“ม.กรุงเทพธรบุรี“ ผนึก 5 องค์กร เปิดตัวโครงการ “นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และคืนความอ่อนเยาว์” ปั้นบุคลากรป้อนอุตสาหกรรมแพทย์

ที่อาคารปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้เริ่มโครงการใหม่ "นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพและคืนความอ่อนเยาว์" (Revitalizing & Rejuvenating Innovation Course for Health: 2RICH) โดยการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 4 หน่วยงานดังนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) เพื่อพัฒนาและนำเสนอนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยแก่ประเทศไทยภายใต้นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชนในด้านนวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี ระบุว่า ในเรื่องของการทำ MOU ร่วมกันครั้งนี้ ตนเองยอมรับว่า ในปัจจุบันวิวัฒนาการ ทางการแพทย์ มีความก้าวหน้าต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องความงาม ในหลายที่ทั้งไทยและต่างประเทศ ก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แต่สุดท้ายที่ทุกฝ่ายเลี่ยงไม่ได้คือ การดำเนินการทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของแพทยสภาเป็นสำคัญ ซึ่งส่วนนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จะให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก“โครงการนี้ ต้องการสร้างบุคลากรให้อุตสาหกรรมทางการแพทย์ ทั้งในด้านการให้ความรู้ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตลอดไปจนถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสุขภาพ ที่จะขับเคลื่อนให้ Medical Tourism ของประเทศไทย เพื่อเป็นศูนย์กลาง Wellness ของโลก ในด้านการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และคืนความอ่อนเยาว์ (REVITALIZING & REJUVENATING)”ศ.นพ.สารเนตร์กล่าวสำหรับโครงการนี้ จะเริ่มเฟสแรกด้วยการสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมสุขภาพ ให้สอดรับกับเทรนด์สุขภาพโลก ซึ่งเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีแนวโน้มจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น พร้อมใบประกาศนียบัตร (Certificate course) ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์สำหรับ REVITALIZING & REJUVENATING สำหรับแพทย์ และผู้ที่อยู่ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ โดยจะมีการฝึกอบรมจำนวน 10 Modules ในหัวข้อที่เป็นเทรนด์ของการใช้นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อ REVITALIZING & REJUVENATING โดยอบรมทุกวันเสาร์ เว้นเสาร์ จำนวน 10 สัปดาห์ ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนับเป็นครั้งแรก ที่คณะแพทย์ฯ ได้ออกแบบการเรียนการสอนในหัวข้อต่างๆด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ แต่ปรับเนื้อหาให้เหมาะกับบุคลากรที่สำคัญของอุตสาหกรรมการแพทย์ทั้ง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแพทย์ และกลุ่มนักธุรกิจ โดยจัดให้มีการเรียนแยกห้องแต่หัวข้อเดียวกัน และดีไซน์ภาษาที่ใช้สอนให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ม หลักสูตร 2RICH นี้ นับเป็นหลักสูตรแรกของประเทศ ที่รวบรวมงานวิจัยทางวิชาการจากทั่วโลก เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมการแพทย์ของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การเป็น World Medical Tourism เพื่อเป็นศูนย์กลาง Wellness ของโลก ที่แข็งแรงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต ซึ่งรวบรวมความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของหน่วยงานเครือข่ายเพื่อสร้างบุคลากรในอุตสาหกรรมทางการแพทย์ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยหน่วยงานสนับสนุนเหล่านี้ เป็นกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำของอุตสาหกรรมการแพทย์เลยทีเดียวผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตร “นวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพ และคืนความอ่อนเยาว์ - REVITALIZING & REJUVENATING Innovation course for Health (2RICH)” สามารถลงทะเบียนฝึกอบรม และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Add: @2RICH โดยรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ก.ค. 2567 (รับจำนวนจำกัด).