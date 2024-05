วัตถุโบราณล้ำค่า “โกลเดนบอย” ถึงไทยแล้ว เตรียมเปิดให้ประชาชนชม 21 พ.ค.นี้

จากกรณีที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ The Metropolitan Museum of Art หรือ The MET ที่รัฐนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา จะส่งโบราณวัตถุ 2 ชิ้นคืนให้ประเทศไทย ประกอบไปด้วย โกลเดนบอย (Golden Boy) ประติมากรรมสำริดกะไหล่ทองทั้งองค์ และประติมากรรมสตรีนั่งชันเข่าพนมมือล่าสุดวันนี้ (20 พ.ค.) เพจ "กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร" ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความรายงานความคืบหน้าว่า “ประติมากรรมสำริดรูปพระศิวะ (The Standing Shiva) หรือ Golden Boy และประติมากรรมรูปสตรีพนมมือ (The Kneeling Female) เดินทางถึงประเทศไทยแล้วในเวลา 07.00 น. ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสภาพกล่อง ซึ่งอยู่ในกระบวนการทางศุลกากร โดยมี น.ส.นิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร่วมตรวจสอบ”ในวันที่ 20 พ.ค. 2567 ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมต้อนรับ Golden Boy กลับคืนสู่ประเทศไทย ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในวันที่ 21 พ.ค. 2567สำหรับ Golden Boy หรือรูปพระศิวะ เป็นประติมากรรมสำริด ศิลปะลพบุรี หรือ ศิลปะเขมรในประเทศไทย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 หรือประมาณ 1,000 ปีที่ผ่านมา สันนิษฐานว่าถูกลักลอบขุดค้น จากปราสาทหินในเขตอำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์ และมีการลักลอบซื้อขายออกไปโดยผิดกฎหมายในปี พ.ศ. 2518