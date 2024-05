โรงพยาบาลหัวเฉียว ยกระดับบริการ ชูจุดแข็งรักษาโรคซับซ้อน จัดงาน Open House พร้อมรับผู้ป่วยทั้งไทยและต่างชาติ มุ่งสู่มาตรฐานสากลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

โรงพยาบาลหัวเฉียว มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เน้นความเป็นโรงพยาบาลเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสู่การเป็น Digital Hospitalนายสุธี เกตุศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว กล่าวว่าโรงพยาบาลหัวเฉียวเป็นโรงพยาบาลเอกชนในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เริ่มต้นจากหน่วยผดุงครรภ์ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งพัฒนาเป็นโรงพยาบาลทั่วไป และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันยกระดับการให้บริการเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ที่มุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานคุณภาพการรักษาพยาบาล และมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ตั้งแต่ พ.ศ.2549 และธำรงรักษาคุณภาพต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 ในปี 2567ให้บริการทุกสาขาการแพทย์ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิในหลากหลายสาขา มีแพทย์ประจำจำนวน 120 ท่าน และแพทย์ที่ปรึกษากว่า 500 ท่าน มีศักยภาพในการรักษาพยาบาลโรคที่ซับซ้อน โดยมีศูนย์บริการทางการแพทย์ จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ให้บริการดูแลด้านหัวใจและหลอดเลือดหัวใจอย่างครบวงจร พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย คณะแพทย์ของศูนย์หัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลหัวเฉียวประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจสาขาต่างๆ เช่น อายุรแพทย์โรคหัวใจ อายุรแพทย์สาขามัณฑนากรหัวใจและหลอดเลือด อายุรแพทย์สาขาสรีระไฟฟ้าหัวใจ ศัลยแพทย์หัวใจให้บริการดูแลและฟื้นฟูกลไกหลักของร่างกาย โดยแพทย์เฉพาะทางระบบประสาทและสมอง ที่เน้นการรักษาตรงจุด สามารถให้การดูแลผู้ป่วย อาทิ โรคหลอดเลือดสมอง โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน อัมพฤกษ์ อัมพาต ด้วยวิธีการรักษาทั้งทางยา ผ่าตัด หรือเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานทางการแพทย์ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไปและศัลยกรรมเฉพาะทาง โดยแพทย์ผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ด้านการผ่าตัดแบบเปิดและแบบส่องกล้อง อาทิ การผ่าตัดหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง – ในสมอง การส่องกล้องผ่าตัดมะเร็งลำไส้ใหญ่ – มะเร็งปอดให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยการผ่าตัดกระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก การเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่า การต่อเส้นประสาท การผ่าตัดกระดูกสันหลัง และภาวะกระดูกพรุน โดยศัลยแพทย์กระดูกและข้อผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน ซึ่งมีประสบการณ์การผ่าตัดทั้งแบบเปิดและส่องกล้องให้บริการดูแลรักษาครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความชำนาญการเฉพาะด้าน โดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการตรวจวินิจฉัยและรักษา อาทิ โรคทางกระจกตา : โรคกระจกตาเสื่อม กระจกตาติดเชื้อ ฯลฯ การผ่าตัดและเลเซอร์รักษาต้อหิน การผ่าตัดโรคทางจอประสาทตาและน้ำวุ้นลูกตา การผ่าตัดแก้ไขภาวะผิดปกติทุกชนิดของเปลือกตา ฯลฯให้บริการตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาสุขภาพของคุณผู้หญิงและเด็กๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น สำหรับครอบครัวเราพร้อมให้ความรู้และคำแนะนำอย่างใกล้ชิดกับคุณพ่อ – คุณแม่ ตั้งแต่การเตรียมตัวมีบุตร เมื่อคุณแม่ตั้งครรภ์เราพร้อมดูแลตั้งแต่การฝากครรภ์ ดูแลระหว่างตั้งครรภ์ ระหว่างการคลอดบุตรและหลังคลอด โดยสูติแพทย์และกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่สำคัญทารกแรกเกิดทุกคนจะได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์เฉพาะทางทารกแรกเกิดฯให้บริการครอบคลุมโรคในช่องปากทุกสาขา