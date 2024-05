Supersports ผู้นำ Football Category เอาใจคนรักฟุตบอล กับงาน Supersports For The Life of Football

Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา จัดงานเอาใจคนรักกีฬาฟุตบอล Supersports For The Life of Football ตอกย้ำความเป็นผู้นำในฐานะแหล่งรวมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลที่ครบครัน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรักฟุตบอลมากที่สุดในประเทศ และยืนหยัดความเป็นหนึ่งในฐานะ The One For Football พร้อมเปิดให้สัมผัสประสบการณ์กับแหล่งรวมสินค้าฟุตบอลครบวงจร ครอบคลุมครบทุกประเภทสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำ Exclusive ด้วยสินค้าเสื้อ Jersey ลิขสิทธิ์แท้จากทุกมุมโลกมาไว้ในที่เดียว ให้ลูกค้าที่มีใจรักกีฬาฟุตบอล สามารถเข้ามาเลือกช้อปได้ก่อนใคร ถือโอกาสจัดกิจกรรมสุดพิเศษเพื่อส่งเสริมคอมมูนิตี้ของคอลูกหนัง สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกีฬาที่ชื่นชอบ ภายในงานมีแฟชั่นโชว์เปิดตัวเสื้อบอลลิขสิทธิ์แท้ ในฤดูกาล 2024 – 2025 และเสื้อแข่งทีมชาติในมหกรรมฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป 2024 ที่กำลังจะมาถึง พร้อมกิจกรรมอัดแน่นเพื่อคนรักฟุตบอล ณ ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ที่ผ่านมาคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ได้เผยว่า “กีฬาฟุตบอลถือว่าเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะไม่ได้หมายความถึงผู้เล่นเท่านั้น ผู้ชมก็ถือว่ามีส่วนสำคัญที่ให้ความสนใจในกีฬาประเภทนี้ ทั้งในกลุ่มคนที่ให้ความสนใจเรื่องกีฬา สุขภาพ ความบันเทิง หรือเพื่อเทรนด์แฟชั่น เพราะกีฬาฟุตบอลมีเสน่ห์และความสนุกสนานเข้าถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ครอบคลุมทุกเจเนเรชัน ไม่ว่าใครก็มีทีมในดวงใจ และปัจจุบันผู้บริโภคไม่ได้ต้องการเพียงแค่สินค้าอีกต่อไป เห็นได้จากเทรนด์ต่างๆ ที่แสดงว่าเป้าหมายของกีฬาไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องของสุขภาพ ทั้งด้านเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ทำให้ความต้องการอุปกรณ์กีฬาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเสื้อผ้าและรองเท้า ทำให้แฟชั่นการแมตช์ไอเท็มกีฬาในชีวิตประจำวันเป็นที่นิยมอย่างมากซูเปอร์สปอร์ต มุ่งมั่นส่งเสริมให้เกิดการก้าวไปสู่อีกขั้นของชีวิตด้วยพลังของกีฬา จึงผลักดันให้เกิดกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ประเภทกีฬา ตามไดเรคชัน Move You, Move Sports มีบทบาทเป็น Move Maker ที่มุ่งมั่นและหลงใหลในการมูฟชีวิตไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งจะสนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังของกีฬา และเพื่อเป็นการต้อนรับเทศกาลการแข่งขันฟุตบอลฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะถึงนี้ ทางซูเปอร์สปอร์ต ในปีนี้เรามาจัดงาน “Supersports For The Life of Football” เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการเป็นศูนย์กลางในการจัดจำหน่ายแหล่งสินค้าฟุตบอลที่มีความวาไรตี้ โดยมุ่งมั่นสู่ความเป็น The One For Football ทางแบรนด์เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งเน้นให้บริการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างเต็มรูปแบบด้วยสินค้าแบรนด์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็นลีกส์ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีสินค้าครอบคลุมครบทุกประเภท รวมไปถึงเป็นแหล่งรวมเสื้อทีมฟุตบอลมากที่สุดในประเทศไทย และเพื่อเป็นการเอาใจเหล่านักช้อปทาง Supersports จัดโปรโมชั่นแบบจัดเต็มเพื่อให้แฟนฟุตบอลได้ช้อปตลอดทั้งปี และกิจกรรมพิเศษไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลคลินิก หรือการเชิญ Legend มาพบปะแฟนบอลชาวไทย และร่วมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในการแข่งขันต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวงการบอลไทยให้เติบโตยิ่งขึ้น​ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว พร้อมโปรโมชั่นดีๆ ตอลอดทั้งปีได้ที่ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Move You, Move Sports ได้ที่ร้านค้าซูเปอร์สปอร์ต 92 สาขาทั่วประเทศ หรือติดตามทุกก้าวของซูเปอร์สปอร์ตได้ที่ Facebook : Supersports