สาวโพสต์เตือนภัย! เจอฝรั่งชวนคุย แต่กลับถูกแอบถ่ายคลิปทำคอนเทนต์เปิดคอร์สเทคนิคจีบสาว

วันนี้ (27 พ.ค.) หญิงรายหนึ่งออกมาโพสต์เตือนภัยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังเจอชาวต่างชาติเข้ามาชวนคุย ก่อนจะแอบถ่ายคลิปเพื่อนำไปทำคอนเทนต์ โดยไม่ขออนุญาต โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า"ถ้าคุณคิดว่าอยู่ในสถานที่ที่คนพลุกพล่านแล้วจะปลอดภัย โพสต์นี้อาจจะทำให้คุณเปลี่ยนความคิดค่ะ สวัสดีค่ะ โพสต์นี้อาจยาวหน่อยแต่อยากให้ทุกคนอ่านให้จบนะคะ แล้วแชร์ออกไป เผื่อมีเพื่อน พี่ น้อง หรือลูกสาวใครอาจตกเป็นเหยื่อการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนนี้ อย่าให้เรื่องเงียบค่ะ วันนี้เราจะมาเตือนภัยสาว ๆ และเพื่อน ๆ LGBTQ+ ทุกคน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในกทม ทำงาน หรือชอบเดินเล่น โซนพร้อมพงษ์ ทองหล่อ อโศก สยาม ตามแนว BTS และไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรให้ระวังการคุกคามจากฝรั่งที่แกล้งเข้ามาทักทายเพื่อทำความรู้จักเพราะคุณอาจตกเป็น "เหยื่อ" ในการสร้างคอนเทนต์เพื่อหารายได้ของเขาก็ได้ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวเราเองค่ะ เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าดังแห่งหนึ่ง ย่านพร้อมพงษ์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคมที่ผ่านมา ขณะที่เราเดินเล่นอยู่ในห้างนั้น มีผู้ชายชาวต่างชาติคนนึง อายุน่าจะอยู่ในช่วง 20 เดินตามเรามา และได้เข้ามาหยุดเราไว้ เขาได้เริ่มบทสนทนากับเราด้วยประโยคที่สาว ๆ สายฝอหลายคนอาจจะคุ้นหู "This is super random , but I absolutely loved your outfit". ซึ่งเราเคยได้ยินแบบนี้มาบ่อย แล้วเรารู้ทันฝรั่งแบบนี้ค่ะว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่เดินมาทักใครแบบนี้แน่นอน เราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก เขาก็ชวนคุยแล้วก็ชมเราไปเรื่อย ๆ ชมแบบไม่จำเป็น แล้วก็มาติดที่ประโยค "The outfit is nice, maybe not the color of the lipstick... you could use pink" ในใจเราคิดว่ามายุ่งอะไรกับการแต่งตัวของเรา แต่ด้วยความที่เราไม่อยากจะถือสาอะไรมาก ก็ยิ้มแล้วปล่อยไป แล้วบอกว่า ฉันไม่ชอบสีชมพู เราก็ถามคำถามเขากลับบ้าง เราถามเขาว่า ชื่ออะไร มาเที่ยวหรอ เขาบอกเขาชื่อ J*n*y Wil**** (ใครคิดว่าคุ้นชื่อนี้ หรือ ต้องการชื่อเต็ม ๆ ทักมาได้เลยค่ะ) เขาบอกมาจาก London (แต่เราว่าเขาโกหก คิดว่าน่าจะมาจาก Switzeland) เขาทำงานอยู่ที่ไทย จากนั้นเขาก็ขอไอจี เราก็ให้ไป เราไม่ Mind ในส่วนนี้ เพราะเราก็ตั้ง IG เราเป็น Private ซึ่งเขายื่น ทรศ ของเขาและเปิดแอพ Note ใน IOS ให้เราพิมพ์ ตอนนั้นเรารู้สึกแปลก ๆ เพราะทำไมถึงไม่ให้หาใน IG ของตัวเองเลย แอบคิดว่ากำลังปิดบังอะไรบางอย่าง หลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมีเท่านี้ และวันต่อมาเขาก็ใช้ IG ส่วนตัว เราจะขอเรียกว่า IG1 นะคะ เพื่อขอติดตามเรามา แต่เราไม่ได้รับค่ะ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 67 มีคนรู้จักส่งลิ้งค์มาให้เราใน Facebook ซึ่งเราเห็นเป็นรูปใบหน้าของเรา เราตกใจมาก คิดว่านี่เป็น scam หรือเปล่า เราก็ดูรูปอย่างละเอียด แล้วก็นึกขึ้นได้ว่าชุดที่เราใส่ เป็นชุดเดียวกันกับวันที่เราเจอฝรั่งคนนั้นเข้ามาทัก และพื้นหลังเป็นร้านขายของในห้าง พอได้ดูวีดีโอ และดูคอนเทนต์อื่น ๆ ของเขา มันเป็นคอนเทนต์ประเภท "Rizzing Up A Girl" คือการใช้คำชมเชย มาหยอดสาว ๆ เพื่อโชว์ความสามารถในการจีบหญิง แล้วมาดูกันว่า จะตกสาวคนไหนได้ แล้วผู้ชายคนนี้ก็จะเอามาอัพเดตให้คนในช่องติดตาม และเผื่อใครสนใจอยากเรียนเทคนิคจีบสาวกับนางค่ะ ซึ่งเราได้ดูคลิปของเราและของเหยื่อรายอื่น ภาพที่ออกมานั้นมันไปในเชิงที่ไม่ให้เกียรติผู้หญิง ลดคุณค่าความเป็นคน แฝงความ Manipulative, Gaslighting, Sarcastic และ ตัดสินความเป็นตัวตนของผู้หญิงอยู่ในบทสนทนา เห็นผู้หญิงเป็นของเล่น คุกคามความเป็นส่วนตัว บันทึกและเผยแพร่ข้อมูลของเหยื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีคอมเม้นต์ที่ไม่ให้เกียรติเพศสภาพ และด้อยค่าเหยื่อจากผู้ติดตามของเขาเราเกิดความรู้สึกทั้งกลัว และโกรธ เพราะเราพึ่งเข้าใจทุกอย่างแล้วว่า ตลอดเวลาที่เราคุยกับฝรั่งคนนั้น เราถูกแอบถ่ายแบบไม่รู้ตัวเลย เพราะเขาแอบติดกล้องที่ไหนสักที่บนตัวของเขา (หลังจากดูหลายๆคลิปทำให้เรามั่นใจว่ามันคือแว่นตาที่สามารถบันทึกภาพได้ค่ะ 😱) และมันเป็นการตั้งใจที่เขาเลือกเหยื่อ ก็คือ "เรา" และผู้หญิงคนอื่นในการทำคอนเทนต์ครั้งนี้ เมื่อเราคลิกลิ้งค์เข้าไปดูเราเข้าไม่ได้ แต่เพื่อน ๆ เราสามารถเข้าได้ นั่นทำให้รู้ว่าเขาได้ใช้บัญชี IG2 (บัญชีเพื่อลงคอนเทนต์) บล็อกไอจีเราก่อนที่เขาจะใช้ IG1 ติดตามและทักเรามาแล้วเพื่อปกป้องตัวเอง