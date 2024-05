สมาคมสวนสนุกโลก IAAPA เยี่ยมชมสยามอะเมซิ่งพาร์คและบางกอกเวิลด์

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. สยามอะเมซิ่งพาร์ค ได้รับเกียรติจาก สมาคมสวนสนุกโลก (International Association of Amusement Parks and Attractions – IAAPA) สมาคมผู้ประกอบการสวนสนุกและแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ 2461 มีสมาชิกจากทั่วโลกมากกว่า 100 ประเทศ ประกอบด้วยผู้ประกอบการสวนสนุก ธีมพาร์ค แหล่งท่องเที่ยว สวนน้ำ รีสอร์ท ศูนย์นันทนาการสำหรับครอบครัว สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ทั่วไป เรือสำราญ รวมถึงบริษัทผู้ผลิตและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมสวนสนุกและแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก จัด “กิจกรรม IAAPA EDU TOUR : SIAM AMAZING PARK” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงาน IAAPA Asian Expo 2024 ณ สยามอะเมซิ่งพาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแวดวงอุตสาหกรรมแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ พร้อมเสวนาเจาะลึกอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยคุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศ การ (TCEB) คุณกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคุณปิติภัทร บุรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทภิรัชบุรี ดำเนินรายการโดยคุณสุชิน สัจจาภิมุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกซ์เปรสอินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวิล จำกัด ทั้งนี้ ดร.ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ ประธานที่ปรึกษา กลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ ให้การต้อนรับ โดยคณะได้ทดลองใช้บริการเครื่องเล่นไฮไลท์ ของสยามอะเมซิ่งพาร์ค ม้าหมุนสองชั้น (Double-Deck Merry-Go-Round) และล่องซุงมหาสนุก (Log Flume) พร้อมแวะเยี่ยมชมโครงการบางกอกเวิลด์ เลือกซื้อสินค้าวิสาหกิจ ชุมชนของดีจากทั่วประเทศเป็นที่ระลึกอีกด้วยสยามอะเมซิ่งพาร์คได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมสวนสนุกโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กับเหล่าบรรดา สมาชิกจากทั่วโลก เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงสวนสนุกสวนน้ำ อย่างต่อเนื่อง จนสามารถก้าวขึ้นเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจแถวหน้า ของภูมิภาคเอเชีย รวมถึงปัจจุบัน นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลก โดยนับเป็นคนไทยคนแรก และคนเอเซียคนที่สองที่ได้รับเกียรติ ให้ดำรงตำแหน่งนี้