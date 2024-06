โดนกันถ้วนหน้า แชร์ลิงก์เพลง Rockstar ของลิซ่า เฟซบุ๊กกาหัว "ขัดมาตรฐานชุมชน"

วันนี้ (28 มิ.ย.) หลังจากที่มิวสิกวีดีโอ Rockstar ผลงานล่าสุดของ ลิซ่า ลลิสา มโนบาล เผยแพร่ออกมาทางยูทูบตั้งแต่เช้าตรู่ ปรากฎว่ามีแฟนคลับจำนวนมากตามไปชม กระทั่งมีการแชร์ลิงก์ลงบนเฟซบุ๊ก แต่ถูกเฟซบุ๊กล็อกบัญชีผู้ใช้งานจำนวนมาก บางส่วนถูกลบโพสต์ที่มีลิงก์เอ็มวีของลิซ่าออกไป โดยให้เหตุผลว่าขัดหลักมาตรฐานชุมชนเฟซบุ๊ก Worrathasana Wongthai ของนายวรทรรศน์ วงษ์ไทย ผู้เชี่ยวชาญด้านไอที โพสต์ข้อความระบุว่า "เช้านี้ใครจะแชร์คลิป MV #Rockstar ของ #LISA จาก Youtube ไปบน Facebook ให้ยั้งๆ มือก่อนนะครับ เพราะ algorithm ของ Facebook มันมองว่าเป็น spam แล้วดำเนินการ lock account ทันทีเรื่องการ Lock account ของคนที่แชร์ MV Rockstar ของ Lisa จาก youtube บน facebook อันนี้ผมก็ไม่ค่อยแปลกใจ เพราะ MV เป็นกระแสจริง และในเชิงเทคนิคคือ Facebook นอกจากกัน spam แล้ว ยังมีแนวคิดหวง traffic ตัวเองด้วย จะไม่ค่อยยอมให้เป็นฐานการส่งต่อไปบน platform อื่น"ด้านเฟซบุ๊ก พงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรด้านไอทีชื่อดัง โพสต์ข้อความระบุว่า "แม้ MV จะร้อนแรง และเดินผ่านเยาวราชอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ แต่ “อย่าโพสต์ลิงก์ MV นี้บนเฟซบุ๊กเป็นอันขาด“ …โพสต์จะถูกแบนทันที และแอ็กเคานต์เสี่ยงโดนล็อก (มีคนถูกล็อกแล้ว !) นี่คือความใจแคบของ facebook วันนี้ เพียงเพราะคุณลิซ่าเธออัปผลงานขึ้นยูทูบ ??? … ***ไม่ใช่หรอกครับ เฟซบุ๊กมองลิงก์ร้อนแรงนี้เป็นสแปมทุกวันนี้ พวกเราเอาลิงก์ยูทูบใด ๆ มาลง …โพสต์ก็นิ่งแทบไม่ไปไหนอยู่แล้ว …แต่มาวันนี้ แบน เลยฮะ นี่โพสต์นี้ ผมก็อยากวัด อยากเทสต์มันเหมือนกันว่าจะโดนแบนไหม ? เห็นโพสต์นี้ของผมกันใช่ไหมฮะ ? ? ?ป.ล. โดยเทคนิค fb อ่านเราทุกโพสต์อยู่แล้วและวิเคราะห์ความหมายแฝงของเราด้วย A.I. …ไม่ใช่โปรแกรมกรองคำเหมือนสมัยก่อนแล้ว ระบบมันอ่านเราได้ทั้งอักษรและภาพ I know what you did last summerrrrr !!!"