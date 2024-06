สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับจีนเปิดตัว Gemports สร้างพลอยสีเป็น Investment Asset

วันนี้ (21 มิ.ย.) รายงานข่าวเผยว่าเมื่อวันที่ 14 มิ.ย.67 สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับร่วมกับจีนเปิดตัว แพลตฟอร์มระดับนานาชาติ Gemports ซึ่งเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับสินค้าอัญมณี เพื่อขยายตลาดทั่วโลก และสร้างพลอยสีให้เป็นสินค้าลงทุน พร้อมเพิ่มความเชื่อมั่นแก่ผู้ซื้อทั้งนี้ แพลตฟอร์มราคาอ้างอิงพลอยสี Gemports เป็นความร่วมมือระดับประเทศระหว่าง จีน-ไทย 4 องค์กร ได้แก่ สมาคมการค้าอัญมณีและเครื่องประดับแห่งประเทศจีน (Gems & Jewelry Trade Association of China - GAC), ศูนย์วิเคราะห์อัญมณีแห่งชาติจีน(National Gemstone Testing Center of China - NGTC), สมาพันธ์สมาคมอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าแห่งประเทศไทย(GJPCT), และสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA) ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการขยายตลาดพลอยสีทั่วโลก และสร้างพลอยสีให้เป็น Investment Class Asset Gemports ได้พัฒนามาตั้งแต่ปี 2019 ผ่านกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดโดยใช้เทคโนโลยีมาร่วมในการจัดการข้อมูล Gemports จึงเป็นแหล่งอ้างอิงราคาพลอยสี โดยสำรวจราคาจากผู้ผลิต ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ค้าและร้านค้าปลีก ในหลายประเทศ อาทิ จีน ไทย ศรีลังกา ยุโรป อินเดียแอฟริกาและ อเมริกา ทำให้ได้ราคาที่เป็นกลางและเป็นมาตรฐานในระดับสากล โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ น้ำหนัก, เฉดสี, วิธีการปรับปรุงคุณภาพ, ความสะอาด, การเจียระไน, แหล่งกำเนิด และน้ำหนัก กำหนดเป็นราคาอ้างอิงเพื่อช่วยให้ผู้บริโภค (end-user) มีราคาอ้างอิงและเพิ่มความมั่นใจในการซื้อขาย รวมทั้งสร้างความสะดวกให้แก่ผู้ขายในการนำเสนอสินค้าพลอยสีที่มีลักษณะเฉพาะ เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ตลาดและเป็นการขยายตลาดพลอยสีให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้พลอยสีสามารถพัฒนาเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในการลงทุนที่แท้จริงในอนาคตนางสาวพรทิวา นิพาริน นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ กล่าวว่า "การเปิดตัว Gemports หรือ แพลตฟอร์มราคาอ้างอิงพลอยสี เป็นก้าวสำคัญในการปฏิวัติตลาดพลอยสี ด้วยการสร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ และมอบองค์ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานในการซื้อขายให้แก่ผู้บริโภคอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อให้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับภูมิใจที่ได้เป็นส่วนสำคัญของโครงการนี้และ Gemports จะสร้างมิติใหม่ในการค้าอัญมณีทั่วโลกได้ในอนาคตอันใกล้"Gemports เปิดตัวครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อปี 2023 โดยหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐในจีนได้นำมาใช้อ้างอิงในการทำธุรกรรมต่างๆตามด้วยการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในระดับนานาชาติ (Global Launch) ที่ประเทศไทย ในปี 2024 ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการเปิดตัวเมื่อปี 2023 ทำให้เกิดการรับรู้และความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรมอัญมณีในระดับนานาชาติ โดยมีสมาคมอัญมณีจากนานาชาติเข้าร่วม อาทิเช่น HKJJA, HKJMA, Macau China Diamond and Gem Exchange, ผู้แทนจาก เมียนมาร์, อินโดนิเซีย, ไต้หวัน, เซินเจิ้นสมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA) ได้พัฒนาอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ จนได้รับการขนานนามว่า Thailand: The Capital of Gemstone ดังนั้นในโอกาสนี้ จึงเป็นการฉลองครบรอบ 50 ปี ของสมาคมฯ ด้วยการเปิดตัว Gemports Global Launch ที่แสดงความสำเร็จและการเติบโตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยตลอดห้าทศวรรษที่ผ่านมา และสะท้อนถึงบทบาทสำคัญของสมาคมฯ ในฐานะที่เป็นสมาคมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน มีสมาชิกมากกว่า 2,000 ราย สมาคมฯ จึงมุ่งเน้นเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนากระบวนการผลิตของไทย ปรับปรุงกฎระเบียบและระบบภาษี ส่งเสริมสมาชิกสู่เวทีการค้าโลก พร้อมขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านที่ร่วมสร้างความสำเร็จตลอด 50 ปีที่ผ่านมา