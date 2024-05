สยามพารากอนฉลองเดือนแห่งไพรด์ จัดใหญ่กว่า ครบทุกมิติ เปิดเวที Bangkok Pride Forum และ Drag Bangkok Festival 2024 ครั้งแรกในเอเชีย

สยามพารากอน ตอกย้ำความเป็นที่หนึ่งในใจนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมสนับสนุนนโยบายด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity , Equality & Inclusion) ในเดือนแห่งความภาคภูมิใจ หรือ Pride Month ของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมฉลองในโอกาสที่ประเทศไทยมีกฏหมายสมรสเท่าเทียม นับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนึกกำลังพันธมิตรองค์กรภาครัฐและเอกชน อาทิ บางกอกไพรด์, Drag Bangkok โดย บริษัท เยลโล่ แชนแนล จำกัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , กรุงเทพมหานคร , สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย UNDP, บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด, TikTok Thailand, บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, Yanhee Hospital (โรงพยาบาลยันฮี), White Party Bangkok เป็นต้น ร่วมจัดงานเฉลิมฉลองด้วยมหกรรมอีเว้นท์อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แคมเปญโสภิดา กิติโกมลสุข ผู้บริหารสายงาน Global Event Management ศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดเผยว่า “สยามพารากอน เป็นโกลบอลเดสติเนชั่น ที่ครองใจลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาโดยตลอด ที่ผ่านมาสยามพารากอนได้สร้างสรรค์และมอบประสบการณ์เหนือระดับ สร้างความสุข ความประทับใจให้ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ พาร์ค พารากอน ถือเป็นแลนด์มาร์คของประเทศที่มีการจัดงานสำคัญๆ มาโดยตลอดในทุกเทศกาล และเฟสติวัลสำคัญ ทั้งงานมหกรรมอีเว้นท์ระดับนานาชาติ งานคอนเสิร์ตศิลปินระดับโลกการฉลองเดือนแห่งไพรด์ปีนี้ สยามพารากอนจัดยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่าที่เคย โดยได้เปิดพื้นที่สนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Forum 2024 เวทีสำคัญที่เปิดต้อนรับบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำงานและเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิ ของเหล่า LGBTQIAN+ และสตรี ทั้งไทยและต่างประเทศ นำโดย วาดดาว-อรรณว์ ชุมาพร ประธานคณะทำงานบางกอกไพรด์ เชิญชวนวิทยากรดังมาร่วมเสวนา ทอล์ค ให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ กว่า 20 เซสชั่น ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 2567 ณ SCBX Next Tech ชั้น 4 สยามพารากอน ควบคู่ไปกับการจัดงาน Drag Bangkok Festival 2024 ครั้งแรกของไทยและเอเชีย พบกับคอมมูนิตี้ที่มีสีสันและสามารถดึงดูดสายตาจากคนทั่วโลก Drag Bangkok ยกระดับจัดเฟสติวัลครั้งแรก ณ ใจกลางกรุงเทพฯ รวมศิลปินแดร็กทั่วโลก ระดมทุกสีสันของความสนุกตลอดเทศกาลณ พาร์คพารากอน ระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2567 พร้อมกันนี้ ยังได้ตกแต่งบรรยากาศ Pride Decoration ทั้งบริเวณพาร์ค พารากอน และ Cascade เพื่อเชิญชวนทุกคนร่วมถ่ายภาพกับอาร์ตอินสตอลเลชั่นสีรุ้ง อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ”• วันที่ 31 พ.ค. 2567 เสวนาในมิติเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สุขภาพและสิ่งแวดล้อม อาทิ หัวข้อ พลิกโฉมประเทศไทยกับพลังเศรษฐกิจสีรุ้ง วิทยากรโดย ดร.จารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่าย MICE Intelligence และนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน), Steve Taylor เลขาธิการ Copenhagen Pride บอร์ดบริหารของสมาคมผู้จัดไพรด์แห่งยุโรปและรองประธาน InterPride, Matt Akersten เจ้าหน้าที่ด้านไพรด์และความหลากหลากหลาย Sydney World Pride 2023, ธนะชัย กุลสมบูรณ์สินธ์ ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท CANVAS VENTURES,สุรางค์ จันทร์แย้ม ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) หัวข้อ ซีรีส์และกระทรวงพาณิชย์ : การเชื่อมโยงวัฒนธรรมและการค้า วิทยากรโดย ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์, อัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ ส.