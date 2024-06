เปิดนิทรรศการ “เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์’ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการหรือณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นการนำนิทรรศการจากพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยว เยาวชน และผู้คนในชุมชนภายใต้พื้นที่มรดกแห่งอาเซียนได้เรียนรู้ โดยสมาคมการท่องเที่ยงเขาใหญ่หวังว่านิทรรศการนี้จะช่วยเสริมสร้างเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เบื้องลึกของมนุษย์และวานร และ ผู้นำชมนิทรรศการภายในงานได้กล่าวถึง Climate change มีผลกระทบไม่เพียงต่อสัตว์ป่า แต่ยังรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย จึงอยากพัฒนาเขาใหญ่ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยการพัฒนาคือทำอย่างไรให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากที่สุดนิทรรศการดังกล่าวเคยถูกจัดขึ้นครั้งแรกที่พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดปี 2566 จนถึงกุมภาพันธ์ 2567 และเนื้อหาของนิทรรศการได้ครอบคลุมความรู้หลากหลายศาสตร์ ซึ่งความน่าสนใจดังกล่าว ประกอบพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งเป็นพื้นที่ศึกษาชะนีที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งนักวิจัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกอย่าง ดร.วรเรณ บรอคเคลแมน ก็ยังได้ทำการศึกษาชีวิตสัตว์ป่าจากที่เขาใหญ่อีกด้วยได้ทำการกล่าวต้อนรับนักท่องเที่ยว และกล่าวเปิดกิจกรรมโดย นายอรรถพล เจริญชันษาอธิบดีกรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตามด้วยกิจกรรมภาคเช้า ซึ่งประกอบไปด้วย Sounds Seeing: Sounds Of Earth สัมผัสเสียงจากธรรมชาติให้คุณได้ยินจนมองเห็น โดยจอห์น รัตนเวโรจน์ ประธานสมาคมเครือข่าย เพื่อการเรียนรู้เท่าทันดิจิตอลเทคโนโลยี ซึ่งสนับสนุนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)โดยภายในงาน อาจารย์เภสัชกรอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้ และอาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดำเนินรายการชวนสนทนาเกี่ยวกับ Primates โดยให้วิทยากรแต่ละท่านกล่าวถึง Primates และพื้นที่ตามบริบทของวิทยากรแต่ละท่านการเสวนาหัวข้อโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผอ.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน และนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชผู้ช่วยศาสตราจารย์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ได้กล่าวถึงบทบาทของพิพิธภัณฑ์กับความเข้าใจเรื่อง Primates และสภาพแวดล้อมของโคราช โดย ผอ.ได้กล่าวถึงภารกิจของพิพิธภัณฑ์ฯ คือ 1) งานวิชาการ มีการขุดค้น ศึกษาและวิจัย เพื่อให้ความรู้ในเรื่องของ Primates และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ 2) งานบริการวิชาการ มีกิจกรรม Course Class Camp เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และเชื่อมโยงกับพิพิธภัณฑ์ฯ นอกจากนี้ทาง ผอ.พิพิธภัณฑ์ฯ ยังได้กล่าวถึงเรื่องราวที่คนโคราชควรเรียนรู้ นั่นคือ บทบาทของ Korat Fossil Museum ที่ได้จัดตั้งขึ้นในปี 2537 สิ่งที่ได้ค้นพบ อาทิ ไฮยีน่าในอำเภอเมือง ช้างดึกดำบรรพ์ 10 สกุล ยีราฟคอสั้น เต่าบกยักษ์ รวมถึงการพบวานรโคราช ซึ่งพบฟันกรามของวานรที่สมบูรณ์ มีอายุประมาณ 9-7 ล้านปี เป็นต้น โดยโคราชถือเป็นรอยต่อที่สำคัญที่จะบอกเล่าสิ่งมีชีวิตบนโลกได้ ดังคำนิยามที่ว่า “โคราชมหานครบรรพชีวิน”รองศาสตราจารย์อาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กล่าวถึงความสนใจ สิ่งมีชีวิตที่เลี้ยงลูกด้วยนม และวานรของนักมานุษยวิทยา โดยอาจารย์ได้ให้ความคิดเห็นว่า ทางมานุษยวิทยามีการศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ และการศึกษาลิงในนักมานุษยวิทยา