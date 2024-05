การันตีความปัง!! เมลินดา (MEILINDA) รับรางวัลยอดขายอันดับ 1 EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2023

ตอกย้ำความสำเร็จ แบรนด์เครื่องสำอางสัญชาติไทยที่ครองใจลูกค้ามากว่า 20 ปี เมลินดา (MEILINDA) ผลิตภัณฑ์ภายใต้ บริษัท เอ็ม.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด คว้ารางวัล Best Selling ในงาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARDS 2023 โดยในปีนี้มีทั้งหมด 108 รางวัล จากสินค้ามากกว่า100,000 บิวตี้ไอเทมชั้นนำทั่วโลก และผลิตภัณฑ์เมลินดา (MEILINDA) ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เข้ากวาดรางวัล 3 รายการได้แก่ หมวดผลิตภัณฑ์ Best Dewy Liquid Blush, Best Eyeshadow Palette และ Best Eye Makeup Brush โดยงานนี้สองผู้บริหารแบรนด์เมลินดา พงศธร ลดาสุวรรณกุล ผู้จัดการทั่วไป และ นิพัทธา ลดาสุวรรณกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ ได้เข้ารับรางวัลในครั้งนี้พงศธร ลดาสุวรรณกุล กล่าวว่า “ถือเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจอย่างมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ นอกจากความสำเร็จของแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจ และรีวิวพูดถึงการใช้สินค้าจากลูกค้าในทุกผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลทำให้สินค้าได้รับกระแสที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้แบรนด์ได้รับรางวัล Best Selling ซึ่งวัดจากการจัดอันดับบิวตี้ไอเท็มสุดฮิต จากยอดขายจริงของ EVEANDBOY ทุกสาขาทั่วประเทศ- ผลิตภัณฑ์ Dewy blush รับรางวัลหมวด Best Dewy Liquid Blush บลัชออนเนื้อลิควิดที่ให้มากกว่าความฉ่ำวาว เพราะตอบโจทย์เรื่องความติดทน กันน้ำ ทนเหงื่อและความมันที่เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย- ผลิตภัณฑ์ Mood mellow eye palette รับรางวัลหมวด Best Eyeshadow Palette อายแชโดว์ที่มีทั้งเนื้อแมทท์ ชิมเมอร์ และกลิตเตอร์ ที่มีการนำ trend โทนสี warm tone มาปรับและเบลนด์สีใหม่ให้สามารถใช้งานได้จริง ใช้งานได้ง่าย ใช้ได้กับทุกโทนสีผิว เป็นที่นิยมของสาวไทย- ผลิตภัณฑ์ Mood mellow eye shadow brush รับรางวัลหมวด Best Eye Makeup Brush แปรงแต่งตาที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ สำหรับมือใหม่ให้สามารถใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้จริง ที่ทางแบรนด์พบว่า pain point ของสาวๆ ที่เริ่มหัดแต่งหน้า คือการเลือกซื้อแปรงแต่งหน้า แปรงแต่งตาอย่างไรที่สามารถตอบโจทย์และครอบคลุมการแต่งหน้าขั้นพื้นฐานได้ แบรนด์จึงพัฒนาแปรงในคอลเลคชั่นนี้ซึ่งมี 6 หัวแปรง must have ที่สามารถแต่งตาได้ครบจบทุกลุคซึ่งเป็นแปรงที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับปีนี้ เมลินดา ยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้ากลุ่ม lipstick, eyeliner, eyebrow, mascara และ tools & accessory ต่างๆที่ครอบคลุมอย่างต่อเนื่องและส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า รวมถึงเตรียมกิจกรรมดีๆ เพื่อแทนคำขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ MEILINDA ตลอด สามารถติดตามข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Official website: http://www.meilinda.co.th สำหรับสินค้าของ MEILINDA มีจำหน่ายที่ EVEANDBOY ทั่วประเทศ พร้อมทั้งช่องทาง EVEANDBOY Online : www.eveandboy.com