เราได้ทักไปบอกให้ฝรั่งหลงตัวเองคนนี้ลบคอนเทนต์เราออก จากนั้นเขาก็บล็อกเราค่ะ เราก็เลยไปสถานีตำรวจเพื่อแจ้งความ ลงบันทึกประจำวัน เพราะกลัวว่าเขาจะเอากลับมาใช้อีกหรือตัดต่อทำอย่างอื่น เราโชว์คลิปและคอมเม้นท์ให้เจ้าหน้าที่ดู เจ้าหน้าอธิบายและบอกเราแนวที่ว่า คอมเม้นท์มันยังไม่ใช่การด่า มันยังไม่ร้ายแรงพอ ที่เขาแอบถ่ายแล้วเอาไปโพสต์เองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา, "บางคนชอบนะ แปลก เราไม่ชอบ เราอาจจะดังก็ได้", "มันทำวิดีโอออกมาดีเลยนะ". เราในใจแบบอึ้ง นี่คือคำพูดที่ เอาไว้ Calm me down หรอ เราตอบกลับ หนูไม่ชอบค่ะ หนูไม่ได้อยากดัง มันเป็นคอนเทนต์ดูถูกผู้หญิง ถ้าเป็นลูกหนู พี่หนู เพื่อนหนู หนูก็จะยิ่งโกรธมากกว่านี้อีกค่ะ แต่เราก็ไม่อยากวีนหรือเสียมารยาทเพราะเผื่อใจไว้ก่อนแล้วว่ายังไงก็คงช่วยเราไม่ได้มาก แล้วเราก็ถามเกี่ยวกับ PDPA จะช่วยเราได้ไหม เจ้าหน้าที่บอกเราประมาณว่า กฎหมายนี้ไม่ได้ปกป้องทุกคน ใช้ในส่วนขององก์กรและธุรกิจเท่านั้นประมาณนี้ ก็จบแบบที่คาดคิดไว้คือ เป็นฝ่ายเสียหาย แต่ได้แค่ใบบันทึกประจำวัน คนก่อเหตุก็ลอยนวล แล้วคงจะต้องหาเหยื่อรายใหม่เพิ่มแน่ๆ เราเลยตัดสินใจทำโพสต์นี้ขึ้นมา เพื่อเตือนภัยทุกคนด้วยตัวเองค่ะ เพราะวันทำงาน หรือ กิจวัตรปรกติของคุณ อาจกลายเป็น "คอนเทนต์" ให้คนอื่นหาเงิน และให้คนอื่นดูถูกแบบสนุกปากก็ได้ค่ะใครคิดว่าเพื่อนของคุณอาจตกเป็นเหยื่อ หรือเป็นคุณเองที่่ตกเป็นเหยื่อ ลองเช็คนะคะ เราไม่อยากปล่อยให้เรื่องนี้เงียบ หรือเป็นเรื่องที่คิดว่าเล็ก หรือ ปรกติในสังคมของเรา อย่าให้บุคคลหลงตัวเองคนนี้เอาเปรียบ และ Take Advantage จากความใจดี ความเฟรนลี่ของเรานะคะ Friendly ไม่ได้แปลว่าง่าย Smile ไม่ได้แปลว่าชอบ ให้ไอจีไม่ได้แปลว่าจีบติดค่าาพ่อหนุ่ม"EP2. นี่คือ Channel ที่ฝรั่งคนนี้เอามารีวิวให้คนอื่นฟังถึงวิธีการที่มันทำ เดตสาวไปทั่วโลก แพลตฟอร์มชื่อว่า Telegram มันยกตัวอย่างปสกตกสาวคอสตาริก้า ที่มันบอกว่าเป็น Ms. Costa Rica : ซึ่งไม่รู้ว่าจริงไหม คาดว่าน่าจะมีตำแหน่ง สาวคนนั้นชื่อขึ้นต้นว่า Jes มีรีวิวจากลูกค้าที่มัน ไป Life coach ด้วย โคตร Disgutting มันใช้คำเรียกผู้หญิงคนนี้ว่า Target นั่นก็คือเหยื่อตรง ๆ เลย โคตรแย่ ทำเหมือนผู้หญิงเป็น Object เล่นกับความรู้สึกเพื่อสร้างคอนเทนต์หาเงิน เอามาสร้างเป็นโพลให้คนโหวตเล่นต้องเติบโตมาแบบใด?