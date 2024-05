เด็กนิเทศฯ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ทำถึงอีกแล้ว! จัดงาน “Dance up a storm เต้นฉ่ำ กระหน่ำเวที” ที่มากกว่าแค่การเต้น แต่คือการปลดปล่อยพลัง BEYOND Content Creators

คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ประธานในพิธี กล่าวว่า “งาน Dance up a storm เต้นฉ่ำ กระหน่ำเวที เป็นการตอกย้ำว่า หลักสูตรสื่อสารการแสดงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การแสดง การเล่นละครเวที หรือการเต้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงการจัดอีเวนต์ และการสร้างสรรค์เนื้อหาบนแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆ ได้ทุกรูปแบบ เรียกได้ว่าครบจบในคนเดียว ทั้งเต้นและแสดงได้ อีเวนต์ได้ด้วย รับงานก็ได้ด้วย นอกจากนี้ยังนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การทำงานเป็นทีม และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งล้วนเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในอนาคต และเป็นสิ่งที่ทางคณะนิเทศฯ ได้พยายามเน้นย้ำในทุกหลักสูตรมุ่งสู่การเป็น BEYOND Content Creators”“ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเต้นหรืออีเวนต์กำลังได้รับความนิยม คนที่เรียนจบออกไปทางด้านนี้มีเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการแข่งขันที่สูงขึ้นมากตาม เราจึงต้องติดอาวุธนักศึกษาให้มากที่สุดและเวทีนี้ก็ที่จะทำให้นักศึกษาได้ลงมือทดลองปฏิบัติจริงๆ จัดจริง ทำจริง มีคนดูจริง และได้แสดงออกอย่างเต็มที่จริงๆ หลังจากเรียนในห้องเรียน แม้ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดกันในมหาวิทยาลัย แต่ปีหน้าจะผลักดันให้ได้ไปจัดข้างนอกเหมือนงาน Showcase “D-Ngam 2024” ที่ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน เพื่อให้คนข้างนอกได้เห็นศักยภาพของนักศึกษาเรา สุดท้ายนี้ในนามตัวแทนคณะนิเทศศาสตร์ ขอขอบคุณและชื่นชมนักศึกษา และหวังว่าการแสดงในวันนี้จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาเติบโตขึ้น เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อไป”ด้านอาจารย์ประจำหลักสูตรการสื่อสารการแสดงดิจิทัล อธิบายเพิ่มเติมว่า กิจกรรมนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของรายวิชา PC 370 การฝึกปฏิบัติทางการแสดง และ PC 367 การจัดการงานธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ 3 ได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง และฝึกปฏิบัติทักษะต่างๆ อาทิ การแสดง การเต้น การจัดองค์ประกอบของร่างกาย รวมถึงการออกแบบชุด การแต่งหน้า ให้เกิดความชำนาญ และสามารถนำไปต่อยอดในสายงานเต้นหรือการแสดงได้ง่ายขึ้น“การเต้นเป็นสิ่งที่งานกิจกรรมอีเว้นท์แทบทุกงานจะต้องมี ซึ่งการที่นักศึกษาได้ฝึกเต้น Contemporary Dance จะช่วยเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาสามารถต่อยอดการเต้นประเภทอื่นๆ ได้ดีกว่านักเต้นที่ไม่เคยฝึก เพราะการเต้น Contemporary Dance มีพื้นฐานเป็นฝึกการเคลื่อนไหวจิตใจ ความคิด ร่างกาย ผสานกันอย่างกลมกลืนในรูปแบบนาฏศิลป์ร่วมสมัย ทำให้เกิดรูปแบบการเต้นที่มีการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ ยืดหยุ่น แข็งแรง ทรงตัวได้ดี นอกจากนี้ยังเข้าใจการตีความ เข้าใจพื้นที่ เข้าใจการสื่อสารอารมณ์ผ่านการเต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับผมที่เป็นผู้สอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่างานนี้ซึ่งเป็นจุดเล็กๆ จากจุดเริ่มต้นนี้จะเป็นประโยชน์ให้นักศึกษามีศักยภาพมากขึ้น และเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่อยากทำงานสายนี้”ขณะที่อาจารย์ประจำวิชาการจัดการงานธุรกิจบันเทิงและกิจกรรมพิเศษ เสริมว่า กิจกรรม “Dance up a storm เต้นฉ่ำ กระหน่ำเวที” ยังช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในด้านต่างๆ ในอนาคต ที่ไม่เพียงเฉพาะการจัดอีเวนต์หรือออแกไนซ์เพียง เนื่องจากองค์ประกอบของการจัดงานอีเวนต์หนึ่งครั้งมีขั้นตอนการทำงานที่หลากหลาย ดังนั้นนักศึกษาที่ปฏิบัติก็จะได้เรียนรู้ทั้งทักษะการประสานงาน ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่สามารถนำประสบการณ์นี้ไปต่อยอดและปรับใช้ได้ในชีวิตอนาคต“เราไม่ได้มุ่งเน้นแค่ในด้านของทฤษฎีแต่เพียงอย่างเดียว หลักสูตรของเรามุ่งในด้านการปฏิบัติ การบริหารจัดการด้านการแสดง รวมถึงกิจกรรมอีเวนต์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การวางแผนการดําเนินงาน การจัดการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การประชาสัมพันธ์โฆษณา รวมถึงการวัดผลประเมินผล เพราะปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอีเวนต์หรือออแกไนซ์ นั้นเติบโตเป็นอย่างมาก หลายๆ บริษัทสามารถจัดตั้งเป็นธุรกิจสร้างกําไรให้กับผู้ประกอบการได้เป็นจำนวนมาก ฉะนั้นก่อนที่นักศึกษาของเราจะก้าวออกไปจากรั้วมหาวิทยาลัย เรามุ่งมั่นที่จะให้นักศึกษามีความพร้อมให้ได้มากที่สุด และซึ่งการจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เจออุปสรรคปัญหาระหว่างทาง ซึ่งจะนํามาสู่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า งานนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่โอกาสการเรียนรู้ที่จะเป็นประสบการณ์ที่นำไปต่อยอดได้ในอนาคตต่อไป”ส่วนนักศึกษาทั้ง 4 กลุ่ม ได้แก่และต่างร่วมกันบอกเล่าความรู้สึกถึงกิจกรรมในครั้งนี้เป็นเสียงเดียวกันว่า “สนุกและดีใจ” เพราะการเต้น Contemporary Dance เป็นอะไรที่แปลกใหม่ มีเสน่ห์ในตัวที่น่าหลงใหล เป็นการเต้นที่แตกต่างไปจากการเต้นในรูปแบบอื่นๆ ทั้งสเตปการเคลื่อนไหวร่างกายให้เราได้รู้จักร่างกายตัวเองมากขึ้น และยังช่วยให้ได้รู้จักการสื่ออารมณ์และการเล่าเรื่องราวได้ทั้งที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยต้องขอบคุณอาจารย์ที่เปิดให้เราได้รู้จักการเต้นชนิดนี้ และทำให้พวกเราได้เรียนรู้เรื่องที่มากกว่าการเต้น ด้วยการจัดกิจกรรมโชว์วันนี้ทุกคนได้ทำงานกันหลายส่วนมาก ทั้งจัดเวที จัดแสงไฟ รันสคริปต์ เป็นโปรดิวเซอร์ ได้ลองในสิ่งที่ไม่เคยทำถือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ อยากจะเชิญชวนสำหรับน้องๆ นักเรียนที่ชอบการเต้นหรือรักในการเต้น Contemporary Dance อยู่แล้ว แนะนำมาเรียนที่นี้กันที่จะได้ทั้งการเต้น การแสดง และยังได้เรียนรู้ขั้นตอนของการทำธุรกิจบันเทิงอีกด้วย