ส.กาญจนบุรี พรรคเพื่อไทย,ศิลปินจากบริษัท ไอดอลแฟคทอรี่ จำกัด, หัวข้อ 50 ปีทิฟฟานี่ เวทีที่มากกว่าชีวิต วิทยากรโดย อลิสา พันธุศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา จำกัด และ ประธานคณะกรรมการจัดการประกวด Miss Tiffany’s Universe & Miss International Queen, กีรติ สุวรรณแสงโรจน์ กรรมการบริหาร บริษัท ตาชำนิ จำกัด (มหาชน), ปอย- ตรีชฎา หงษ์หยก - Miss Tiffany’s Universe & Miss International Queen 2004 และนักแสดง, โหน่ง-กังสดาล วงศ์ดุษฎีกุล - Miss Tiffany’s Universe 2008 และนักแสดง Tiffany’s Show Pattaya และ สุภาพ แสงคำชู ผู้อำนวยการฝ่ายการแสดง หัวข้อ You Belong Hear #ForYourPride วิทยากรโดย อาร์ต-ปภังกร เขมจิรโชติ, ธรรมชาติ โยธาจุล, เติร์ก-อมรศักดิ์ เดชห้วยไผ่, ซาร่า-ธนพงษ์ วรรณโคตร, ฟาอัล-ยาวอ, ป้อ-ธนิดา กนกเลิศวงศ์, ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช, เตยยี่-ประภัสสร กาญจนสูตร และ ลอเรน Powerpuff Gay• วันที่ 1 มิ.ย. 2567 เสวนา อาทิ หัวข้อ แนวโน้มตลาดและการค้า: ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสำหรับชุมชน LGBTQIAN+ วิทยากรโดย รวิศ หาญอุตสาหะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด, พเนิน อัศววิภาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)• วันที่ 2 มิ.ย. 2567 เสวนา อาทิ หัวข้อ โอบกอดแห่งความเข้าใจ: รักไร้เงื่อนไขและการสนับสนุนเด็กเพศหลากหลายภายใต้สุขภาวะจิตที่ดี วิทยากรโดย ผศ.ดร.จิราภรณ์ อรุณากูร เพจ เลี้ยงลูกนอกบ้าน, ศ.พญ.ธนินี สหกิจรุ่งเรือง, ครอบครัวตัวอย่าง แม่มณ น้องมียู เด็กชายข้ามเพศ ประธานนักเรียน และนักกีฬาพายเรือเยาวชน หัวข้อ ฮอร์โมนและชีวิต: ศักยภาพไทยในการเป็นศูนย์กลางการผลิตฮอร์โมน วิทยากรโดย นายแพทย์จักรภัทร บุญเรือง แพทย์วิจัยสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI), ดร.พอลลี่-ณฑญา เป้ามีพันธ์ Miss Trans Thailand 2023, ตัวแทนจาก บริษัท ไมนีด เทคโนโลยี จำกัด, เกรซ- นวรัตน์ เตชะรัตนประเสริฐ, มิว-พงษ์พิชร ชื่นพาณิชย์กิจ เควียร์ทรานส์แมน, ตัวแทนผู้ใช้ฮอร์โมนเพื่อการข้ามเพศ และทูตนฤมิตประจำปี 2567• วันที่ 3 มิ.ย. 2567 เสวนา อาทิ หัวข้อ การผลักดันนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ วิทยากรโดย ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ทีน่า ธีรวัฒน์ ทองมิตร ผู้จัดงาน Drag , หัวข้อ Thailand: Hub of Transsexual, หัวข้อ อสังหาริมทรัพย์ตอบโจทย์คู่สมรสเพศหลากหลาย และหัวข้อสังคมสวยงามด้วยธุรกรรมเท่าเทียม เป็นต้น• วันที่ 4 มิ.ย. 2567 เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก Citizen of Earth by Siam Piwat และบางกอกไพร์ดเดินหน้าขับเคลื่อนในการเป็นองค์กรต้นแบบด้านสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลังเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน จัดเสวนาหัวข้อ “The Celebration: Love Earth ถักทอความรักให้โลกของเรา” โดยมีวิทยากร อาทิ อารยา อินทรา อาจารย์แฟชั่น คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้บุกเบิกแฟชั่น และความยั่งยืน, กมลนาถ องค์วรรณดี ผู้ประสานงานเครือข่าย Fashion Renovation ประเทศไทย, ศิริพร ศรีอร่าม Scientist and a climate change activist, is championing the 30X30 Global Coalition in Thailand, Cendie Moly นักเก็บขยะเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ ดร.