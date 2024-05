"ช่างภาพสายสตรีท" เผย ป้าย Bangkok แบบใหม่ ออกแบบเป็นตัวตนของเราเองก็ดีไม่น้อย

จากกรณี ที่กรุงเทพมหานครได้แก้ไขสติกเกอร์บนคานทางรถไฟฟ้าบีทีเอส สี่แยกปทุมวัน จากเดิม Bangkok City of life พื้นหลังสีขาว ซึ่งใช้มาเป็นเวลานาน มาเป็นคำว่า กรุงเทพฯ Bangkok พื้นหลังสีเขียว ทำเอาชาวเน็ตต่างวิจารณ์จำนวนมากว่าไม่สวย เหมือนป้ายห้างค้าปลีกชื่อดัง หรือไม่ก็ป้ายกีฬาสี ไม่มีเอกลักษณ์ ไม่มีความคลาสสิก ไร้รสนิยม ตามที่ปรากฎเป็นข่าวไปแล้วนั้นอย่างไรก็ตาม พบว่าที่มาสติกเกอร์ติดคานทางรถไฟฟ้า สี่แยกปทุมวัน จากเดิมสีขาวมาเป็นสีเขียว พบใช้ฟอนต์ "เสาชิงช้า" ที่ กทม. จ้างบริษัทออกแบบอัตลักษณ์ใหม่มาเกือบ 3 ล้าน ส่วนลวดลายด้านข้างมาจาก "วัชระ" อาวุธประจำกายของพระอินทร์อย่างไรก็ตาม วันนี้ (29 พ.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Angkul Sungthong" ช่างภาพสายสตรีท ได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยได้ระบุข้อความว่า"เห็นหลายคนด่ากันหนักเลยเรื่องป้าย Bangkok ใหม่ตรงลานแยกปทุมวัน อ่านหลายๆความเห็นแล้วมีความ self doubt ในวิชาชีพที่เรียนเลย (ซึ่งจริงๆก็รู้สึกถึงเรื่องนี้มาสักพักแล้วแหละนะ) เห็นงานแล้วไม่ชอบ อันนี้เข้าใจ ไม่แปลกเลยแต่ที่เห็นงานแล้วบอกว่าคุณภาพของการออกแบบไม่ได้ งานไม่ดีนี่(และคอมเม้นท์อื่นใดที่หลายคนจะหาคำรุนแรงมาใช้ได้) อันนี้ไม่เข้าใจ ถ้ารสชาติไม่ใช่ที่ฉันชอบ อาจจะไม่ได้หมายความว่ามันเป็นของที่ไม่ได้มีคุณภาพนะฮะก็ไม่ได้จะมา defend อะไรให้ทีมที่ทำงานออกแบบ หรือ กทม หรือ ตัวผู้ว่าชช. และทีมงาน แต่คิดว่าวัฒนธรรมการเม้นท์ มันน่าจะพัฒนาขึ้นไปตามยุคสมัยได้ละฮะ หรือว่าจริงๆ วิชาชีพนี้ใครๆ ก็ทำได้ อย่างที่ทุกคนเค้าพูดกันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเอาจริงๆ ป้ายเดิม ไม่ว่าจะ city of life ตรงนี้ หรือ ชีวิตดีๆที่ลงตัวตรงอโศกก่อนหน้านั้น ก็ไม่ได้เป็นที่รักเท่าไรนะฮะ ก็มองข้ามกันไปนะ จนกระทั่งมันดังในหมู่นักท่องเที่ยวอะ ถึงจะรู้สึกกันว่ามันดี ก็หลายปีเหมือนกันนะ typeface เอามาจากไหนก็ไม่รู้ ถ้าวันนี้จะเซต system Ci ซะหน่อยให้ใช้งานได้ต่อไปแบบเป็นตัวตนของเราเอง ก็น่าจะดีไม่น้อยฮะ คิดว่านะ"