สยามเซ็นเตอร์ ฉลองเดือนแห่งไพรด์ คว้า Teletubbies จัด Siam Center x Teletubbies ‘Big Hugs Big Love’ ตอกย้ำเป็น Pride Festival Destination

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ศูนย์กลางแห่งทุกศาสตร์แห่งสุนทรีย์ ทั้งแฟชั่น ศิลปะ เทคโนโลยี และทุกไลฟ์สไตล์ ที่พร้อมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มาเยือน สยามเซ็นเตอร์ เป็นเดสติเนชั่นที่เห็นคุณค่าทุกความต่างและความหลากหลาย ที่มุ่งเน้นส่งเสริม ด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) ตอกย้ำการเป็น DiversCity Building (Diversity + City) สถานที่แห่งการส่งเสริมและสร้างคุณค่าทุกความต่าง ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมเดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นช่วงเวลาที่หลายที่ทั่วโลกจะร่วมฉลอง Pride Month หรือ เดือนแห่งความภูมิใจของบุคคลทุกความหลากหลายทางเพศ ในปีนี้สยามเซ็นเตอร์ ซึ่งมีอายุครบ 50 ปี ร่วมฉลอง Pride Month 2024 ด้วยการจัดแคมเปญอย่างยิ่งใหญ่ Siam Center x Teletubbies ‘Big Hugs Big Love’ โดยร่วมกับบางกอกไพรด์ จับมือพันธมิตรที่มีจุดยืนสนับสนุน ความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วมเช่นเดียวกัน อาทิ กรุงเทพมหานคร, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (TAT), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNDP, สำนักงานเขตปทุมวัน, Drag Bangkok, Wild Brain CPLG ผู้ดูแลลิขสิทธิ์ Teletubbies, ทิพยประกันภัย, บริษัทไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน), BeautiLab, DOMUNDI, EPSON, GMM Music, IAM, Pop Mart, RS Music, Sonray Music, Take Toy, The VOICE LGBTQ+, TikTok, Universal Music Thailand, Way Day, Way T Creation, สมาคมส่งเสริมคอนเทนต์ วาย ไทย เป็นต้น โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ The Celebration: Right to Love ของกลุ่มสยามพิวรรธน์ รวมถึงการสนับสนุน Bangkok Pride ในการแสดงความพร้อมและศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพงาน World Pride 2030ไฮไลท์สำคัญของปีนี้ สยามเซ็นเตอร์ ดึงดูดสายตาจากคนทั่วโลก ตอกย้ำเป็น Pride Festival Destination ด้วยการ Co-create & Collaboration กับเวิลด์คาแรกเตอร์ระดับโลก “Teletubbies” โดยบริษัท WildBrains มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ครั้งแรกร่วมกัน Teletubbies มีจุดยืนด้านการสนับสนุนความเท่าเทียม ความหลากหลาย และการมีส่วนร่วม อย่างชัดเจน พร้อมโอบรับทุกคนเข้าสู่โลกของพวกเขา ตัวคาแรกเตอร์มีสีสันสดใสแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกัน และสร้างความสุข สนุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่ได้พบเห็นได้ โดย Teletubbies ได้ร่วมเป็น Pride Ambassadors ในแคมเปญ The Celebration: Right to Love และร่วมสร้างสีสันให้กับ Bangkok Pride Parade ขบวนพาเหรดของกลุ่ม LGBTQIN+ ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และยังมีกิจกรรมร่วมกับสยามเซ็นเตอร์แบบเต็มรูปแบบ เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง PRIDE MONTH นับเป็นครั้งแรกในเอเชียที่ Teletubbies ร่วมในแคมเปญเพื่อเฉลิมฉลอง Pride Monthสยามเซ็นเตอร์ที่ได้รับเกียรติในการร่วมกับ TELETUBBIES กับงาน Siam Center x Teletubbies ‘Big Hugs Big Love’ แคมเปญยิ่งใหญ่ที่แสดงออกถึงการสนับสนุน LGBTQIAN+ ในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น Teletubbies Experience Space by Take Toys x Beautilab จำลองบรรยากาศ TUBBYLAND หรือดินแดนของเทเลทับบี้ส์ มาให้ทุกคนได้เข้าชมอย่างใกล้ชิด เปิดกว้างสู่โลกแห่งความสุขที่ตอบรับทุกความหลากหลาย ที่ซึ่งทุกคนสามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างอิสระ สนุกสนานอย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมสัมผัสกับเนินหญ้าเขียวชอุ่มและบ้านของเทเลทับบี้ส์ที่ทุกคนคุ้นเคย พร้อม Teletubbies Collection สินค้าคอลเลคชั่นพิเศษฉลอง Pride Month อาทิ พวงกุญแจ, หมอน, Tote Bag เป็นต้น ที่บริเวณ เอเทรียม 2 ชั้น G สยามเซ็นเตอร์ และพลาดไม่ได้ กับกิจกรรมพิเศษ Teletubbies Free Hug ที่จะได้พบกับเหล่าผองเพื่อนกันอย่างใกล้ชิด และพบกับศิลปินสุดฮอต ทุกเสาร์-อาทิตย์พลาดไม่ได้ กับ “Wacoal X Teletubbies Café” คาเฟ่เทเลทับบีส์แห่งแรกในเมืองไทย โดย วาโก้ เนรมิตแลนด์มาร์คสุดอลังการใจกลางสยามเซ็นเตอร์ให้กลายเป็นคาเฟ่สุดเก๋ โดดเด่นด้วยสีสันตามคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนเทเลทับบี้ เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเสียงแห่งภาคภูมิใจและสนับสนุน LGBTQ ทั่วโลก ภายใต้แนวคิด Wacoal Freedom อิสระที่ไม่มีนิยาม ขณะเดียวกัน วาโก้ ชวนทุกคนสนุกไปกับคอลเลคชันลิมิเต็ดอิดิชั่น Wacoal x Teletubbies แฟชั่นไอเท็ม Unisex ลายเทเลทับบีส์สุดน่ารักที่ควรได้ครอบครอง อาทิ เสื้อจั๊มเปอร์ เสื้อทีเชิ๊ต ชุดนอน กระเป๋าผ้า หมวก กระบอกน้ำ เป็นต้น สามารถร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ทั้งช้อป แชะ&แชร์ หรือดื่มด่ำไปกับเครื่องดื่มและเบเกอรี่ทำพิเศษเพื่อเทศกาลไพรด์เท่านั้น ที่ Wacoal x Teletubbies Cafe ได้ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567- 31 กรกฎาคม 2567 นี้ ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์นอกจากนี้ ยังมี PRIDE Happening กิจกรรมจากองค์กรพันธมิตรมากมายตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2567 ได้แก่• Siam Center x POP MART: POP MART ต้อนรับ Pride month ด้วยสีสันแห่งความสุข เปิดตัวคอลเล็คชั่นใหม่ 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐭𝐮𝐛𝐛𝐢𝐞𝐬 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐢𝐨𝐧 𝐒𝐞𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐅𝐢𝐠𝐮𝐫𝐞𝐬 วางจำหน่ายเฉพาะที่สยามเซ็นเตอร์ที่เดียว!! แฟนๆ เตรียมตัวเอนจอยกับเหล่าเทเลทับบีส์เพื่อนต่างดาวสีสันสดใส ที่แม้ว่าจะแตกต่าง แต่สามารถอยู่ร่วมกันเพื่อสร้างความสุข สนุกสนาน สร้างรอยยิ้มให้ทุกคนได้อย่างไร้ขีดจำกัด พร้อมพบ POP UP โฉมใหม่สุดพิเศษที่มาในธีม 𝐓𝐞𝐥𝐞𝐭𝐮𝐛𝐛𝐢𝐞𝐬 สุดคิ้วท์เฉพาะที่นี่ที่เดียว ที่จะให้ทุกคนได้เช็คอินแบบฟินๆตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2567- 