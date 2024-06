Siam Discovery x Go Astro Boy Go! ชวนกอบกู้โลกในวันสิ่งแวดล้อม ในแคมเปญ Earth Discovery: Go Astro Boy Go! - Mission To Save The World

เป็นตัวละครหุ่นยนต์ฮีโร่ใน "Go Asto Boy Go!" จากประเทศญี่ปุ่น ได้มีโอกาสเดินทางรอบโลก และเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาวะสิ่งแวดล้อมโลกมาโดยตลอด ครั้งนี้จึงเป็นปรากฎการณ์ครั้งสำคัญที่ “Go Astro Boy GO!” จะเป็นตัวแทน เป็นกระบอกเสียงเชิญชวนทุกคนมามาร่วมกอบกู้โลกไปด้วยกันเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เป็นภาระกิจหลักในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยในครั้งนี้เวิลด์คาแรคเตอร์สุดฮอตระดับโลกกับ Art Exhibition ผลงานคอลแลบอเรชั่นสุดพิเศษจากศิลปินไทย 10 ท่าน ที่ล้วนแต่มีผลงานอาร์ททอยสุดปังมาร่วมภารกิจกอบกู้โลกกับ Go Astro Boy Go! พบกับคาแรคเตอร์ที่ครีเอทเฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็น ผลงานแต่งตัวในชุด Astro ที่เป็นแรงบันดาลในเรื่องความกล้าหาญ ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และแมวจรจัด แต่งตัวเป็น Astro เพื่อเตือนให้คนระลึกถึงความสำคัญของการอยู่ร่วมกัน ไม่ทอดทิ้งกัน, ผลงาน Meowon ครีเอทอาร์ททอยในชื่อได้แรงบันดาลใจมาจากความเชื่อใน Astro ที่มีทักษะพิเศษและความกล้าหาญ สะท้อนถึงความสามารถพิเศษและการอุทิศตนเพื่อช่วยโลก การต่อสู้กับความชั่วร้ายเพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้น, KOROKE กับผลงานยุ้ยอยากช่วยแอสโตรทำมิชชั่นลดขยะจากอาหาร โดยวิธีง่ายๆ เช่น ทานอาหารให้หมด ไม่ซื้ออาหารเกินความจำเป็น เป็นต้น และ “ที่พร้อมช่วยทุกคนให้ทำภารกิจช่วยโลกของเราให้สำเร็จ, PUCK เจ้าของคาแรคเตอร์ WORLD BOY สร้างสรรค์ในอีกมิตินึง WORLD BOY เป็นแฟนคลับของ Astro เขาจึงฝึกฝนร่างกาย ความแข็งแกร่งเพื่อที่จะได้ออกไปช่วยโลกเช่นเดียวกับไอดอลของเขา, korn doll ครีเอทงานโดยให้คาแร็คเตอร์ korn doll ขึ้นปก Go Astro boy Go! ยุคคลาสสิคเพื่อแสดงความรักในฐานะ fanboy ของ Astro boy คนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีอีกมากมาย ทั้ง GREENIE & ELFIE, HOGKEY, Dylie, BKK BROS., Shew Sheep พร้อมพบกับกิจกรรมไฮไลท์ศิลปินมาร่วมพูดคุย และตัว Art Toy ชิ้นพิเศษที่งานนี้งานเดียวในสยามดิสคัฟเวอรี่ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2567เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน ร่วมกันรังสรรค์ (Co-creation) และการสร้างคุณค่าสมประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย (Creating Shared Values) ซึ่งได้อยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ รวมทั้งการนำเสนอที่สุดของแหล่งรวมสินค้า ECO สำหรับทุกคน ครบครัน หลากหลายเพื่อโลกที่ดีขึ้น เป็นสเปเชียลตี้สโตร์ ที่ให้แรงบันดาลใจกับทุกคนด้วยสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตแบบรักษ์โลกกว่า 3,000 รายการ ท่ามกลางการตกแต่ง ที่สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์รีไซเคิล หรือ ไม่ใช้แล้วมาตกแต่งพื้นที่ ได้แรงบันดาลใจจากดอกไม้และแมลงเพื่อแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ และเกื้อกูลกันของธรรมชาติ และยังมีการนำเสนอคอลเลคชั่น Go Astro Boy Go! พร้อมผลิตภัณฑ์รักษ์โลกจากแบรนด์อื่นๆอีกมากมายพร้อมมอบโปรโมชั่นสมาชิกวันสยามที่มี ONESIAM SUPERAPP ช้อปครบ 7,000 บาทขึ้นไป แลกรับกระเป๋า ASTRO BOY TOTE BAG 1 ใบ พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต TTB ช้อประหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2567 แลกรับ Siam Gift Card 300 บาท เมื่อช้อปสินค้า Astro Boy ที่สยามดิสคัฟเวอรี่ตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป