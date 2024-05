กลับมาอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่กับอิตาเลียนพาวิลเลียน ร่วมสัมผัสอรรถรสแห่งความอร่อยของอาหารอิตาเลียนอร่อยระดับพรีเมียมจากอิตาลีแบบจัดเต็มที่ ในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024

สำนักงานพาณิชย์อิตาเลียน ( www.ice.it ) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย ( www.ambbangkok.esteri.it ) นำเสนออิตาเลียนพาวิลเลียน ณ ฮอลล์ 8 บูท W01-37 and V02-40 อิมแพ็ค เมืองทองธานีในงาน THAIFEX-Anuga Asia 2024 ระหว่างวันที่ 28 พค - 1 มิย 2567ในปีนี้อิตาเลียนพาวิเลียนได้ขนทัพบริษัทชั้นนำด้านอาหารและเครื่องดื่มจากอิตาลีกว่า 31​บริษัทอาทิ CIRIO, ANDREA MILANO, SAMMONTANA, PASTIFICIO LIGUORI, TRUFFLEAT, GENNARO AURICCHIO, BEST ITALIAN SELECTION SRL, BLOG SRL, CAMPO D'ORO SRL, COMEX COMPANY SRL, CONSAR SPA, COPPOLA FOODS, DAVIA S.P.A., ELLEBI SAS DI BIFULCO MICHELE & C,FIAMMA VESUVIANA, FORMEC BIFFI S.P.A., GENNARO AURICCHIO S.P.A., GERMINAL GROUP, GIULIANO TARTUFI S.P.A., ITALIAN TASTY ALIMENTS SRL, LA RUSTICHELLA WORLD WIDE SRL, MOLINO F.lli CHIAVAZZA SPA, MUSICO DI MARTINI GUIDO, NEARTH TARTUFI SRL, PASTIFICIO FRATELLI DE LUCA SRL, SELEKTIA ITALIA, STEFANIA CALUGI TRUFFLES, STERILTOM SRL, TEDESCO SRL, TERRE CEVICO, VALGRI – COPPOLA ENTERPRISE SRL, WADI EL NILE ITALIA SRL ที่จะมานำเสนอสุดพรีเมียมตั้งแต่พาสต้า ซอส ไอศกรีมเจลาโต้ จนถึงทรัฟเฟิลอร่อยเลิศ ไปจนถึงบริการนำเข้าส่งออกอาหารอิตาเลียน และแพทฟอร์มสินค้าอาหารอิตาเลียนผู้เข้าร่วมงานจะได้ดื่มด่ำกับรสชาติอิตาเลียนแบบต้นตำหรับตลอดทั้ง 5 วันผ่านกิจกรรมไฮไลท์ต่างๆ เช่นการสาธิตทำอาหารอิตาเลียนต้นตำรับโดยเชฟชื่อดังจากสถาบันการศึกษาด้านอาหารระดับโลก เช่น The Alma และ The Food School รวมถึงเชฟจากร้านอิตาเลียนยอดนิยม ซึ่งจะมาแชร์เคล็ดลับการประกอบอาหารอิตาเลียนระดับโลกและสร้างสรรค์รสชาติอร่อยเลิศรสด้วยวัตถุดิบพรีเมียมคุณภาพ 'Made in Italy' จากผู้จัดแสดงสินค้าอิตาเลียนมาสเตอร์คลาสไวน์สุดพิเศษสำหรับคนรักไวน์ โดยซอมเมอลิเยร์มืออาชีพจะนำเสนอไวน์พรีเมียมคุณภาพจากผู้ผลิตไวน์ชั้นนำของอิตาลี ให้ผู้เข้าร่วมได้ดื่มด่ำกับรสชาติไวน์ระดับเวิลด์คลาสและเรียนรู้เรื่องราวเบื้องหลังการผลิตไวน์อย่างลึกซึ้งติดตามรายละเอียดกิจกรรมทั้ง 5 วันที่ Facebook page ITA Bangkok ช่วงวันที่ 28-31 พฤษภาคม จะเน้นให้บริษัทผู้ประกอบการเข้าชมงานและเจรจาธุรกิจ ส่วนวันสุดท้ายคือ 1 มิถุนายน จะเปิดการจำหน่ายปลีกสำหรับบุคคลทั่วไป ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน THAIFEX-Anuga 2024 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้แสดงสินค้าของ Italian Pavilion ได้จากแคตตาล็อกตามลิ๊งค์ bit.ly/E-Catalogue-ItalianPavilionatThaifex2024