30 มิถุนายน 2567 ที่ POP MART POP UP STORE @SiamCenter ชั้น G เท่านั้น• Siam Center | TikTok เปิดพื้นที่ปลดปล่อยไอเดียเอาใจสายครีเอเตอร์ตลอดเดือนกับแคมเปญ #ForYourPride บน TikTok พร้อมเนรมิตรรันเวย์สีรุ้งให้ทุกคนได้ครีเอตคอนเทนต์ในรูปแบบของตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567- 30 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณ IDEA AVENUE 3 ชั้น G• Siam Center x Epson ครีเอทไอเท็ม Tote Bag และ เสื้อเชิ้ตลายพิเศษ The Celebration: Right to Love จากศิลปิน “โบว์-ปัณฑิตา มีบุญสบาย” โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567- 30 มิถุนายน 2567 ที่บริเวณ IDEA AVENUE 3 ชั้น G• PRIDE MARKET ชั้น 1 สยามเซ็นเตอร์ Teddy House มาพร้อมเสื้อคอลเลคชั่นใหม่และไอเท็มสุดฮอตให้ได้เลือกช้อป, ร้านค้าที่รวบรวมของน่ารักๆ และใกล้ชิดกับศิลปิน และ Siam Center x Spectrum ร่วมฉลอง pride month ในคอนเซปต์ ‘ครอบครัวตัวอย่าง’ พบกับ mini exhibition, mini documentary และ Spectrum space ให้ทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ที่สะท้อนเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลาย• Absolute Siam Collection กับคอลเลคชั่นสุด Exclusive สะท้อนความหลากหลาย โดยเหล่าแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ชื่อดังมาร่วมออกแบบคอลเลคชั่นพิเศษเทเลทับบี้ ไม่ว่าจะเป็น Component Club กับคอลเลคชั่นเทเลทับบี้ส์ ที่มาในรูปแบบ pop up ให้เลือกช้อปอย่างจุใจ ที่ชั้น G และยังมี ICONIC, Leisure Projects, และ PICHT ที่ออกแบบคอลเลคชั่น Collaboration พิเศษในธีม Teletubbies เช่นเดียวกันนอกจากนี้ ยังมีสินค้าจากแบรนด์ที่ร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุน PRIDE MONTH กับคอลเลคชั่นพิเศษ ABSOLUTE SIAM STORE, ADIDAS ORIGINALS, CONVERSE, GREYHOND, JASPAL, KIERA SELBE, ME MORE, NIKE, OWNDAYS, POMELO, RAVIPA JEWELRY, ROCK ME JEWELRY, SHAKA LONDON, UNDER ARMOUR และ VANS• กิจกรรมพิเศษ Color Your Pride ให้สุดถึงใจกลางแก่นอินเนอร์ เพื่อร่วมสนับสนุน The Celebration: Right to Love เพียงแสดงใบเสร็จที่ซื้อสินค้าภายในสยามเซ็นเตอร์โดยไม่มีขั้นต่ำ หรือเป็นสมาชิกของ ONESIAM SuperAPP สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที ระหว่าง วันที่ 1- 3 มิถุนายน 2567 เวลา 11:00-19:00 ณ IDEA AVENUE ชั้น G สยามเซ็นเตอร์• Siam Center x Universal Music Thailand presents “Pride Is Universal: The Celebration Right to Love” Playlist อัพบีทจังหวะความไพรด์ต้อนรับเทศกาลระดับโลก Pride Month 2024 พร้อมฉลองครบรอบ 50 ปี สยามเซ็นเตอร์ ไปกับเพลย์ลิสต์ที่รวมทั้ง Top Rank และ Track ฮิตติดหู ปลุกอินเนอร์เพิ่มจังหวะสนุกด้วยกันบน Sportify ตลอดเดือนนี้!