ยูโอบีจูงใจลูกค้าบัตรเครดิต นั่ง MRT ฟรีศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ งานเข้าหลังย้ายลูกค้าซิตี้เจอเว็บปลอม

วันนี้ (19 พ.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ได้จัดโปรโมชันที่ชื่อว่า UOB Happy Weekend แก่ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบี บัตรเครดิต TMRW และลูกค้าธนาคารยูโอบี ที่ถือบัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ (Citi) ซึ่งเพิ่งโอนย้ายจากธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ ไปเมื่อวันที่ 19 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยธนาคารฯ ให้ผู้ถือบัตรขึ้นรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงฟรี ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รวมทั้ง 1 ฟรี 1 เมนูยอดนิยมจากร้านอาฟเตอร์ยู ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และรับคะแนนสูงสุด 10 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป ที่ท็อปส์ กรูเมต์มาร์เก็ต และโฮมเฟรชมาร์ททุกสาขา ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรฯ ยูโอบี แม็คโคร) ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค. 2567 ถึง 28 ก.ค. 2567 โดยลูกค้าผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนแต่ละโปรโมชันผ่าน SMS คิดค่าส่ง 3 บาทต่อครั้ง หรือลงทะเบียนผ่านเมนู Rewards+ บนแอปพลิเคชัน TMRW เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ยกเว้นโปรโมชัน 1 ฟรี 1 เมนูยอดนิยม ต้องลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โค้ดบนสื่อที่หน้าร้าน กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ในข้อมูลโปรโมชัน ระบุสาระสำคัญว่า สำหรับการใช้สิทธิ์ขึ้นรถไฟฟ้า MRT ฟรี หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือบัตรจะต้องชำระค่าโดยสารที่ประตูอัตโนมัติ ในลักษณะแตะจ่าย (EMV Contactless) ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เฉพาะวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน จะได้รับเครดิตเงินคืนเท่าจำนวนค่าโดยสารต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 500 บาทต่อลูกค้าตลอดรายการ ซึ่งจะคำนวณจากยอดชำระเงินด้วยบัตรเครดิตฯ แบบแตะจ่าย และมีรายการเรียกเก็บในใบแจ้งยอด เฉพาะในวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ภายใน ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ไม่รวมการเติมเงินลงในบัตรโดยสารทุกกรณีส่วนโปรโมชัน 1 ฟรี 1 เมนูยอดนิยมจากร้านอาฟเตอร์ยู เมื่อซื้อเมนู Toast หรือ Kakigori 1 ที่ ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ รับฟรี เมนู Baby shibuya honey toast, Baby thai tea kakigori หรือ Baby two tone kakigori 1 ที่ มูลค่า 205 บาท จำกัด 1 สิทธิ์ ต่อเซลส์สลิป และ 3 สิทธิ์ต่อลูกค้าตลอดรายการ และจำกัด 40,000 สิทธิ์ตลอดรายการ ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้กับธนาคารผ่าน QR Code บนสื่อที่หน้าร้าน การกดรับสิทธิ์จะเกิดขึ้นหลังจากการลงทะเบียน โดยระบบจะสร้าง QR Code ซึ่งลูกค้าจะต้องใช้กับร้านค้าภายในระยะเวลา 10 นาทีหลังจากที่กดรับสิทธิ์ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกได้ทุกกรณี สาขาที่ไม่รวมรายการ ได้แก่ สาขาป่าตอง สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต สาขาสนามบิน และบูธอีเวนท์และโปรโมชันรับคะแนนสูงสุด 10 เท่า เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป ที่ท็อปส์ กรูเมต์มาร์เก็ต และโฮมเฟรชมาร์ททุกสาขา ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ และบัตรฯ ยูโอบี แม็คโคร ไม่ร่วมรายการ) โดยต้องลงทะเบียนก่อนรับสิทธิ์ โดยยอดใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป สำหรับบัตรฯ ยูโอบี รีเสิร์ฟ, ยูโอบี อินฟินิท, ยูโอบี ซีนิท, ยูโอบี พรีวิไมลส์, ยูโอบี พรีเมียร์, ยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์, ยูโอบี เลดี้, ยูโอบี เวิลด์, ยูโอบี พรีเฟอร์, ยูโอบี เมอร์เซเดส, ยูโอบี ลาซาด้า, ยูโอบี แกร็บ หรือ บัตรเครดิต ภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดเพิ่ม x10สำหรับบัตรฯ ยูโอบี คริสฟลายเออร์ ทุกประเภท, ยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกประเภท, บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า รับคะแนนสะสมเพิ่ม x5 สำหรับบัตรฯ ยูโอบี โยโล่, ยูโอบี วัน, ยูโอบี ซิมเพิล, บัตรเครดิต TMRW หรือ บัตรเครดิตภายใต้แบรนด์ซิตี้ที่เทียบเท่า รับเครดิตเงินคืน 28 บาท โดยจำกัดยอดใช้จ่าย 1,000 บาทต่อเซลส์สลิป สูงสุด 4,000 บาทตลอดรายการ รวมทุกประเภทบัตรฯ ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม คะแนนสะสมและเครดิตเงินคืน จะถูกคำนวณและบันทึกให้ในบัตรหลักภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ โดยลูกค้าต้องคงสภาพ สมาชิกบัตรเครดิตจนถึงวันที่ทำรายการมอบเครดิตเงินคืนอย่างไรก็ตาม โปรโมชันนี้ ยกเว้นยอดการใช้จ่ายผ่าน E-Wallet เช่น True Money, Rabbit LINE Pay, ShopeePay, ยอดใช้จ่ายจากช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน, ยอดการสั่งซื้อแบบจัดส่งที่บ้านและ ชำระเงินปลายทาง, การใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ร้านเช่าภายในซูเปอร์มาร์เก็ต และยอดใช้จ่าย Bill Payment ต่างๆ รวมถึงการ ซื้อบัตรกำนัลหรือ Gift Card ทุกประเภท, การเติมเงินเข้าบัตรทุกประเภท, การซื้อเพื่อลงทุน, การชำระค่าสาธารณูปโภค, การทำธุรกรรมทางการเงิน ประกันทุกประเภท, ยอดการแบ่งจ่ายรายเดือน UOB i-Plan เป็นต้นก่อนหน้านี้ลูกค้าบัตรเครดิตซิตี้กว่า 2.4 ล้านราย (ข้อมูลเมื่อปี 2565) หลังโอนย้ายมาอยู่กับธนาคารยูโอบี ตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าประสบปัญหาความเดือดร้อนหลายประการ เช่น ไม่สามารถเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชัน UOB TMRW TH ได้ และการชำระเงินผ่านแอปฯ ของยูโอบีต้องมีบัญชีเงินฝากยูโอบีเท่านั้น การรอสายคอลเซ็นเตอร์ ที่ใช้เวลานานนับชั่วโมง กรณีการจ่ายบิลบัตรเครดิตผ่าน QR Code ในใบสรุปยอดของบัตรเครดิตซิตี้เดิม ธนาคารกลับเกลี่ยยอดชำระเองสำหรับลูกค้าที่มีบัตรเครดิตหลายใบ ซึ่งมีช่วงเวลาสรุปยอดบัญชีต่างกัน ทำให้กลายเป็นว่าลูกค้าจ่ายไม่ครบและลูกค้าต้องเสียดอกเบี้ยสูงสุด 16% ต่อปีไปโดยปริยาย ซึ่งมีลูกค้าส่วนหนึ่งมีแผนที่จะยกเลิกบัตรไปบ้างแล้วล่าสุด หลังจากที่ธนาคารเปิดเว็บไซต์สร้างคิวอาร์โค้ดสําหรับชําระเงินและการขอใบแจ้งยอดรอบล่าสุด ผ่านเว็บไซต์ธนาคารยูโอบี และ UOB LINE Official Account ปรากฎว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพสร้างเว็บไซต์ปลอมที่มีหน้าตาคล้ายเว็บไซต์ของธนาคาร ทำให้ทางธนาคารต้องประกาศเตือนภัยเว็บไซต์ปลอม สร้าง QR Code สำหรับชำระเงิน และให้ลูกค้าคลิกลิงก์เพื่อสร้าง QR Code ผ่านเว็บไซต์ www.uob.co.th หรือ LINE Official Account @UOBThailand เท่านั้น ลูกค้าธนาคารยูโอบีที่ประสบปัญหา แจ้งเหตุหลอกลวงทางการเงินที่ UOB Fraud Hotlane โทร. 0-2344-9555 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมงส่วนกรณีที่ชำระผ่าน QR Code แล้วธนาคารเกลี่ยยอดบัตรให้โดยอัตโนมัตินั้น ธนาคารได้เตรียมปรับเปลี่ยนระบบการชำระเงินให้ลูกค้าสามารถเลือกชำระยอดบัตรเครดิตตามที่ต้องการได้เอง ภายในไตรมาสที่สามของปี 2567 ในระหว่างนี้ หากลูกค้าต้องการชำระยอดเต็มจำนวนของบัตรเครดิตทุกใบโดยใช้ QR Code หรือ Barcode ต้องรวมยอดเรียกเก็บเต็มจำนวนของบัตรทุกใบ เพื่อทำการชำระรวมกันในครั้งเดียว หรือเลือกชำระเงินผ่านช่องทางของธนาคาร ได้แก่ แอปฯ UOB TMRW หรือเครื่อง ATM/CDM ของธนาคารยูโอบี โดยเลือกระบุยอดที่ต้องการชำระสำหรับบัตรเครดิตแต่ละบัญชีได้ด้วยตนเอง สำหรับลูกค้าที่ชำระยอดเต็มจำนวนภายในวันครบกำหนดชำระเงิน ธนาคารจะดำเนินการปรับปรุงยอดชำระให้ถูกต้องตามแต่ละบัญชีบัตรเครดิต กรณีที่มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมใดๆ ที่ไม่ควรเกิดขึ้น ธนาคารจะทำการปรับปรุงยอดดังกล่าวให้กับลูกค้า ซึ่งจะแสดงรายการในใบแจ้งยอดบัญชีถัดไป ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดต่อธนาคารเพื่อดำเนินการใดๆ