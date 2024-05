MEA จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ HAPUA Working Group 5 ในธีม Managing Emerging & ESG Risks for Enterprise Resilience Enhancement

วันนี้ (15 พฤษภาคม 2567) นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ HAPUA Working Group 5 กลุ่มย่อย Risk Management and Business Continuity Management ในปี 2567 ภายใต้ธีม Managing Emerging & ESG Risks for Enterprise Resilience Enhancement ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 พร้อมมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน MEA ผู้แทนจากองค์กรด้านไฟฟ้าจากประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 9 องค์กร จาก 7 ประเทศ และหน่วยงานอื่น ๆ เข้าร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ และมีกิจกรรมในการปฏิบัติการและการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของการไฟฟ้าแต่ละแห่ง การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้าน ESG จาก PwC Thailand การบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการจัดการภาวะวิกฤต จาก TEPCO Power Grid, Inc. และมีการลงนามความร่วมมือของกิจกรรม HAPUA ณ Renaissance Bangkok Ratchaprasong HotelHeads of ASEAN Power Utilities/Authorities: HAPUA เป็นความร่วมมือขององค์กรจาก 10 ประเทศในอาเซียน ในการประสานความร่วมมือและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระบบไฟฟ้าของประเทศสมาชิก รวมถึงความยั่งยืนและมั่นคงของพลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้ MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ดูแลระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ที่มีความเชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า พร้อมบริการด้านพลังงานไฟฟ้าที่มีความมั่นคงและเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้า และภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศไทย ตามวิสัยทัศน์พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ตลอดจนสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างการไฟฟ้าในภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน