สยามพิวรรธน์ปักธง “สยามเซ็นเตอร์” ศูนย์กลางแฟชั่นที่สนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ กว่า 3 ทศวรรษ หนุนดีไซเนอร์ไทยแจ้งเกิดบนเวทีโลก พร้อมฉลองความสำเร็จมหกรรม Pride อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่

ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหารโกลบอลเดสติเนชั่นอันดับ 1 ของไทย อาทิ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ไอคอนสยาม และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ เป็นหนึ่งในองค์กรที่ให้ความสำคัญในเรื่องความหลากหลาย และความเท่าเทียมมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย ที่ให้ความสำคัญและเห็นคุณค่าของทุกความหลากหลาย พร้อมมอบโอกาสให้แก่ทุกคนในฐานะเมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ หรือ Ideaopolis ตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมา สยามเซ็นเตอร์สนับสนุนกลุ่ม LGBTQ+ เป็นเวทีแจ้งเกิดผู้มีความสามารถในวงการแฟชั่น ตั้งแต่ยังก์ดีไซเนอร์ไปจนถึงแบรนด์ไทยระดับแถวหน้าของวงการ และแบรนด์ระดับตำนานที่เติบโตโดดเด่นในเวทีโลก ขณะเดียวกันสยามเซ็นเตอร์สนับสนุนงานเฉลิมฉลองในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ Pride Month ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งงาน Bangkok Pride Festival 2024 ที่จัดโดย บางกอกไพรด์และกรุงเทพมหานคร ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมากเป็นมหกรรมไพรด์อีเวนต์สุดยิ่งใหญ่ ที่ดึงดูดทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาร่วมงานหลายแสนคนศูนย์การค้ามาตรฐานสากลแห่งแรกของประเทศไทย ที่ครองใจคนไทยและนักท่องเที่ยวมาทุกยุคทุกสมัย และบรรดาร้านค้าชื่อดังทั้งในประเทศและต่างประเทศล้วนเปิดสาขาแรกที่สยามเซ็นเตอร์ และยังเป็นศูนย์กลางแห่งแฟชั่นที่ล้ำสมัยอยู่เสมอ เป็นสถานที่ในดวงใจของบรรดานักออกแบบดีไซเนอร์ที่ใฝ่ฝันอยากมาเปิดร้านภายในบ้านหลังใหญ่ของไทยดีไซเนอร์แห่งนี้ สยามเซ็นเตอร์ได้มอบโอกาสให้แก่ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบรุ่นใหม่ ทุกเพศสภาพ ได้เวทีในการนำเสนอพลังสร้างสรรค์ โดยการแข่งขันประกวดยังก์ดีไซเนอร์ พร้อมผลักดันให้ก้าวสู่ธุรกิจแฟชั่น และร่วมพัฒนาแบรนด์ เพื่อให้ยืนหยัดในวงการแฟชั่นทั้งไทยและระดับโลก แน่นอนว่าไทยดีไซเนอร์ที่ได้ร่วมก้าวเดินและรันวงการแฟชั่นไทยร่วมกับสยามเซ็นเตอร์ มีมากมาย อาทิ AB-Normal, Anatomie, Baking Soda, Curated by Ek Thongprasert, Flynow, Frank Garcon, Friday27Nov, Good Mixer, Greyhound, House of PB, ICONICS, Kanapot, Kloset, Leisure Project, Milin, P.Mith, Painkiller, Playhound by Greyhound, Q design and Play, Rotsaniyom, Senada, Shaka Leisure, Theatre, Tube Gallery, Wonder และอีกมากมาย ที่เปิดในร้าน Absolute Siam Store และ The Wonder Room ไทยดีไซเนอร์เหล่านี้ นับเป็นผู้มีความสำคัญต่อวงการแฟชั่นไทย นำเสนอพลังความคิดสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาชาวไทยและคนทั่วโลก เป็น Soft Power ที่สร้างเม็ดเงินในอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจนเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ประเทศ มีไทยดีไซเนอร์หลากหลายแบรนด์ที่เปิดร้านในสยามเซ็นเตอร์มาอย่างยาวนาน ขณะเดียวกันอีกหลายแบรนด์ได้ขยับขยายธุรกิจ แต่ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นความผูกพันและความภาคภูมิใจที่สยามเซ็นเตอร์มีให้ต่อไทยดีไซเนอร์ไทยทุกแบรนด์มาโดยตลอดปัจจุบันสยามเซ็นเตอร์ยังครองความเป็นศูนย์กลางแฟชั่นและนำเสนอเทรนด์สุดล้ำแห่งยุคสมัย