการคมนาคมอย่างเป็นทางการในงาน Thailand Innovation Meeting Exchange 2024 หรือ TIME 2024 ระหว่างวันที่ 17–22 มิถุนายน 2567 กรุงเทพฯ และเชียงใหม่ โดยจัดงานระหว่างวันที่ 17–22 มิถุนายน 2567 ที่กรุงเทพฯ (ระหว่างวันที่ 17-19, 21-23 มิถุนายน 2567) และเชียงใหม่ (ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2567)ทั้งนี้ นาย กฤษกร ตีรณัตถพงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด เปิดเผยถึงการเป็น Official Transportation Partner ของงาน TIME 2024 ว่า การจัดงาน TIME 2024 หรือ Thailand Innovative Meetings Exchange 2024 จัดโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การมหาชน (สสปน.) เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ของไทย และเป็นความภาคภูมิใจของบริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัดที่ได้รับความไว้วางใจ และเป็นเกียรติอย่างมาก จากการได้เป็น Official Transportation Partner เพื่อส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ปลอดภัย และประสบการณ์การเดินทางที่ดีและน่าประทับใจให้กับผู้ร่วมงานที่เป็น Buyer จำนวนมากมายจากทั่วโลกที่เข้ามาร่วมงานครั้งนี้ ด้วยเครือข่ายรถยนต์หลากหลายรูปแบบที่สามารถรองรับการจัดงานที่จัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย“บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงาน TIME 2024 ซึ่งเป็นงานไมซ์ (MICE) ที่มีองค์กรขนาดใหญ่ระดับนานาชาติเข้ามาร่วมงาน โดยได้รับโอกาสที่จะให้บริการที่ทางบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริษัทฯ มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะส่งมอบประสบการณ์การเดินทางที่ดี ปลอดภัยตลอดการประชุมTIME 2024 กับผู้ร่วมงาน ตลอดจนตัวแทนจากองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลก ด้วย “กองรถ” (Vehicle Fleet) ของเราอย่างราบรื่น จากมาตรฐานการบริหาร “กองรถ” ที่บริษัทยึดมั่นเสมอมา นั่นคือ “มาตรฐาน 3D” ได้แก่ D1 รถดี, D2 คนขับดี และ D3 บริการดี โดยรถที่ให้บริการผ่านการดูแลด้วยการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) ในระดับสูง พร้อมทั้งพนักงานขับรถประจำที่เพียบพร้อมไปด้วยประสบการณ์ ความชำนาญในเส้นทาง อุปนิสัยและอัธยาศัยที่ดี เพื่อให้บริการลูกค้า ผู้ที่ต้องการเช่ารถในกิจกรรมต่างๆ” นาย กฤษกรกล่าวทั้งนี้ บริษัท เฟิสท์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้นำในธุรกิจบริการด้านการเดินทางรถเช่ามี “กองรถ” ให้บริการอย่างหลากหลายและครอบคลุม รองรับทุกโจทย์ของการจัดงาน ระยะใกล้ ไกล ตอบโจทย์ทุกความต้องการนาย กฤษกรกล่าวถึง “กองรถ” ของบริษัทฯ ว่า “ปัจจุบันบริษัทฯ มีรถบัส 900 คัน โดยมีทั้งรถบัสขนาดใหญ่ และรถบัสขนาดกลาง รวมถึงรถตู้ที่มีความทันสมัยประมาณ 70 คัน โดยเป็นรถของบริษัทฯ เองทั้งหมด ตอบโจทย์ความต้องการได้อย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับการเดินทางทั้งระยะทางใกล้และระยะทางไกล เพื่อการเดินทางแบบกรุ๊ปทัวร์ งานประชุมสัมมนา ท่องเที่ยว ทัศนศึกษา พักผ่อนในวันหยุด เข้าค่ายอาสา ค่ายลูกเสือเนตรนารี หรือสำหรับการเดินทางแบบครอบครัว หรือส่วนตัว อีกทั้งสามารถให้บริการในลักษณะองค์กร หรือบุคคลทั่วไป และสามารถรองรับการจัดงานที่จัดขึ้นในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการเช่ารถเพื่อใช้ในการรับและส่งพนักงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษาชั้นนำและบุคคลทั่วไปอีกด้วย” นาย กฤษกรกล่าวเสริมในตอนท้ายติดตามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามราคาค่าบริการได้ที่ คุณพัชรีรัตน์ สังขรัตน์ (Patsharierat Sungkarat) ตัวแทนฝ่ายขาย โทร.: 02-001-1820, 02-001-1821, 02-001-1822 เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/firsttransport.co.th เว็บไซต์: www.firsttransport.co.th Hotline: +66 2001 1820, +66 2001 1821, +66 2001 1822