โดยทันตแพทย์ผู้ชำนาญการทั่วไปและเฉพาะทางครอบคลุมทุกโรคในช่องปาก อาทิ การรักษารากฟัน โรคเหงือก ฝังรากเทียม ศัลยกรรมช่องปาก ทันตกรรมสำหรับเด็ก ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ด้วยระบบควบคุมการติดเชื้อที่เข้มงวดตามมาตรฐานสากล เครื่องมือทุกชนิดจึงผ่านขบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ ในด้านสถานที่ได้ปรับปรุงใหม่ให้กว้างขวาง สะดวกสบายให้บริการโดยทีมแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ และในสาขาที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคไต เป็นต้น พร้อมพยาบาลและสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์สูง ได้แก่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด จักษุแพทย์ พยาบาลเฉพาะทางเบาหวาน นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด เพื่อให้บริการรักษาโรคเบาหวานครอบคลุมจากโรคแทรกซ้อนนอกจากนั้นโรงพยาบาลยังมีศูนย์ไตเทียมขนาด 55 เตียง ซึ่งให้บริการฟอกเลือดทั้งระบบแบบมาตรฐาน และแบบประสิทธิภาพสูง (Online HDF) คลินิกหูคอจมูก คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศูนย์ตรวจสุขภาพ เป็นต้น (เพื่อให้ประชาชนที่มีเศรษฐานะปานกลางไปจนถึงผู้มีรายได้น้อย ให้สามารถเข้าถึงบริการทั้งระดับกว้างและลึก)ได้แก่ เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (CT Scan) เครื่องตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านม 3 มิติ (3D Tomosynthesis Mammogram With Breast Ultrasound) เครื่องตรวจวิเคราะห์ความหนาแน่นของกระดูก (Bone Mineral Density : BMD) เครื่องสแกนจุดรับภาพและขั้วประสาทตาแบบ 3 มิติ (Ocular Coherence Tomography) ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ (Cath Lab) ห้อง Lab ที่ทันสมัย หุ่นยนต์จัดยา (Pharmacy Robot) ฯลฯโรงพยาบาลหัวเฉียวปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Hospital ใช้ระบบสารสนเทศสำหรับโรงพยาบาล (HIS) “TrakCare” ซึ่งเป็น HIS ระดับสากล โดยมีการ update เป็น Version ปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แพทย์ พยาบาล และสหวิชาชีพ ใช้ในการดูแลผู้ป่วยให้มีความปลอดภัย ลดระยะการรอคอย ปี 2566 โรงพยาบาลฯ พัฒนาการให้บริการโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย มุ่งยกระดับนวัตกรรมการดูแลสุขภาพยุคใหม่ด้วยแอปพลิเคชัน “Huachiew Connect” เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกในการมารับการรักษา สามารถนัดหมายล่วงหน้า ทราบเวลาที่จะได้รับบริการ และสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับการให้บริการ โรงพยาบาลหัวเฉียวได้มีการปรับปรุงพื้นที่เพื่อเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้รับบริการ เช่น ปรับปรุง Ward เป็นห้อง Negative pressure เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ เปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดในระยะวิกฤตจากภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ปรับปรุง ICU และห้องพักผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น“ คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล มีนโยบายสำคัญให้คณะผู้บริหาร พัฒนาทุกระบบงานเพื่อมุ่งสู่การรับรองมาตรฐานในระดับสากล หัวใจสำคัญคือ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด โรงพยาบาลหัวเฉียว จึงมุ่งมั่นพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เน้นตอบแทนสังคมเพราะจุดเริ่มต้นมาจากพลังแห่งศรัทธา ตามปณิธานของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ด้วยนโยบายบริหารเป็นองค์กรเพื่อสังคม (Social Enterprise) เน้นภารกิจสำคัญ 6 ด้าน ได้แก่ พัฒนาคุณภาพการรักษาพยาบาล มีคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรทางการแพทย์ มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ มีความเอื้ออาทรต่อผู้ป่วยและครอบครัว การกำหนดอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล และจัดทำโครงการเพื่อสังคม เพื่อให้โรงพยาบาลหัวเฉียว เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม”