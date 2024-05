หอการค้าประเทศสมาชิก BRICS จัดงานค่ำคืนวัฒนธรรม

หอการค้ากลุ่มประเทศสมาชิก BRICS จัดงาน BRICS Cultural Night ที่ กรุงเทพฯ เป็นครั้งแรก เพื่อสร้างโอกาสการแลกเปลี่ยนของภาคธุรกิจ และเสริมสร้างความขใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก

งานจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 โดยหอการค้าประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS คือ บราซิล รัสเซีย อินเดียว จีน และ แอฟริกาใต้ ร่วมกับสถานทูตของกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ คืออิหร่าน อียิปต์ เอธิโอเปีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีตัวแทนสถานทูต และนักธุรกิจจากประเทศสมาชิกกลุ่มบริกส์ นักธุรกิจไทย นักธุรกิจต่างชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทยกว่า 300 คน เข้าร่วมงานภายในงานมีการแสดงวัฒนธรรมและซุ้มแสดงสินค้าของประเทศสมาชิกกลุ่ม BRICS และซุ้มแสดงสินค้า รวมถึงอาหารและเครื่องดื่มท้องถิ่นของแต่ละประเทศงานแสดงวัฒนธรรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และยังเป็นการต้อนรับประเทศสมาชิกใหม่ในนาม BRICS PlusBRICS คือ กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย บราซิลรัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ต่อมามีประเทศเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ อียิปต์เอธิโอเปีย อิหร่าน และ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ในช่วงปีนี้กลุ่ม BRICS plus จะมีสมาชิกเพิ่มเป็น11 ประเทศ โดยซาอุดีอาระเบีย และอาเจนตินา กำลังอยู่ในระหว่างการรับรองเข้าเป็นสมาชิกอย่างเต็มตัว ซึ่งจะทำให้ BRICS plus มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ เพราะว่า กลุ่มBRICS plus ขนาดเศรษฐกิจรวมกันมีสูงถึง30% ของเศรษฐกิจโลก และมีประชากรรวมกัน46% ของโลก นอกจากนี้ยังกลายเป็นมหาอำนาจใหม่ด้านน้ำมัน พลังงาน และแร่ธาตุสำคัญBRICS plus ยังเป็นการรวมตัวข้ามภูมิภาคจากเอเชียไปตะวันออกกลาง แอฟริกา ไปจนถึงละตินอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง ธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่ หรือ NDB เพื่อสนับสนุนการลงทุนในกลุ่ม BRICS+ ด้วย ศักยภาพทั้งในด้านพื้นที่ ประชากร ทรัพยากร และเงินทุน จึงทำให้กลุ่ม BRICS+ จะเป็นการรวมกลุ่มที่มีพลังอย่างยิ่ง.