เริ่มจากการเปรียบเทียมอวัยวะไม่ว่าจะเป็นนิ้วมือ นิ้วเท้า ต่อมาจะสนใจในเรื่องของพฤติกรรมของลิง โดยการศึกษาในอดีตจะเป็นการนำลิงมาศึกษาในห้องวิจัย ต่อมาเป็นการศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้การทดลองลิง หรือศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลิงจะมีกฎหมายและเรื่องของจริยธรรมมารองรับด้วย นอกจากนี้นักมานุษยวิทยาจะทำการศึกษาสิ่งมีชีวิตอื่นๆนอกเหนือมนุษย์ก็เพื่อจะเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์และอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้ อาจารย์ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงความสำคัญของพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเขาใหญ่ ถือเป็นพื้นที่ในการศึกษา Primates ที่สำคัญมากของโลกอีกพื้นที่หนึ่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้กล่าวว่า Climate change จะทำให้สิ่งมีชีวิตได้เรียนรู้และปรับตัว ผู้ที่ปรับตัวได้คือผู้ที่อยู่รอด สิ่งนี้ถือเป็นกลไกสำคัญของสิ่งมีชีวิต ทั้งนี้การอุบัติของโรคใหม่ๆ หรือการเกิดขึ้นของเชื้อโรคก็เป็นสิ่งที่สามารถติดต่อกันได้ระหว่างคนและลิง พร้อมได้กล่าวถึงการแก้ปัญหาลิงในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ปัญหาของลิงเขาใหญ่ เกิดจาก 1) พฤติกรรมผิดธรรมชาติ ซึ่งสืบเนื่องจากการที่ลิงรู้พฤติกรรมของมนุษย์ เมื่อมนุษย์มีการป้องกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลิงก็มีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนเพื่อความอยู่รอดตลอดเวลาเช่นกัน 2) การรบกวน ทำร้ายมนุษย์ ขโมยสิ่งของ และ 3) ปัญหาการติดต่อโรคระหว่างคนและสิง ดังนั้นทางอุทยานฯ จึงมีมาตรการควบคุมเคลื่อนย้ายลิงรายตัว โดยเฉพาะจ่าฝูง และเคลื่อนย้ายทั้งฝูง โดยจะมีการตรวจความสมบูรณ์ของโครงสร้างร่างกาย และภาวะโรคติดต่อ ก่อนที่ตัวสมบูรณ์จะนำกลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งวิธีการดังกล่าว ได้ถูกนำมาเป็นต้นแบบในการจัดการปัญหาลิงที่ลพบุรีในปัจจุบันด้วยได้กล่าวถึงความสำคัญของการจัดนิทรรศการและเสวนาในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการที่มีพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศไทย เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์กว่า 1.3 ล้านไร่ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวมากถึง 1.4 ล้านคนในปี 2023 แต่เราซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่รู้จักเรื่องราวของตนเองน้อยมาก เราจึงจำเป็นต้องมีการจัดการพื้นที่ให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน พร้อมทิ้งท้ายว่าอยากให้ชาวโคราชและเขาใหญ่ช่วยกันนำองค์ความรู้ต่างๆ ที่มี มาร่วมกันพัฒนา โดยเฉพาะประเด็น Wildlife หรือสัตว์ป่า เพื่อไม่ให้การท่องเที่ยวกระจุกเพียงฤดูกาลใดฤดูกาลหนึ่ง แต่ให้เกิดการท่องเที่ยวตลอดปีเป็นสำคัญ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการรับประทานอาหารกลางวัน รูปแบบ PINTO GO ROUNDจึงถือเป็นความร่วมมือกันของหลากหลายหน่วยงานอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และภาคีเครือข่ายมากมายที่ช่วยสนับสนุน ที่นำเอานิทรรศการดังกล่าวมาสัญจรจัดที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้ตลอดปี 2567 และจะสัญจรไปในยังพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ซึ่งเป็นการขยายขอบข่ายความรู้ให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นในเมืองสามมรดกโลก จ.นครราชสีมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจ และนักท่องเที่ยวเข้ามาทำความเข้าใจ Primates และเพื่อรู้จักตัวเราเองตามชื่อของนิทรรศการที่ว่า “Primates and me: เรียนรู้วานร เข้าใจมนุษย์”For more informationติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร:094-239-3916Facebook : สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่