กสิกรไทยติดโพล CNBC แบงก์ตอบสนองผู้บริโภคดีที่สุด รองลงมา SCB-กรุงศรี

วันนี้ (6 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. ที่ผ่านมา สำนักข่าวซีเอ็นบีซี (CNBC) ได้ร่วมกับบริษัทวิจัยตลาด สตาติสตา (Statista) สำรวจกลุ่มตัวอย่าง 22,000 ราย ที่มีบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์ในประเทศเศรษฐกิจหลัก 14 ประเทศ เพื่อค้นหาธนาคารที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดของตนได้ดีที่สุด โดยมีหลักเกณฑ์ 5 ประการ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ ข้อกำหนดและเงื่อนไข เช่น อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการต่างๆ การบริการลูกค้า บริการดิจิทัล และคุณภาพของคำแนะนำทางการเงิน สำหรับประเทศไทย พบว่ามีธนาคารติดอันดับอยู่ 5 แห่ง ได้แก่อันดับที่ 1 ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)อันดับที่ 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)อันดับที่ 3 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY)อันดับที่ 4 ธนาคารยูโอบี (UOB)อันดับที่ 5 ธนาคารกรุงไทย (KTB)โดยระบุว่า ธนาคารกสิกรไทย ซึ่งเป็นธนาคารผู้ให้กู้รายใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ ถูกจัดให้อยู่ในอันดับหนึ่งในผลการสำรวจนี้ โดยมีธนาคารของไทยเพียง 5 แห่งเท่านั้นที่ติดอันดับ เนื่องจากมีคู่แข่งที่น้อยกว่าและขนาดของธนาคารแตกต่างกันไป ส่วนธนาคารที่ติดอันดับหนึ่งของแต่ละประเทศ ได้แก่- ออสเตรเลีย ING Group ออกมาอยู่ในอันดับต้นๆ ท่ามกลางการแข่งขันของธนาคารระดับท้องถิ่น เช่นเดียวกับเศรษฐกิจส่วนใหญ่ ชาวออสเตรเลียให้ความสำคัญกับความไว้วางใจมากที่สุด และไม่ค่อยกังวลกับคำแนะนำทางการเงินที่ได้รับ- จีน China Merchants Bank ซึ่งจดทะเบียนทั้งในเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ครองตำแหน่งธนาคารที่ได้รับความนิยมสูงสุดในจีนแผ่นดินใหญ่ แซงหน้าธนาคารอื่นทั้งในและต่างประเทศ- ฮ่องกง China Construction Bank ซึ่งเป็น 1 ใน 4 สถาบันการเงินของรัฐรายใหญ่ของจีน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นผู้ให้กู้อันดับต้นๆ เหนือธนาคารต่างชาติอย่าง HSBC- อินเดีย ICICI Bank ธนาคารภาคเอกชนชั้นนำในอินเดีย เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ ในประเทศ แม้ว่าจะมีการแข่งขันที่รุนแรงจากธนาคารผู้ให้กู้ในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่- อินโดนีเซีย Bank Central Asia ธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ลูกค้าให้ความสำคัญกับทั้งความไว้วางใจและบริการดิจิทัลในการจัดอันดับครั้งนี้- ญี่ปุ่น SBI Sumishin Net Bank ชนะผู้ให้กู้ในประเทศรายอื่นๆ เพราะพลเมืองญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความไว้วางใจเป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุด- มาเลเซีย Maybank ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดตามมูลค่าตลาดในมาเลเซีย มีลูกค้าเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับการแข่งขันจากผู้ให้กู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ- นิวซีแลนด์ Bank of New Zealand หนึ่งในสี่ธนาคารรายใหญ่ของนิวซีแลนด์ ได้รับความนิยมสูงสุดในหมู่ผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความไว้วางใจเป็นเกณฑ์ที่สำคัญที่สุด ซึ่งในบางประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ มีคู่แข่งในตลาดน้อยกว่าและขนาดของตลาดการธนาคารแตกต่างกัน จึงมีธนาคารเพียง 5 แห่งเท่านั้นที่อยู่ในรายชื่อ- ฟิลิปปินส์ Philippine National Bank หนึ่งในธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ได้รับการจัดอันดับอันดับสูงสุดในการแข่งขันจากผู้ให้กู้ในท้องถิ่นส่วนใหญ่- สิงคโปร์ DBS ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ชนะคู่แข่งในประเทศ เมื่อพิจารณาจากขนาดตลาดที่เล็ก คู่แข่งด้านการธนาคารจึงมีน้อยลง ส่งผลให้มีเพียง 5 รายเท่านั้นที่อยู่ในรายชื่อ- เกาหลีใต้ Toss Bank ซึ่งเป็นบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่ตั้งอยู่ในเกาหลีใต้ ชนะการแข่งขันในประเทศ กลายเป็นผู้ให้กู้ชั้นนำในประเทศ- ไต้หวัน E.Sun Financial มีสำนักงานใหญ่ในไทเป ได้รับการจัดอันดับสูงสุดโดยลูกค้าให้ความสำคัญกับความไว้วางใจและกังวลเรื่องคำแนะนำทางการเงินน้อยลง- เวียดนาม Techcombank ผู้ให้กู้เอกชนคือตัวเลือกอันดับต้นๆ ของลูกค้าในประเทศ ซึ่งความไว้วางใจอีกครั้งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