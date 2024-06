เชอรีล่อน ก้าวสู่ปีที่ 60 อย่างแข็งแกร่ง พร้อมภาพลักษณ์ใหม่ใต้แนวคิด “Become The Real You”

บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงน่องเจ้าของประเทศไทย แบรนด์ "เชอรีล่อน" (CHERILON) ซึ่งได้รับความนิยมและเป็นที่รู้จักมาอย่างยาวนาน เฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีแห่งความสำเร็จ ยกทัพสินค้าภายใต้แบรนด์เชอรีลอนและโปรโมชั่นพิเศษมากมายมาไว้ที่บูธ CHERILON WORLD ภายในงาน “SAHA Group Fair & Fest ครั้งที่ 28” จัดขึ้นที่ไบเทค บางนา พร้อมกับการปรับภาพลักษณ์ครั้งใหม่ ภายใต้แนวคิด “Become The Real You” สนับสนุนไลฟ์สไตล์ความเป็นเอกลักษณ์ ความงาม ความมั่นใจ จากทั้งภายนอกและภายในอย่างแท้จริง พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตใหม่ ๆ เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งของแบรนด์ถุงน่องไทยในใจลูกค้าคุณพิภพ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “สำหรับงาน SAHA Group Fair & Fest ครั้งที่ 28 นี้ ถือว่าพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากเราตั้งใจที่จะเฉลิมฉลอง 60 ปี แห่งความสำเร็จของแบรนด์ CHERILON ในฐานะผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงน่องเจ้าแรกของประเทศไทย โดยบูธของ CHERILON ในปีนี้ ต้องการที่จะสร้างปรากฏการณ์ใหม่ พร้อมสร้าง Positive Vibes และ Comfort Zone ภายใต้แนวคิด "Become The Real You" ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในปัจจุบันอย่างครอบคลุมมากขึ้น นอกจากนี้เรายังได้เชิญน้อง ๆ อินฟลูเอนเซอร์คนรุ่นใหม่มาร่วมงาน เพื่อเป็นกระบอกเสียงในสื่อสารแบรนด์ผ่านช่องทางออนไลน์ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ทั้งนี้ CHERILON ต้องการเปิดพื้นที่และผลิตสินค้าที่สนับสนุนความมีเอกลักษณ์ ความงาม สร้างความมั่นใจ ไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหน หรือเพศอะไร ก็สามารถเปล่งประกายทั้งภายนอกและภายในได้อย่างแท้จริง ซึ่งในปีนี้ทางเราต้องขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยินดีและถือโอกาสร่วมฉลองให้กับกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบด้วย”ในโอกาสฉลองครบรอบ 60 ปีของแบรนด์ CHERILON คุณพิภพ ได้เปิดเผยถึงกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้ายุคปัจจุบันว่า “ตลอด 60 ปีที่ผ่านมา CHERILON มุ่งเน้นในการทำความรู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าของเราอย่างมากที่สุด เพื่อนำข้อมูลมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้ามาช่วยในการผลิตถุงน่องและชุดชั้นใน ซึ่งไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้น แต่ยังเน้นในเรื่องความทนทานและความสบายในการสวมใส่ รวมถึงเรื่องรายละเอียดอื่น ๆ ที่เราใส่ใจคัดสรรให้กับลูกค้าคนสำคัญ เช่น ถุงน่อง Pride ที่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้ว มาพร้อมขนาดและสีที่หลากหลาย เหมาะกับสรีระของลูกค้าทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ถุงน่องหลาย ๆ ตัวของเรานั้น ยังช่วยกระชับและลดปัญหาของเส้นเลือดขอดได้อีกด้วย สำหรับปีนี้เราขอแนะนำสินค้าตัวใหม่อย่าง CHERILON Silky Sheer Support ซึ่งผสานระหว่างความเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านถุงน่องของเรากับรูปลักษณ์ใหม่ที่สอดคล้องกับแนวคิด "Become The Real You" มีความบางเบา ใส เพิ่มความเงาเหมือนใยไหม เสริมเสน่ห์ให้กับเรียวขาของผู้สวมใส่ให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญสามารถช่วยซัพพอร์ตการยืนหรือเดินนาน ๆ ได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีสินค้าใหม่ Calmy Bra ชุดชั้นในรีไซเคิลที่ผลิตจากการนำเส้นใยเก่ามาหลอมรวมก่อนนำมาถักทอเป็นผลิตภัณฑ์ดีไซน์ใหม่ตัวนี้อีกด้วย”“ทั้งนี้ CHERILON ได้ให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการผลิต โดยระบบการผลิตของเราได้มีการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ในบางขั้นตอน (Reuse) เพื่อความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด หรือการเลือกใช้ทรัพยากรที่ผ่านการรีไซเคิล เช่น การนำเศษด้ายหรือเศษผ้าเหลือทิ้งมาหลอมรวมเพื่อปั่นเป็นเส้นด้ายใหม่ ก่อนนำมาสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ถือเป็นการช่วยลดขยะโลกได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงกระบวนการอัพไซเคิลที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิขาเทียม ในการแปลงสภาพถุงน่องที่หลุด QC แต่ยังคงคุณภาพ หรือถุงน่องที่ใช้แล้ว นำมาสร้างขาเทียมให้กับคนไข้ของมูลนิธิ เพื่อก้าวใหม่ที่มั่นคงและแข็งแรง อีกทั้งเรายังได้ร่วมมือกับองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือผู้คนโดยไม่มุ่งหวังผลประโยชน์”“ต่อจากนี้ CHERILON จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับแนวโน้มของตลาด ควบคู่กับการรักษามาตรฐาน พัฒนาคุณภาพ และการบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเอกลักษณ์ ความงาม ความมั่นใจในรูปแบบของทุกคนต่อไป เพราะเราเชื่อว่าความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าแต่ละยุคสมัย สามารถทำให้ CHERILON ก้าวไปข้างหน้าพร้อมลูกค้าทุกท่านอย่างมั่นคงและยั่งยืน” คุณพิภพ กล่าวทิ้งท้าย