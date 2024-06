ลางานแบบใด! หนุ่มโพสต์ปรึกษาขอลาบวช แต่บริษัทให้พกโน้ตบุ๊กไป work from กุฏิด้วย

วันนี้ (5 มิ.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ขอคำปรึกษาในกลุ่ม “JobThai Official Group” หลังตนลาไปบวชแต่บริษัทให้หอบงานไปทำด้วย โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “บริษัทให้ลาบวชได้ แต่ต้องเอา notebook ไป work from กุฏิด้วย อันนี้ปกติไหมครับ”อย่างไรก็ตาม หลังจากเรื่องราวดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมาย บางส่วนก็แซวแบบขำๆ แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าไม่ใช่เรื่องปกติ เช่น หลวงพี่จะได้ทำกิจของสงฆ์ ตอนไหนล่ะครับ, อาตมาขอประชุมแผนกแป๊บนะ, ลาคือลาครับ ถ้าให้ work from temple ต้องได้ค่าแรง ติดกิจนิมนต์ทำงานไม่ได้ก็ต้องได้ค่าแรงเหมือนเดิมสำหรับการลาอุปสมบท ตามกฎหมายลูกจ้างประจำซึ่งปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน มีสิทธิลาอุปสมบทโดยได้รับค่าจ้างระหว่างลาไม่เกิน 120 วัน