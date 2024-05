พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ขับเคลื่อน “Health is Wealth” หนุนกิจกรรมวิ่งระดับประเทศ ใน 4 จังหวัดท่องเที่ยว ต่อเนื่องทั้งปี ส่งเสริมคนไทยมีสุขภาพดี พร้อมจุดประกายอนุรักษ์ธรรมชาติ และกระจายรายได้สู่ชุมชน

พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สานต่อเจตนารมณ์ “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า” (Prudential For Every Life For Every Future) ชวนคนไทยหันมามีสุขภาพดีไปด้วยกัน เพราะในยุคนี้การมีสุขภาพดี คือ เครื่องหมายของความมั่งคั่ง (Health is Wealth) ผ่านแคมเปญ “STEP UP, START NOW” โดยปีนี้ พรูเด็นเชียลฯ จัดกิจกรรมวิ่งมาราธอน 5 สนามแลนด์มาร์กกับ 4 จังหวัดท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจากจะส่งเสริมคนไทยให้มีสุขภาพดีแล้ว ยังพร้อมหนุนการท่องเที่ยว ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ล่าสุดกับสนามวิ่งระดับประเทศ SCENIC HALF MARATHON CHANTHABURI 2024 จ.จันทบุรี ในวันที่ 25-26 พฤษภาคมนี้นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล ประเทศไทย หนึ่งในผู้นำด้านประกันชีวิตและสุขภาพ กล่าวว่า “พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งมั่นดูแลและพร้อมสร้างหลักประกันที่มั่นคงและมั่งคั่งให้กับคนไทยในทุกช่วงวัย ทั้งด้านสุขภาพและการใช้ชีวิต ตามเจตนารมณ์ “ชีวิตมีกัน ... ทุกวันดีกว่า” โดยเฉพาะเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมจากภายใน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการสร้างความมั่งคั่งที่แท้จริง หรือ Health is Wealth นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมการสร้างสังคมที่ยั่งยืน”“การที่พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ร่วมสนับสนุน กิจกรรม” ซีนิคมาราธอนซีรีย์” (Scenic Marathon Series) เนื่องจากความมุ่งมั่นที่ตรงกัน ตามวัตถุประสงค์หลักของงานในรูปแบบ Eco-sport Tourism ที่ส่งเสริมการวิ่งออกกำลังกายไปพร้อมการสอดแทรกแนวคิดเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่ไปด้วย ภายใต้การจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล พร้อมการออกแบบกิจกรรมเพื่อมุ่งให้สมาชิกในครอบครัวได้ออกกำลังกายไปพร้อมสัมผัสความงดงามของธรรมชาติ เพื่อปลูกฝังแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นที่มาของการออกแบบรายการการแข่งขันวิ่งมารารอนบนถนนทางเรียบ ท่ามกลางทิวทัศน์อันงดงามผสมผสานการแข่งขันวิ่งตามมาตรฐานของสมาพันธ์กรีฑานานาชาติ (World Athletics) และนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับเหรียญ World Athletics Road Race Label ตามมาตรฐานของวงการวิ่ง ที่ได้รับการรับรองจาก World Athletics ด้วย” นายบัณฑิต กล่าวทั้งนี้ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มุ่งส่งเสริมการมีสุขภาพดีของคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรม Prudential Family Run ผ่านแนวคิด STEP UP, START NOW : สุขภาพดีกว่าเดิม แค่เริ่มไปด้วยกัน กับประสบการณ์วิ่งจากจุดสตาร์ตที่เป็นแลนด์มาร์กของกรุงเทพฯ ระยะทางเดิน-วิ่ง 5 กม. และ 1.75 กม. เปิดโอกาสให้นักวิ่งหน้าใหม่ และผู้ตั้งใจอยากเริ่มออกกำลังกาย ทั้งยังสามารถชวนสมาชิกในครอบครัวมาร่วมออกกำลังกาย ร่วมเปลี่ยนแปลงตัวเองและสร้างสุขภาพที่ดีไปด้วยกัน กิจกรรมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมกว่า 2,400 คน ดั้งนั้นในปีนี้เราจึงพร้อมจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด STEP UP, START NOW ต่อเนื่อง โดยการร่วมเป็นผู้สนับสนุนในงาน “Scenic Marathon Series” กิจกรรรมวิ่งมาราธอนใน 5 จุดท่องเที่ยวสำคัญของ 4 จังหวัดท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อเนื่องตลอดทั้งปี ประกอบด้วย จันทบุรี, ระยอง, กระบี่ และประจวบคีรีขันธ์ เพื่อส่งเสริมทั้งการมีสุขภาพที่ดีควบคู่กับส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทยไปพร้อมกันสำหรับสนามล่าสุด คือ งาน “SCENIC HALF MARATHON CHANTHABURI 2024 : วิ่ง กิน เที่ยวที่จันท์ 1,000 กว่ารูป” เส้นทางวิ่งเลียบหาดคุ้งวิมาน จ.จันทบุรี ถนนเลียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกของไทย เปิดประสบการณ์วิ่งพิชิตเนินนางพญา มหานครแห่งผลไม้ ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา มีระยะทางในการวิ่ง ได้แก่ 21 กิโลเมตร, 10 กิโลเมตร, 5 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร พร้อมไฮไลต์น่าสนใจตลอดเส้นทางวิ่งผ่านจุดชมวิวทิวทัศน์ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ซึ่ง 70% ของเส้นทางแวดล้อมธรรมชาติอันงดงาม มีจุดชมวิวทุก 10 กิโลเมตร รวมทั้งกิจกรรมวิ่งแบกทุเรียนหนึ่งเดียวของโลก โดยผู้ลงวิ่งระยะ 3 กิโลเมตรจะได้รับทุเรียนฟรี ร่วมสร้างสีสันภายในงานมากขึ้น เนื่องจากระยะเวลาการจัดงานอยู่ในช่วงเทศกาลฤดูผลไม้ ช่วยตอกย้ำถึงอัตลักษณ์การเป็นมหานครแห่งผลไม้ของจันทบุรีนอกจากนี้ พรูเด็นเชียลฯยังได้มอบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรี! คุ้มครองนักวิ่งสูงสุดถึง 100,000 บาท เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างความอุ่นใจให้นักวิ่งภายในงาน รวมทั้งนำเสนอแผนการดูแลสุขภาพในราคาพิเศษให้ผู้เข้าร่วมงาน และมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย อาทิ อุโมงค์น้ำจากพรูเด็นเชียล บูธถ่ายรูป กองเชียร์ และของที่ระลึก พร้อม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ทั้งในกลุ่มนักวิ่งมืออาชีพ และผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าและพนักงาน ของพรูเด็นเชียล ประเทศไทยมากกว่า 20,000 คน