นอกจากนี้ เพื่อฉลองเดือนแห่งไพรด์ สยามเซ็นเตอร์ ได้รับเกียรติจากศิลปินไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โบว์ ปัณฑิตา มีบุญสบาย มาร่วมดีไซน์งานศิลปะในคอนเซ็ปต์พิเศษ โบว์ – ปัณฑิตา เป็นศิลปินรุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เลื่องลือในแวดวงศิลปินและผู้ชื่นชอบในการสะสมผลงานศิลปะ มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานในคอนเซปต์ ความแตกต่างในหลากหลายความเชื่อ ชาติพันธุ์ รูปลักษณ์ การแสดงออก เอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้เกิดความพิเศษที่ผู้คนกำหนดเอง อยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข ผ่านการวาดภาพสัตว์นานาชนิดเพื่อเป็นตัวแทนของคนในสังคมในรูปแบบต่างๆ ความหลากหลายของตัวละครเป็นตัวแทนของความแตกต่างกันในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ รูปลักษณ์ภายนอก ความเชื่อ การแสดงออกซึ่งความสุข ที่สามารถอยู่ด้วยได้อย่างสมดุล ภาพแทนความเหนือจริงเกิดเป็นความพิเศษ กิจกรรมของตัวละครที่สร้างสีสัน กระตุ้นความตื่นเต้น สนุกสนาน และเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งนี้ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 สยามเซ็นเตอร์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานยิ่งใหญ่ที่สุดระดับประเทศ Bangkok Pride Parade ร่วมกับพันธมิตรที่มีจุดยืนร่วมกันในการสนับสนุนด้านความหลากหลายมาโดยตลอดอย่าง บางกอกไพรด์และกรุงเทพมหานคร โดยขบวนพาเรดแห่งความสนุกจัดบนถนนพระรามที่ 1 ผ่านสยามดิสคัฟเวอรี่ สยามเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน ซึ่งสยามเซ็นเตอร์ได้เป็นจุดกิจกรรมเปิดพื้นที่ให้เหล่า Drag และ LGBTQIN+ คอมมูนิตี้ได้มาแสดงออกอย่างเต็มที่ และได้ต้อนรับบุคคลสำคัญจากทุกภาคส่วน พร้อมฉลองด้วยคอนเสิร์ตโดย จินวุค, ภู, ฮาร์ท และ จั๋ง วง BUS because of you i shine และ Special Guest วง MIXFRIUT จาก SONRAY MUSIC และ The VOICE LGBTQ+ นำทีมโดย เพียว, แตงโม, พัตเตอร์, ต๊ะ และ กฤษ และบทเพลงของชาวสีรุ้ง จาก DJ โดย Universal Music Thailand โดยจะมีกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเม้นต์จัดต่อเนื่องในวันที่ 2 และ 3 มิถุนายน ไม่ว่าจะเป็น UNDP TALK ในหัวข้อเพื่อแสดงความเท่าเทียม และ สนุกไปกับ DICE จาก SONRAY MUSIC, WIZZLZ, NEVONE, และ DNA จาก RS Music ที่จะมาแสดงเพาว์เวอร์กันแบบสุดพลัง ร่วมด้วย Market Feel, Eyerice, White Lie จาก iAM, Way Day, Way T Creation ปิดท้ายเวทีแห่งไพรด์ ไปกับ Yes! Indeed จาก GMM Music และ เก่ง-น้ำปิง จากบ้าน DOMUNDIและพิเศษสำหรับช่วง Pride Month สำหรับสมาชิก ONESIAM MEMBER ที่มี ONESIAM SUPERAPP ที่ช้อปจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์ เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 200 บาท ( สำหรับซื้อสินค้าจากร้านที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์ ครบ 600.- ขึ้นไป/ใบเสร็จ/SIAM GIFT CARD 1 ใบ ) จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำนวน 300 สิทธิ์/ตลอดรายการมาร่วมฉลองเดือนแห่งไพรด์ครั้งสำคัญ ในโอกาสที่ประเทศไทยมีกฏหมายสมรสเท่าเทียม นับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไปกับ Siam Center x Teletubbies ‘Big Hugs Big Love’ ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 นี้ ที่ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์