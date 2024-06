ททท. Kick Off “เปิดเมืองน่าเที่ยว” 5 Must Do In Thailand เชื่อมเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ

ททท.จัดกิจกรรม “เปิดเมืองน่าเที่ยว” 5 Must Do In Thailand เชื่อมโยงเมืองหลักสู่เมืองน่าเที่ยวทั่วประเทศ เริ่ม Kick Off 8-9 มิ.ย.67 ที่จริงใจมาร์เก็ต เชียงใหม่ จัดเต็มมินิคอนเสิร์ต เข้าชมฟรี! พร้อมสินค้า-อาหาร จาก 5 ภาคเมื่อวันที่ 8 มิ.ย.67 ที่จริงใจมาร์เก็ต จ.เชียงใหม่ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เปิดเมืองน่าเที่ยว” ซึ่ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร จัดขึ้นเพื่อ “เปิดเมืองน่าเที่ยว” 5 Must Do In Thailand เริ่ม Kick Off วันที่ 8-9 มิ.ย.67 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ด้วยกลยุทธ์สำคัญเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่เมืองน่าเที่ยว นำไปสู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนภายในงาน นำเสนออาหาร สินค้าหัตถกรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภูมิภาค พร้อมมินิคอนเสิร์ตสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจากศิลปินชั้นนำ พร้อมกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย โซน Must Eat : ยกความอร่อยเด็ดจากร้านอาหารชื่อดัง 5 ภูมิภาค มาเสิร์ฟให้ชิมกัน เช่น ครัวหลองข้าว จ.เชียงใหม่ , ร้านอาบู โอลด์ทาวน์ จ.ลำพูน , ขนมเปี๊ยะซอย 9 จ.ตรัง , ข้าวแต๋นทวีพรรณ จ.ลำปาง , โตนด Craft จ.เพชรบุรี , สหกรณ์โคขุนดอกคำใต้ จ.พะเยา , Must Buy : หัตถกรรมล้ำค่าน่าซื้อฝาก นำเสนอสินค้าและหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ 5 ภูมิภาค เช่น ผลิตภัณฑ์ผ้าจากใยกัญชง จาก จ.เชียงใหม่ , ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือและย้อมสีจากครั่ง กลุ่มฮอมฮักผ้าทอทุ่งฮี จ.ลำปาง , ผ้าทอไทลื้อ กลุ่ม DoiSter จ.แม่ฮ่องสอน , เครื่องปั้นดินเผา ออตโต้ฟาร์ม จ.นครราชสีมา Must See : เพลิดเพลินวัฒนธรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 5 ภาคพร้อมมินิคอนเสิร์ตสร้างแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวจาก Sarah Salola , เบล วริศรา , เดอะเพอะ และป๊อบ ปองกูล พร้อมรับข้อมูลการท่องเที่ยว Exclusive แบบ Must Seek และ Must Beat จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรี พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกแบบ Limited Edition.