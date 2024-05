มิติใหม่ของมิจฉาชีพ! สั่งงานอยู่บ้านหลอกเหยื่อได้ 3 คน ก่อนเชิดกระเป๋าหรูไปเนียนๆ

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกมาแชร์ประสบการ์ของญาติของภรรยาที่โดนมิจฉาชีพหลอกเอาเงินไปเป็นจำนวนหลักแสนบาท พบมีการวางแผยสุดซับซ้อนแนบเนียน โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความอธิบายว่า"วันนี้มีเคสมิจจี้หลอกเงินญาติภรรยามาเล่าให้ฟัง คดีเกิดตั้งแต่มกรา ป่านนี้ยังไม่คืบหน้า เพราะมิจจี้วางแผนซับซ้อนปั่นหัวเหยื่อและตำรวจจนมึน ไม่รู้จะทำยังไง จะฟ้องก็ยังไม่รู้ใครจะฟ้องใครดี แล้วฟ้องแล้วจะชนะหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆคือน่าจะตามเงินยาก ผมนั่งอ่านแคปไลน์เป็นปึก ยังกะนวนิยาย พอจะสรุปได้ดังนี้A = ร้านกล้องB = คนอยากขายกล้องไลก้าC = ร้านขายกระเป๋ามิจฯทำงานโดยทักไลน์ไปหา A B C พร้อมกันโดย- บอก A ว่ามีกล้องไลก้าจะขายราคา 150k A เห็นว่าราคาดีก็ตกลงซื้อ- บอก B ว่าอยากซื้อกล้องของ B ซึ่ง B ตั้งราคาไว้ 200 k- บอก C ว่าอยากซื้อกระเป๋าชาแนลราคา 150k ของ C- มิจฯนัดส่งมอบกล้องกับ A โดยบอกว่าตัวเองติดเรียน จะให้แม่บ้านเอากล้องไปให้ (ลุคคุณหนู) นัดเจอร้านกาแฟ- มิจฯนัด B ให้ไปส่งกล้อง โดยบอกว่าสามีตัวเอง (A) จะไปรับ แต่ให้รอเงินโอนจากมิจฯ ไม่ต้องเอาจากผัวเพราะกลัวผัวด่าว่าซื้อกล้องแพง โดยมิจจะหลอกผัวว่าเป็นการไปซื้อกล้องให้ลูกค้า ดังนั้นจึงขอให้ B ช่วยบอกผัว(A)ให้โอนค่ากล้อง150kไปบัญชี C แล้วเดี๋ยวมิจฯจะโอน 200k ให้ B เดี๋ยวนั้นเลย ช่วยหน่อยน้าตะเองเค้าอยากเซอไพร์สผัว- B แม้จะงงๆ แต่ในเมื่อกล้องอยู่กับตัว ยังไงก็ไม่ปล่อยกล้องจนกว่าเงินเข้าบัญชีตัวเอง ก็เลยตอบตกลง อ่ะกูเล่นให้หน่อยกะดะ (มิจบอกให้แต่งตัวโทรมๆหน่อยเหมือนแม่บ้านด้วย)ที่ร้านกาแฟ- A ตรวจสภาพกล้องเป็นที่พอใจ ก็ถาม B ว่าให้โอนไปให้คุณหนูมิจฯที่บัญชี C ตามนี้ใช่ไหม B ตอบว่าใช่- เมื่อ A โอนเงินต่อหน้า B เสร็จปุ๊บ มิจฯก็ให้มอไซค์ที่สแตนบายอยู่หน้าร้าน รับกระเป๋าที่ร้าน C ทันที (ค่ารถ 300 มิจฯยังให้มอไซค์ไปเก็บที่ C เหี้ยมจริงๆ55)เมื่อ A โอนเงินเสร็จก็ขอกล้องจาก B แน่นอนว่า B บอกคุณหนู(มิจฯ)ให้รอแป๊บนึง เงินยังไม่เข้า จนกระทั่ง A B ผิดสังเกต เพราะโดนคุณหนูมิจจี้ block Line เดี๋ยวนั้นเลย สอบถามซึ่งกันและกันจึงรู้ว่าโดนเข้าแล้ว จึงไปแจ้งความผลสุดท้าย- A เสีย 150k แต่ไม่ได้กล้อง เพราะ B ไม่ให้ และตอนนี้กล้องโดนตำรวจอายัด- B เสีย กล้อง และไม่ได้เงินเพราะเงินโอนไปให้ C- C เสีย กระเป๋า และไม่ได้เงิน เพราะบัญชีโดน A+B แจ้งความอายัด- มิจฯ ได้กระเป๋าชาแนล 150 k ฟรี โดยสั่งการจากไลน์ที่บ้าน work from home"