นำเสนอแฟชั่นที่ตอบสนองสไตล์และคอมมูนิตี้ที่แตกต่าง รวมทั้งร้าน Absolute Siamศูนย์รวมงานสร้างสรรค์สินค้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์และของที่ระลึก นำเสนอสินค้าที่แตกต่างมีจำหน่ายเฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์เพียงแห่งเดียว สร้างสรรค์ครีเอทด้วยดีไซน์แปลกใหม่จากการร่วมคอลลาบอเรชั่นระหว่างแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดัง เป็นสินค้า Exclusive แบบไม่เคยมีมาก่อนด้วยจุดยืนที่มุ่งมั่นและสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equality & Inclusion) มาโดยตลอด โดยสยามเซ็นเตอร์เป็นศูนย์การค้าแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้ร่วมกับสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (UNDP Thailand) องค์กรระดับโลกที่ดำเนินงานเพื่อพัฒนาชีวิตของผู้คนตามหลักธรรมาภิบาลในทุกด้าน และได้ทำงานร่วมกันมาโดยตลอด ทุกศูนย์การค้าในกลุ่มสยามพิวรรธน์ ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ซึ่งเป็นการออกแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการต่างๆ เพื่อคนทั้งมวลในปีนี้ ซึ่งเป็นปีสำคัญที่ประเทศไทยจะมีกฏหมายสมรสเท่าเทียม นับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มสยามพิวรรธน์จึงผนึกกำลังกับองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2024 ในหลากหลายมิติ ภายใต้แคมเปญโดยสยามเซ็นเตอร์ ร่วมสร้างไฮไลท์ที่ดึงดูดสายตาคนทั่วโลก โดยการนำเวิลด์คาแรกเตอร์ระดับโลกมาร่วมเป็น Pride Ambassador และจัดงาน Siam Center x Teletubbies Experience Space และงาน Wacoal X Teletubbies Café ซึ่งเป็น Teletubbies Café แห่งแรกในเอเชีย สร้างความฮือฮาและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากขณะที่ สยามพารากอน ได้เปิดพื้นที่ ให้กับ บางกอกไพรด์ และ กรุงเทพมหานคร จัดงาน Bangkok Pride Forum 2024 เวทีสำคัญที่บุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำงานและเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิ LGBTQ+ และสตรีทั้งไทยและต่างประเทศ มาร่วมเสวนาและให้ความรู้กว่า 30 หัวข้อ และ Drag Bangkok Festival 2024 เทศกาลแดร็กสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกครั้งแรกในไทยและเอเชียโดยร่วมมือพันธมิตร คือ เยลโล่ แชนแนล และ องค์กรบางกอกไพรด์ ถือเป็นมิติใหม่ของการสร้างปรากฏการณ์ที่ให้ทั้งสาระและความสนุกสนาน ด้านไอคอนสยามและไอซีเอส จัดแคมเปญ “ICONSIAM Pride Out Loud เฉิดฉายหัวใจภาคภูมิ” เพื่อยกย่องและเชิดชูคุณค่าที่อยู่ในตัวตนของเพศที่หลากหลายในทุกอาชีพ โดยจัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งเดือนสยามพิวรรธน์ ยังสร้างกิมมิกใหม่ที่ได้รับความสนใจอย่างล้นหลาม ด้วยการเปิดตัวน้ำดื่มวันสยาม Pride Edition ที่เป็น Limited Edition ดีไซน์ใหม่ด้วยสีลวดลายของกระป๋องเป็น 6 สีสันสดใส ตามธงสีรุ้ง ที่มาพร้อมแนวคิดขับเคลื่อนสังคมบริโภคยั่งยืนด้วยบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจากอะลูมิเนียมสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ 100% สอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste และการขับเคลื่อนสู่องค์กรขยะเป็นศูนย์ทั้งหมดนี้สะท้อนความสำเร็จของสยามพิวรรธน์ ผู้สร้าง Global Destination ของไทย ที่มุ่งมั่นนำเสนอไอคอนิคอีเวนต์ยิ่งใหญ่ สร้างประวัติศาสตร์และปรากฏการณ์ใหม่ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมร่วมสนับสนุนอย่างแข็งขันและผลักดันให้ประเทศไทยฉายศักยภาพมุ่งสู่เป้าหมายในการจัด Bangkok WorldPride 2030