อิทธิกร ศรีจันบาล ประธานกรรมบริหาร บริษัท สถานี รีไซเคิล วงษ์พาณิชย์สุวรรณภูมิจำกัด พร้อมชมแฟชั่นโชว์รักษ์โลกจากการสร้างสรรค์ของชาว LGBTQIAN+ และ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานจากขยะ โดยการนำกระป๋องน้ำดื่ม ONESIAM ที่ดื่มแล้ว มาเป็นวัสดุหลักในการออกแบบชุด ทั้งนี้ผู้สนใจติดตามรายละเอียดและเวลาได้ที่ Facebook : SCBX NEXT TECHครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชีย ที่รวมตัวศิลปิน Drag จากทั่วทุกมุมโลก กว่า 500 ชีวิต มาอยู่ในที่เดียวกัน และเป็นการรวมตัวยิ่งใหญ่ของผู้ประกอบการ ห้างร้าน ดารานักแสดง ที่สนับสนุน Thai Drag Community นำโดย ภัทร เลิศสุกิตติพงศา กรรมการ บริษัท เยลโล่ แชนแนล จำกัด จัดระหว่างวันที่ 31 พ.ค. –3 มิ.ย. 2567 ณ พาร์ค พารากอน• วันที่ 31 พ.ค. 2567 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ชมและเชียร์ไปกับการประกวด Miss Trans Thailand 2024 และในเวลา 17.00 น. จะมีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พร้อมไฮไลท์ในเวลา 18.00 น. แดนซ์ไปกับคอนเสิร์ตจากควีนออฟแดนซ์เมืองไทย คริสติน่า อากีล่าร์• วันที่ 1 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. อลังการไปกับ Bangkok Pride Parade ของเหล่าศิลปินแดร็กที่จะมารวมตัวกันเพื่อแสดงพลังเดินขบวนพาเหรดบนถนนพระราม 1 จากนั้นสนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินตัวมัมในกิจกรรม Pride in Parc บริเวณพื้นที่ Cascade สยามพารากอน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป• วันที่ 2 มิ.ย. 2567 ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป ตื่นตาไปกับ DRAG ARENA International การแข่งขัน Lip Sync Battle ระดับนานาชาติของ Drag Queen 8 คน จาก 4 ประเทศ เพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียว ที่จะได้ไปร่วมแสดงเปิดที่ DRAG ARENA Australia ในปี 2025 โดยมีกรรมการกิติมศักดิ์ ได้แก่ อ๊าท อารยา, ไจ๋ ซีร่า, ช่าบันทึกของตุ๊ด พร้อมผู้ชนะจาก DRAG ARENA Thailand Season3 , Amadiva ตัวแทนจาก Rupaul’s Drag Race Downunder , Maxi Shield พร้อมรับชมการแสดงสุดพิเศษจาก Amadiva และ Vanda Miss Joaquim• วันที่ 3 มิ.ย. 2567 ปิดท้ายเทศกาลแห่งสีสันด้วยแฟชั่นโชว์จากเหล่าไอคอนในงาน DRAG BANGKOK Grand Finale Drag Shows การแสดง Drag Shows ส่งท้าย Festival รวมดาว Drag Queen ในประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และ ออสเตรเลีย มากกว่า 20 ชีวิต ตั้งแต่เวลา 19.00 – 22.00 น. (สำหรับวันที่ 2 และ 3 มิ.ย. 2567 ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ ONESIAM SuperApp ในราคา 1,500 บาท พร้อมสิทธิพิเศษมอบบัตรส่วนลดร้านอาหารมูลค่า 100 บาท ต่อใบเสร็จ เพื่อใช้รับประทานอาหารจากร้านที่ร่วมรายการ ในสยามพารากอน ตามเงื่อนไขกำหนด)นอกจากนี้ ONESIAM SuperApp ยังเตรียมเซอร์ไพรส์ไปกับ Gamification ในธีม The Celebration: Right to Love ให้ทุกคนสามารถมาสนุกเล่นเกมบนแอปวันสยาม พร้อมรับของรางวัลสุดพิเศษ และเพื่อฉลองที่ประเทศไทยมีกฏหมายสมรสเท่าเทียม นับเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สยามพารากอนพร้อมให้การสนับสนุนการจัดงานสมรสหมู่ โดยยินดีเปิดพื้นที่ พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต เพื่อจัดงานสมรสหมู่ ภายใต้การจัดงานที่งดงามอลังการ พร้อมรองรับคู่สมรสที่จะมาร่วมงานทั้งในกรุงเทพฯ และจากต่างจังหวัด รวมถึงคู่สมรสจากต่างประเทศด้วยนับเป็นงานฉลองเดือนแห่งไพรด์ครั้งยิ่งใหญ่ที่เปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกคอมมูนิตี้ เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานเพื่อร่วมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจร่วมกัน ผู้สนใจสามารถร่วมชมกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 4 มิ.ย. 2567 และขอเชิญชวนทุกคนร่วมชมขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ในวันที่ 1 มิ.ย. 2567 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : SiamParagon และ ONESIAM