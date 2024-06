ส่องไวรัลดังมาเลเซีย "One by One Gentleman" หนุ่มของชำ เทควันโดสายดำ และบรรดาแมวของเขา

เมื่อต้นเดือน มิ.ย. มีเหตุการณ์ไวรัลที่ถูกพูดถึงในหมู่ชาวเน็ตมาเลเซีย เมื่อมีวีดีโอคลิปบนสื่อโซเชียลฯ เผยให้เห็นถึง "โก๊ะ ยัป เอ็ง" (Goh Yap Eng) วัย 49 ปี เจ้าของร้านขายของชำชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน กำราบลูกค้าขี้เมา ที่เป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดียแบบตัวต่อตัว โดยกล่าวคำว่า "One by One Gentleman" ก่อนที่จะปะทะกัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนร้านขายของชำ "คิม เหลียง" (Kim Leong) ย่านเซเบอรัง จายา (Seberang Jaya) ฝั่งแผ่นดินใหญ่ของรัฐปีนัง ทางภาคเหนือของประเทศมาเลเซียปรากฎว่าเจ้าของร้านเชื้อสายจีน ที่เอาชนะลูกค้าขี้เมารายนี้ เคยเป็นครูสอนเทควันโดสายดำที่ผ่านการรับรองมาก่อน ขณะที่ต่อมาลูกค้าเชื้อสายอินเดียก็กล่าวว่า ตนเองเคยเป็นนักคาราเต้สายดำ ผลก็คือมีชาวเน็ตมาเลเซียทำคลิปล้อเลียนเหตุการณ์ "One by One Gentleman" จำนวนมาก อีกทั้งสิ่งที่ทำให้เป็นไวรัลเพิ่มขึ้นก็คือ มีแมวเพศเมียตัวใหญ่ภายในร้านที่ชื่อว่า "เหมียวโบ" (Meowbo) ซึ่งขณะเกิดเหตุนอนอยู่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ กลายเป็นจุดสนใจในคลิปผลจากวีดีโอคลิปดังกล่าว ทำให้นายโก๊ะถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 มิ.ย. และถูกควบคุมตัวที่โรงพักเป็นเวลา 2 วัน ก่อนได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย. กระทั่งวันจันทร์ที่ 10 มิ.ย. ตำรวจเมืองเซเบอรัง จายา เรียกนายโก๊ะพร้อมกับคู่กรณีไปเจรจาไกล่เกลี่ยที่โรงพัก ก่อนที่จะปรากฎภาพของนายเอ็งและคู่กรณีจับมือกันด้วยดี โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นสักขีพยาน ซึ่งตำรวจรัฐปีนังยืนยันว่าชายทั้งสองคนได้ถอนฟ้องคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนายโก๊ะกล่าวกับเบอร์นามา (Bernama) สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซีย เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ว่า ตนและคู่กรณีได้ตัดสินใจถอนฟ้อง เพราะเห็นว่าเป็นชาวมาเลเซียด้วยกัน พร้อมทั้งกล่าวขอโทษและพร้อมปรับปรุงตัว ขณะที่คู่กรณีก็ขอโทษและยอมรับว่าเมาสุรา จึงแนะนำว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ข้อแก้ตัว ถ้าควบคุมตัวเองไม่ได้ก็เลิกดื่ม ยอมรับว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบถึงภาพลักษณ์ของประเทศที่มีความเป็นพหุนิยม หรือมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ ก็เริ่มคิดว่าจะจบลงแบบนี้เหรอ จึงตัดสินใจยุติเรื่องดังกล่าวอย่างไรก็ตาม นายโก๊ะยอมรับว่าเคยเป็นครูสอนเทควันโดสายดำมาก่อน มีความฝันที่อยากจะไปไกลในวงการศิลปะการต่อสู้ แต่ต้องเลิกล้มความคิด เพราะต้องไปช่วยพ่อดูแลร้านขายของชำแห่งนี้ ปัจจุบันมีลูกชาย 2 คน อายุ 13 และ 18 ปีสิ่งที่น่าสนใจนอกจากวาทะ "One by One Gentleman" ของชายเจ้าของร้านชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนก็คือ แมวที่อยู่ในร้านขายของชำแห่งนี้ เมื่อสถานีวิทยุ BFM Radio ของมาเลเซีย ไปสัมภาษณ์นายโก๊ะถึงแนวคิดการทำธุรกิจร้านขายของชำ แล้วตอนหนึ่งได้สัมภาษณ์ถึงแมวที่อยู่ภายในร้าน ประกอบด้วย เหมียวโบ (Meowbo) แมวเพศเมีย และลูกๆ ได้แก่ คิง (King) เนียวชูบุ่ย (Neowchuboi) ไวท์เฟซ (White Face) และ ดันดัน (Dan Dan)นายโก๊ะ กล่าวว่า ตนได้เลี้ยงเหมียวโบมานาน 8 ปีแล้ว ตอนนั้นยังเป็นแมวจร ไม่ใช่แมวที่อยู่ในร้าน ตนก็หาอะไรให้กิน วันหนึ่งได้ยินเสียงลูกแมว และพบว่าแมวคลอดในร้าน เดิมตนไม่อยากเลี้ยงแมว เพราะก่อนหน้านี้เคยเลี้ยงแมวตัวหนึ่งมากว่า 16 ปี จากนั้นแมวก็จากไป ตนเสียใจมากเพราะเป็นเหมือนคนในครอบครัว ทีแรกนำกล่องกระดาษและผ้าขี้ริ้วให้แม่แมวและลูกๆ นอนอยู่ที่ว่างใกล้กับหน้าร้าน ปรากฎว่าเมื่อเปิดร้าน แม่แมวคาบลูกเข้ามาในร้านทีละตัว และคาบของในร้าน จึงยอมรับมาเลี้ยงในที่สุดหลังจากคลิปของ BFM Radio ปรากฎออกไป กลายเป็นไวรัลแก่ชาวเน็ตมาเลเซียอีกครั้ง และเริ่มมีนักท่องเที่ยว รวมทั้งครีเอเตอร์บางคนยอมเดินทางมาที่ร้าน เพื่อทักทายนายโก๊ะ เจ้าของร้าน และเล่นกับบรรดาแมวที่อยู่ภายในร้านดังกล่าว