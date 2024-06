AESLA ตอกย้ำเทรนด์ “Potenza” 4-Mode RF Microneedling มาแรงแห่งปี

‘AESLA’ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ชั้นนำด้านความงามระดับโลก จัดงานประชุมเชิงวิชาการ “Unlocking Next-Level RF Microneedling in Aesthetics: Unveiling The New Technique” By Potenza's Professionals โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออัปเดตเทรนด์ความงามในปี 2024 และยกระดับมาตรฐานการแพทย์ด้านความงามในประเทศไทย ตลอดจนถึงถ่ายทอดความรู้ แชร์ผลการวิจัย เทคนิคเคล็ดลับ และประสบการณ์เชิงลึกในการใช้งานนวัตกรรม Potenza จากแบรนด์ Cynosure ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับเป็น “The world's first 4-Mode RF Microneedling” ผ่านการรับรองมาตรฐานจาก U.S.FDA และ Gold Standard ซึ่งหลังจากที่เทรนด์ความงามในด้านการยกกระชับผิวกำลังมาแรง รวมถึงเทคโนโลยีในกลุ่ม RF Microneedling เริ่มเป็นที่นิยมและถูกพูดถึงมากขึ้นในปี 2024 ทำให้มีแพทย์มาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 150 คน เป็นเวิร์กชอป Potenza ที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดมาในประเทศไทยงาน “Unlocking Next-Level RF Microneedling in Aesthetics: Unveiling The New Technique” By Potenza's Professionals จัดขึ้น ณ Institute of Dermatology หรือ สถาบันโรคผิวหนัง บริเวณห้องประชุมมิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ชั้น 20 ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจากแพทย์ชั้นนำระดับประเทศที่มาร่วมถ่ายทอดความรู้, อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีความงาม ตลอดจนถึงแชร์ผลการวิจัย เทคนิคเคล็ดลับ และประสบการณ์เชิงลึกในการใช้งาน Potenza ได้แก่ นพ.วิชัย หงส์จารุ, นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล, พญ.รสริน คุปต์วิวัฒน์, พญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ และ นพ.สราวุธ เหล่ากิจรุ่งโรจน์โดยในพาร์ตของการบรรยายช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยหัวข้อโดย นพ.วิชัย หงส์จารุ,โดย นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล นอกจากนั้นยังมีการอัปเดตข้อมูลหัวทิปตัวใหม่อย่าง “CP-25” ซึ่งเป็น หัว Fusion Tip ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม,โดย พญ.รสริน คุปต์วิวัฒน์ ก่อนที่จะตามมาด้วยช่วง Panel Discussion ของทั้ง 3 ท่านในช่วงบ่ายเริ่มต้นด้วยพาร์ต Experience Sharing Session โดย พญ.กุหลาบ จิตต์มิตรภาพ และ นพ.สราววุธ เหล่ากิจรุ่งโรจน์ ก่อนจะเป็นช่วงสาธิตเชิงปฏิบัติการ “Live Demonstration” โดย นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล หรือ “คุณหมอโอ๊ค” ซึ่งประกอบไปด้วยสาธิตการยกกระชับ, ปรับรูปหน้า, แก้ปัญหาริ้วรอย รวมไปถึงการใช้ Potenza ในการผลักยา ซึ่งถือเป็นช่วงที่แพทย์ผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญในเชิงเทคนิคอย่างละเอียด ก่อนจะปิดท้ายด้วยช่วง Q&A Session โดยตลอดงานยังได้รับเกียรติจาก พญ.นัทยา วรวุทธินนท์ มาเป็น Moderator ในการดำเนินงานอีกด้วยนพ.วิชัย หงส์จารุ พูดถึงจุดเด่นของ Potenza ที่เข้ามายกระดับวงการความงามเอาไว้ว่าส่วน นพ.สมิทธิ์ อารยะสกุล ได้อธิบายถึงความนิยมของก่อนจะกล่าวเสริมถึง Fusion Tip ตัวใหม่อย่าง CP-25 ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจาก CP-21 ภายใต้สโลแกนเพื่อยกระดับผลลัพธ์และสามารถใช้ในการรักษาได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นถือเป็นการเพิ่มตัวเลือกในการรักษาที่หลากหลาย เติมเต็มฟังก์ชันการใช้งานของ Potenza ให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมอย่างครบวงจร ตอบโจทย์เทรนด์ความงามในปี 2024 ที่เน้นทั้งด้านผลลัพธ์ที่เห็นผลชัดและความรวดเร็วในการใช้งานอย่างแท้จริง